Советы по снижению веса от семьи Кардашьян — правда или мифы?

Несмотря на то что у семейства Кардашьян нет ни одного сертифицированного специалиста по снижению веса, они с радостью делятся своим опытом, а люди слушают.

Звезды действительно в этом преуспели: Ким в свое время скинула 27 кг, которые набрала во время беременности, Кортни — 16 кг, а Хлои — 18 кг. В нашем материале — мнение реального доктора о способах похудения сестер.

Чарли Зельцер, специалист по снижению веса из США, рассказал, работают ли методики сестер Кардашьян и насколько они сомнительны или правдивы.

Упражнения в костюме с эффектом сауны

Хлои рассказала, что ее «секретное оружие» — плотный костюм, который накапливает тепло тела во время тренировок. Ким, кстати, следует ее примеру. Хлои уверяет, что «экипировка» заставляет ее потеть в три ручья и помогает сжигать больше калорий. А чтобы избежать обезвоживания, она пьет много воды.

Мнение эксперта: «Да, эта техника может способствовать снижению веса, увеличивая температуру тела и процесс сжигания калорий, но эффект является временным. Кроме того, существует вероятность перегрева и обезвоживания. А полный воды желудок может не лучшим образом повлиять на качество тренировки».

«Нет» продуктам с плесенью

Личный диетолог Хлои и Ким Кардашьян рассматривает отказ от продуктов, содержащих плесень, как важную часть «идеальной стратегии потери жира и мышечного восстановления».

Мнение эксперта: «Научного доказательства этому нет. Я не могу понять, как употребление продуктов с плесенью может повлиять на потерю веса. Да, к примеру, голубой сыр более калорийный, чем обычный. Но если есть его в умеренных количествах, то ничего не случится».

Отказ от молочных продуктов

Хлои утверждает, что потеряла 5 кг за полтора месяца, ликвидировав молочные продукты из своей диеты и заменив сыр, молоко, пиццу и мороженое на доступные альтернативы.

Мнение эксперта: «Не стоит полностью отказываться от молочных продуктов (в случае, если у тебя нет аллергии), так как они содержат необходимый для организма белок. Достаточно просто перейти на обезжиренное молоко, сыр и не переедать».

Никаких углеводов

После рождения сына Ким сидела на диете Аткинса и скинула весь набранный вес. Суть диеты состоит в исключении углеводов — сладостей, сахара, белого риса и муки.

Мнение эксперта: «Ограничения в этой диете слишком строгие — это тяжело психологически. И даже если ты выстоишь, то с тройной силой набросишься на продукты, в которых долго себе отказывала». Тем не менее, многие девушки положительно отзываются об этой системе питания.

Стройнящие корсеты

Настоящий тренд от семейства Кардашьян — тренировочные корсеты на талию. И Ким, и Кендалл, и Кортни, и Хлои клянутся им в любви и постоянно их носят. Предполагаемый принцип действия корсета — повышение температуры тела и сжигание жира. Но не реклама ли это?

Мнение эксперта: «Без физических нагрузок и правильного питания невозможно похудеть. Внешнее сжатие никак не влияет на уменьшение жира. Корсеты бесполезны».

Чай для похудения

Кардашьяны уверены, что чай — отличное средство для фигуры. Например, Ким и Кортни делились в своем Instagram суперчаем, который помогает им худеть (но выглядело уж очень рекламно). А Хлои рассказывала, что делает маски на основе зеленого чая и какао. По ее словам, они убирают целлюлит и подтягивают кожу.

Мнение эксперта: «Если продолжать питаться как обычно и не считать калории, то все эти чаи для похудения будут бесполезны. А подобные маски — это, скорее, просто приятный бьюти-ритуал. Потому что никакие обертывания не уберут 20 лишних кг».

Читмилы

Читмил — распространенная практика, которую применяют многие девушки, устраивая себе дни радости во время диеты. Хлои признается, что тоже иногда позволяет себе шалости вроде пиццы или мороженого.

Мнение эксперта: «Существует более простой вариант — есть то, что нравится, но в умеренных количествах. Тогда в днях обжорства исчезнет смысл». С другой стороны, эта методика реально работает. Психологически гораздо проще просидеть на диете неделю, зная, что тебя ждет вознаграждение. Главное — не увлечься и на следующий день вернуться к привычной системе питания.

Семена чиа

По мнению Кортни Кардашьян, семена чиа отлично подходят для диеты, создавая эффект насыщения и тем самым уменьшая аппетит.

Мнение эксперта: «На самом деле, семена чиа достаточно калорийны. Гораздо полезнее выпивать стакан воды за полчаса до еды».

Пробиотики

Кортни говорит, что пьет пробиотики каждый раз после тренировок. Она придерживается мнения, что их прием приводит к потере веса (за счет улучшения работы кишечника).

Мнение эксперта: «Если не сокращать калорийность рациона, то прием пробиотиков — бесполезное занятие в плане похудения. Лучше заменять приемы пищи протеиновыми коктейлями».