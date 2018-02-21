Советы тем, кто вечно голоден

Выбирай продукты посытнее
«Сытные» — это те, которые дадут тебе ощущение насыщения и избавят от голода. Хоть и кажется, что мы звучим, как Капитан Очевидность, но для кого-то выбор этих самых продуктов еще не совсем маст. Кстати, эффект зависит не только от того, сколько ты съела, но и от того, что именно (да-да, этим объясняется твой нескончаемый аппетит, когда речь заходит о печеньках, и быстро испаряющийся — при упоминании брокколи). Ученые бьются над проблемой насыщения многие годы и даже выделили в категории разные продукты по шкале сытности.
Вот шесть самых главных вещей (съедобных, конечно), которые быстрее всего смогут наполнить желудок:
– яйца;
– белая картошка;
– овсянка;
– фасоль;
– рыба;
– бульоны (куриный или овощной, например).
Ешь больше протеина
Ученые уже язык себе натерли, призывая тебя не пренебрегать белком, потому что в нем содержится огромное количество микроэлементов, обезвреживающих жир и углеводы прямо у тебя в животе, еще до того как они успеют навредить твоей талии. К тому же у тебя повысится метаболизм (профит). Если ты испытываешь голод практически сразу после еды, то причина может крыться в недостатке белка (тарелка с пастой с томатным соусом, мы к тебе обращаемся).
Попробуй включить эти продукты в каждый свой прием пищи (ну хотя бы один):
– сыр;
– нежирное мясо;
– рыба (двойное комбо с предыдущим пунктом);
– фасоль (тоже двойное попадание);
– бобовые;
– тофу;
– орехи.
Спи больше
Качество и количество сна сильно сказывается на гормоне под названием грелин (не путать с гремлинами), который отвечает за твое чувство голода. Исследования показывают, что чем хуже ты спишь, тем больше грелина вырабатываешь, а значит, тем больше пытаешься съесть, чтобы утолить свой голод.
Обрати внимание на клетчатку
Клетчатка помогает усилить чувство насыщения, к тому же она увеличивает время переваривания пищи и замедляет опустошение желудка, а еще снизит тягу к сладкому и не даст энергетическим вампирам на работе лишить тебя запасов сил.
Вот несколько продуктов, которые содержат больше всего клетчатки:
– фрукты;
– овощи;
– бобовые.
А вот это лучше не есть:
– белый хлеб;
– рис;
– макаронные изделия;
– мучное.
Возьми дополнительную порцию овощей
Мало того, что в них полно клетчатки, так они еще и обладают «низкой плотностью энергии» — они громоздки, но содержат много воды, поэтому заполняют желудок и совсем не откладываются в попу и бока. Овощной гарнир (салат или бульон) поможет сделать прием пищи максимально насыщенным, и ты вряд ли скоро побежишь к холодильнику, чтобы проверить, не завалялось ли там что-то вкусненькое.
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