Советы тем, кто вечно голоден

Знакомое чувство: ты только что съела буквально слона, но через полчаса снова готова к приему пищи желательно повкуснее? Если с тобой это происходит достаточно часто, то в целях спасения фигуры — читай наши советы.

Выбирай продукты посытнее

«Сытные» — это те, которые дадут тебе ощущение насыщения и избавят от голода. Хоть и кажется, что мы звучим, как Капитан Очевидность, но для кого-то выбор этих самых продуктов еще не совсем маст. Кстати, эффект зависит не только от того, сколько ты съела, но и от того, что именно (да-да, этим объясняется твой нескончаемый аппетит, когда речь заходит о печеньках, и быстро испаряющийся — при упоминании брокколи). Ученые бьются над проблемой насыщения многие годы и даже выделили в категории разные продукты по шкале сытности.

Вот шесть самых главных вещей (съедобных, конечно), которые быстрее всего смогут наполнить желудок:

– яйца;

– белая картошка;

– овсянка;

– фасоль;

– рыба;

– бульоны (куриный или овощной, например).

Ешь больше протеина

Ученые уже язык себе натерли, призывая тебя не пренебрегать белком, потому что в нем содержится огромное количество микроэлементов, обезвреживающих жир и углеводы прямо у тебя в животе, еще до того как они успеют навредить твоей талии. К тому же у тебя повысится метаболизм (профит). Если ты испытываешь голод практически сразу после еды, то причина может крыться в недостатке белка (тарелка с пастой с томатным соусом, мы к тебе обращаемся).

Попробуй включить эти продукты в каждый свой прием пищи (ну хотя бы один):

– сыр;

– нежирное мясо;

– рыба (двойное комбо с предыдущим пунктом);

– фасоль (тоже двойное попадание);

– бобовые;

– тофу;

– орехи.

Спи больше

Качество и количество сна сильно сказывается на гормоне под названием грелин (не путать с гремлинами), который отвечает за твое чувство голода. Исследования показывают, что чем хуже ты спишь, тем больше грелина вырабатываешь, а значит, тем больше пытаешься съесть, чтобы утолить свой голод.

Обрати внимание на клетчатку

Клетчатка помогает усилить чувство насыщения, к тому же она увеличивает время переваривания пищи и замедляет опустошение желудка, а еще снизит тягу к сладкому и не даст энергетическим вампирам на работе лишить тебя запасов сил.

Вот несколько продуктов, которые содержат больше всего клетчатки:

– фрукты;

– овощи;

– бобовые.

А вот это лучше не есть:

– белый хлеб;

– рис;

– макаронные изделия;

– мучное.

Возьми дополнительную порцию овощей

Мало того, что в них полно клетчатки, так они еще и обладают «низкой плотностью энергии» — они громоздки, но содержат много воды, поэтому заполняют желудок и совсем не откладываются в попу и бока. Овощной гарнир (салат или бульон) поможет сделать прием пищи максимально насыщенным, и ты вряд ли скоро побежишь к холодильнику, чтобы проверить, не завалялось ли там что-то вкусненькое.