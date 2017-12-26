«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской Республики Закона «О статусе участника Второй мировой войны», в котором статус участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии», — говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на заседании во вторник.
Как отмечается в документе, «вызывает возмущение, что этот глубоко кощунственный акт принят сразу после того, как абсолютное большинство государств 19 декабря 2017 года поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
В этой связи Совет Федерации «призывает парламенты государств — членов Европейского союза, а также всех государств, поддержавших эту резолюцию ГА ООН, «решительно осудить принятый Сеймом Латвийской Республики Закон «О статусе участника Второй мировой войны» как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».
Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что другие страны осудят закон Латвии о статусе участника Второй Мировой войны.
«Я надеюсь, что международные структуры, парламенты стран согласятся с нашей позицией и осудят действия Сейма Латвии», — отметила В.Матвиенко при обсуждении этого вопроса на пленарном заседании СФ во вторник.
По ее словам, «невозможно согласится со столь кощунственным, омерзительным решением Сейма Латвии». Она назвала этот закон «надругательством над памятью миллионов людей из разных стран разных национальностей, погибших в борьбе с чудовищным злом — фашизмом».
Varētu domāt, ka civilizētai pasaulei ir interesanti kaut kādi federācijas padomes aicinājumi. Un vispār Krievija var iet dillēs ar savu sašutumu. Likums ir pieņemts un viss.« ответить
для начала полностью закрыть жд перевозки,для профилактики« ответить
Не плюй в колодец ,,может придёся из него пить .« ответить
Ты"левфй патриртс"-нам не указ!свободен!дыши ровно!!не будешь нам указывать и учить!ясно????« ответить
из-за этих легионеров латвия последнее уважение потеряет,как бы она не отмазывала их так называемую борьбу с большевизмом или ещё какие-то подвиги,нацысты всегда в памяти людей будут пособниками гитлера,а то что закон принят,это ни о чем не говорит,сколько дебильных законов принято уже нашими чинушами в меру своих способностей,но что с них возьмёшь !!!« ответить
На фоне советского зла и бесчеловечия фашизм даже очень ничего выглядит..советские нелюди в собственной стране убили около 30 миллионов..из которых 12 уморили голодом.тут фашистам и сказать нечего..дети..« ответить
тупой лобатый контуженый пидриот недоносок вместе со своим вымирающим собачим.....« ответить
Совет педерастии россии может принимать хоть что..вот только Латвии это как то боком..« ответить
петушара хохлятская. Латвии это и выйдет боком .« ответить
Покойники встают от твоих слов... Побойся.... за тобой пришли....« ответить
А кто пришел??из совета российской педерастии?или просто мусорня?я никогда не уважал советских нелюдей ни живых ни мертвых..так будет и в предь« ответить
Johaidī,tiem krieviem galīgi aizgājis ciet!:-) loğiski,ja ir karš,tad ir ,vismaz ,divi dalībnieki/učastņiki vtoroi mirovoi voini/...kas tad pēc viņu domām tikai sarkanie mērgļi ir vienīgie učastņiki? Paši savējos šāva?...kaut gan spriežot pēc viņu poņāķijām....:-)« ответить
Подпиндосники в СФ только и могут, что занаматься пустотрепством. Отвечать реальными действиями хозяин не велит.« ответить
А как нам омерзительна россия и ее быдло!!!!и мнения животного мира нам фиолетово..« ответить
а что это сф? пусть валят отсюда 4 себе в рашку и там с гомиками из кремля обсуждают . рашкастан позорная быдло страна« ответить
Krievijai nav ko jaukties Latvijas iekšējās lietās ar idiotiskiem paziņojumiem un aicinājumiem. Par to, kādi likumi tiek Latvijā pieņemti, Krievijai nav ne mazākās daļas. Vēl vairāk tāpēc, ka likums par kara veterāniem tikai atjaunoja sociālo taisnīgumu, pasludinot par veterāniem tos Latvijas pilsoņus, kas savas dzīvības nežēlodami cīnījās pret krievijas okupāciju.« ответить
Тебя больного вылечим!ты никому указывать не будешь, как кому жить, и что делать!свободен!!« ответить
Ivanam. Kranci, pie kājas sēdēt. Marš uz kremli pēc kauliņa. Tādi kā tu, man ne ko nenoteiks.« ответить
мне кажется ,что именно ты ,патриот ,отрабатываешь вашингтонскую косточку на нашей ветке !!!!« ответить
Выродки и нелюди свиноруси всегда лезли в дела соседей..потому эту нечисть так все и любят...« ответить
"Патриотс" непонятный ,все против тебя!ты посмотри что тебе люди отвечают!Ты здесь только позоришься!Не стыдно самому??надо голову лечить!ясно??« ответить
Да он тут провоцирует всех.Пишут люди ,что ему типа за 50лет,.но неизвестно .По ходу тролль-эльф на зарплатке в инфоконторке. какой-то!!« ответить
А что ты это люди??не смеши« ответить
ТЫ ЛАТЫШ - СИДИШЬ У НОГИ ЧЁРНОЖОПОЙ ОБЕЗЬЯНЫ из ФАШИНГТОНА и ЛИЖЕШЬ ЕЙ XyЙ И ЖОПУ, patriots xyeв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Гет ты у нас типа человек!не смеши меня давай забьемся и увидим кто, есть кто.юноша не зная человека-никогда не кидайся словами!!« ответить
Как ни странно - правильро назвал.« ответить
Ссср и россия это чудовищное зло..целая сстрана нелюдей и выродков..каждый второй Чикатила..« ответить
Ребята бьются за билет в Сибирь« ответить
Давно уже проросийской мусорне латвии пора в сибирь..там такие животные ко двору« ответить
да плевать мы хотели на рашкинский сф . и на окурка вашего старика клоунского гопника . не ваше дело что принял сейм нашей страны« ответить
Не надо загрязнять Сибирь такими как ваня. Пусть здесь подыхает...« ответить
Карина(id)(непонятная).тролль-эльф-следи за метлой и что тут чешешь!Мнe таких пассажиров искренне жаль!Безграмотный ,одинокий, и никому не нужный человечишка!Все празднуют, готовятся к праздникам.А тут тролли-эльфы лузерные хрень малюют, и их тум мого не только ты.!Жесть!!« ответить