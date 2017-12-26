Русская Пресса

Совет Федерации назвал кощунственным актом принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй мировой войны» и призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить его.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской Республики Закона «О статусе участника Второй мировой войны», в котором статус участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии», — говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на заседании во вторник.

Как отмечается в документе, «вызывает возмущение, что этот глубоко кощунственный акт принят сразу после того, как абсолютное большинство государств 19 декабря 2017 года поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В этой связи Совет Федерации «призывает парламенты государств — членов Европейского союза, а также всех государств, поддержавших эту резолюцию ГА ООН, «решительно осудить принятый Сеймом Латвийской Республики Закон «О статусе участника Второй мировой войны» как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что другие страны осудят закон Латвии о статусе участника Второй Мировой войны.

«Я надеюсь, что международные структуры, парламенты стран согласятся с нашей позицией и осудят действия Сейма Латвии», — отметила В.Матвиенко при обсуждении этого вопроса на пленарном заседании СФ во вторник.

По ее словам, «невозможно согласится со столь кощунственным, омерзительным решением Сейма Латвии». Она назвала этот закон «надругательством над памятью миллионов людей из разных стран разных национальностей, погибших в борьбе с чудовищным злом — фашизмом».