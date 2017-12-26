Совфед назвал латвийский закон омерзительным надругательством(49)

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Русская Пресса
Тимур Пушкарев
15:23 26.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Совет Федерации назвал кощунственным актом принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй мировой войны» и призвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить его.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской Республики Закона «О статусе участника Второй мировой войны», в котором статус участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии», — говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на заседании во вторник.

 

Как отмечается в документе, «вызывает возмущение, что этот глубоко кощунственный акт принят сразу после того, как абсолютное большинство государств 19 декабря 2017 года поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

 

В этой связи Совет Федерации «призывает парламенты государств — членов Европейского союза, а также всех государств, поддержавших эту резолюцию ГА ООН, «решительно осудить принятый Сеймом Латвийской Республики Закон «О статусе участника Второй мировой войны» как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».

 

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что другие страны осудят закон Латвии о статусе участника Второй Мировой войны.

 

«Я надеюсь, что международные структуры, парламенты стран согласятся с нашей позицией и осудят действия Сейма Латвии», — отметила В.Матвиенко при обсуждении этого вопроса на пленарном заседании СФ во вторник.

 

По ее словам, «невозможно согласится со столь кощунственным, омерзительным решением Сейма Латвии». Она назвала этот закон «надругательством над памятью миллионов людей из разных стран разных национальностей, погибших в борьбе с чудовищным злом — фашизмом».

LETA / Фото
Комментарии (49)
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Latviešu patriots 15:34 26:12:2017

Varētu domāt, ka civilizētai pasaulei ir interesanti kaut kādi federācijas padomes aicinājumi. Un vispār Krievija var iet dillēs ar savu sašutumu. Likums ir pieņemts un viss.

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ну че? 15:48 26:12:2017

для начала полностью закрыть жд перевозки,для профилактики

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сл 16:07 26:12:2017

Не плюй в колодец ,,может придёся из него пить .

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Доброжелатель 16:26 26:12:2017

Ты"левфй патриртс"-нам не указ!свободен!дыши ровно!!не будешь нам указывать и учить!ясно????

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нина 16:48 26:12:2017

из-за этих легионеров латвия последнее уважение потеряет,как бы она не отмазывала их так называемую борьбу с большевизмом или ещё какие-то подвиги,нацысты всегда в памяти людей будут пособниками гитлера,а то что закон принят,это ни о чем не говорит,сколько дебильных законов принято уже нашими чинушами в меру своих способностей,но что с них возьмёшь !!!

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ваня 17:05 26:12:2017

На фоне советского зла и бесчеловечия фашизм даже очень ничего выглядит..советские нелюди в собственной стране убили около 30 миллионов..из которых 12 уморили голодом.тут фашистам и сказать нечего..дети..

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пшел нах... 17:36 26:12:2017

тупой лобатый контуженый пидриот недоносок вместе со своим вымирающим собачим.....

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ваня 17:50 26:12:2017

Совет педерастии россии может принимать хоть что..вот только Латвии это как то боком..

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вот именно Воня 18:07 26:12:2017

петушара хохлятская. Латвии это и выйдет боком .

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Это для Вани 18:09 26:12:2017

Покойники встают от твоих слов... Побойся.... за тобой пришли....

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ваня 18:17 26:12:2017

А кто пришел??из совета российской педерастии?или просто мусорня?я никогда не уважал советских нелюдей ни живых ни мертвых..так будет и в предь

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Kursis 20:18 26:12:2017

Johaidī,tiem krieviem galīgi aizgājis ciet!:-) loğiski,ja ir karš,tad ir ,vismaz ,divi dalībnieki/učastņiki vtoroi mirovoi voini/...kas tad pēc viņu domām tikai sarkanie mērgļi ir vienīgie učastņiki? Paši savējos šāva?...kaut gan spriežot pēc viņu poņāķijām....:-)

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И в Латвии есть НОД 16:12 26:12:2017

Подпиндосники в СФ только и могут, что занаматься пустотрепством. Отвечать реальными действиями хозяин не велит.

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ваня 16:48 26:12:2017

А как нам омерзительна россия и ее быдло!!!!и мнения животного мира нам фиолетово..

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ин на 19:06 26:12:2017

а что это сф? пусть валят отсюда 4 себе в рашку и там с гомиками из кремля обсуждают . рашкастан позорная быдло страна

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Latviešu patriots 16:21 26:12:2017

Krievijai nav ko jaukties Latvijas iekšējās lietās ar idiotiskiem paziņojumiem un aicinājumiem. Par to, kādi likumi tiek Latvijā pieņemti, Krievijai nav ne mazākās daļas. Vēl vairāk tāpēc, ka likums par kara veterāniem tikai atjaunoja sociālo taisnīgumu, pasludinot par veterāniem tos Latvijas pilsoņus, kas savas dzīvības nežēlodami cīnījās pret krievijas okupāciju.

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Иван 16:29 26:12:2017

Тебя больного вылечим!ты никому указывать не будешь, как кому жить, и что делать!свободен!!

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Latviešu patriots 16:40 26:12:2017

Ivanam. Kranci, pie kājas sēdēt. Marš uz kremli pēc kauliņa. Tādi kā tu, man ne ko nenoteiks.

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нина 16:53 26:12:2017

мне кажется ,что именно ты ,патриот ,отрабатываешь вашингтонскую косточку на нашей ветке !!!!

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ваня 17:07 26:12:2017

Выродки и нелюди свиноруси всегда лезли в дела соседей..потому эту нечисть так все и любят...

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олег 17:35 26:12:2017

"Патриотс" непонятный ,все против тебя!ты посмотри что тебе люди отвечают!Ты здесь только позоришься!Не стыдно самому??надо голову лечить!ясно??

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Читатель 17:38 26:12:2017

Да он тут провоцирует всех.Пишут люди ,что ему типа за 50лет,.но неизвестно .По ходу тролль-эльф на зарплатке в инфоконторке. какой-то!!

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читателю 17:53 26:12:2017

А что ты это люди??не смеши

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Это 18:39 26:12:2017

ТЫ ЛАТЫШ - СИДИШЬ У НОГИ ЧЁРНОЖОПОЙ ОБЕЗЬЯНЫ из ФАШИНГТОНА и ЛИЖЕШЬ ЕЙ XyЙ И ЖОПУ, patriots xyeв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Читатель 19:10 26:12:2017

Гет ты у нас типа человек!не смеши меня давай забьемся и увидим кто, есть кто.юноша не зная человека-никогда не кидайся словами!!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 16:50 26:12:2017

Как ни странно - правильро назвал.

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ваня 17:12 26:12:2017

Ссср и россия это чудовищное зло..целая сстрана нелюдей и выродков..каждый второй Чикатила..

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Janek 16:57 26:12:2017

Ребята бьются за билет в Сибирь

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ваня 17:09 26:12:2017

Давно уже проросийской мусорне латвии пора в сибирь..там такие животные ко двору

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Карина (I.D.) 19:05 26:12:2017

да плевать мы хотели на рашкинский сф . и на окурка вашего старика клоунского гопника . не ваше дело что принял сейм нашей страны

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ыыы 19:15 26:12:2017

Не надо загрязнять Сибирь такими как ваня. Пусть здесь подыхает...

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Вася 20:17 26:12:2017

Карина(id)(непонятная).тролль-эльф-следи за метлой и что тут чешешь!Мнe таких пассажиров искренне жаль!Безграмотный ,одинокий, и никому не нужный человечишка!Все празднуют, готовятся к праздникам.А тут тролли-эльфы лузерные хрень малюют, и их тум мого не только ты.!Жесть!!

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12

Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)