Петербургская учительница, находящаяся под подпиской о невыезде по делу о совращении малолетнего школьника, подружилась с матерью мальчика и отправилась с ней на отдых. Их совместная фотография появилась 25 февраля этого года на странице матери подростка в одной из социальных сетей, пишет «Фонтанка».

По данным газеты, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении педагога, в ближайшее время оно будет направлено в Московский районный суд. Преподавателю предъявлены обвинения по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях. Максимальный срок лишения свободы по ним — четыре и три года соответственно.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года, заявление на учительницу написала сама мать потерпевшего. Половой акт между педагогом и подростком, по информации «Фонтанки», произошел в апреле 2017-го во время урока.

Издание отмечало, что семья мальчика хорошо обеспечена, его отец работает в московской компании в сфере продажи нефти. Подросток числится в частной школе, но обучается на дому. Свои интимные отношения он активно афиширует в сети, а также регулярно публикует в соцсетях фотографии на фоне дорогих автомобилей и позиционирует себя как профессиональный футболист.