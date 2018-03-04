По данным газеты, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении педагога, в ближайшее время оно будет направлено в Московский районный суд. Преподавателю предъявлены обвинения по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях. Максимальный срок лишения свободы по ним — четыре и три года соответственно.
Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года, заявление на учительницу написала сама мать потерпевшего. Половой акт между педагогом и подростком, по информации «Фонтанки», произошел в апреле 2017-го во время урока.
Издание отмечало, что семья мальчика хорошо обеспечена, его отец работает в московской компании в сфере продажи нефти. Подросток числится в частной школе, но обучается на дому. Свои интимные отношения он активно афиширует в сети, а также регулярно публикует в соцсетях фотографии на фоне дорогих автомобилей и позиционирует себя как профессиональный футболист.
Вот бы мне такую учительницу в детстве.Я бы не стал педерастом.А то мой дядя Александр Феляцевич Шерстобитов меня обучал не тому.« ответить
Aiz restēm tādu uz mūžu! Bet ko var gribēt no untermenšlandes Krievijas!« ответить
Даже не удивляюсь, что тебя ещё не посадили. Слово унтерменьш символизирует фашизм. Надо объяснять, почему не удивляюсь?« ответить
Nejauc fašismu un nacismu, krievu āmurgalva! Ha Ha Ha« ответить
Что это больше походит на fake.« ответить