Совратившая школьника учительница из Петербурга подружилась с его матерью(5)

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Герман Бергер
17:43 04.03.2018
Lifenews / Интересно

Петербургская учительница, находящаяся под подпиской о невыезде по делу о совращении малолетнего школьника, подружилась с матерью мальчика и отправилась с ней на отдых. Их совместная фотография появилась 25 февраля этого года на странице матери подростка в одной из социальных сетей, пишет «Фонтанка».

По данным газеты, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении педагога, в ближайшее время оно будет направлено в Московский районный суд. Преподавателю предъявлены обвинения по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях. Максимальный срок лишения свободы по ним — четыре и три года соответственно.

 

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года, заявление на учительницу написала сама мать потерпевшего. Половой акт между педагогом и подростком, по информации «Фонтанки», произошел в апреле 2017-го во время урока.

 

Издание отмечало, что семья мальчика хорошо обеспечена, его отец работает в московской компании в сфере продажи нефти. Подросток числится в частной школе, но обучается на дому. Свои интимные отношения он активно афиширует в сети, а также регулярно публикует в соцсетях фотографии на фоне дорогих автомобилей и позиционирует себя как профессиональный футболист.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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Ваня 18:00 04:03:2018

Вот бы мне такую учительницу в детстве.Я бы не стал педерастом.А то мой дядя Александр Феляцевич Шерстобитов меня обучал не тому.

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Latviešu patriots 18:21 04:03:2018

Aiz restēm tādu uz mūžu! Bet ko var gribēt no untermenšlandes Krievijas!

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Я 18:39 04:03:2018

Даже не удивляюсь, что тебя ещё не посадили. Слово унтерменьш символизирует фашизм. Надо объяснять, почему не удивляюсь?

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Latviešu patriots 19:59 04:03:2018

Nejauc fašismu un nacismu, krievu āmurgalva! Ha Ha Ha

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Похоже очень 19:12 04:03:2018

Что это больше походит на fake.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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