Совративший ученицу педагог женился на ней и остался на свободе(4)

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Юрий Бондаренко Фото: Лицей искусств «Санкт-Петербург»
Герман Бергер
18:45 26.02.2018
Lifenews / Интересно

Бывший дирижер лицея искусств в Петербурге, заслуженный артист России Юрий Бондаренко совратил несовершеннолетнюю ученицу, но женился на ней и остался на свободе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов Петербурга (ОПС).

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал Бондаренко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК России («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста»), и приговорил его к одному году лишения свободы. Также мужчину лишили права заниматься педагогической деятельностью на три года.

 

Однако в результате Бондаренко освободили от ответственности по примечанию 1 к указанной статье — в связи со вступлением в брак с потерпевшей.

 

По данным «Петербургского дневника», 55-летний Бондаренко преподавал в Лицее искусств «Санкт-Петербург». Артист совратил собственную ученицу четыре года назад, когда девочке было 14 лет. Виолончелистка сделала аборт, после чего о случившемся узнали ее родители. В итоге Бондаренко сделал ученице предложение.

 

По информации РИА Новости, на момент начала процесса в мае прошлого года Бондаренко занимал должность дирижера в военном ансамбле песни и пляски войск Национальной гвардии России, но на данный момент покинул пост.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (4)
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Саня 18:49 26:02:2018

Российские дикари. 1 год за педофилию и аборт.

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Ваня 19:03 26:02:2018

А у нас в Латвии за это не садят.Ни Биркекса ни Шкелу не пасадили.Во где торжество закона .Это мы лотиши-высоко культурная нация педерастов.

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Latviešu patriots 19:10 26:02:2018

Krievu pedofīls, cik nožēlojami un pierasti!

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I.D. 21:11 26:02:2018

Эти 14-летние сейчас такие , что дадут фору любой 30-летней.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)