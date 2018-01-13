Есть две хорошие новости — и дна заслуживающая рассуждения.
Хорошая новость раз: категорическим лидером праздников в российском кинопрокате стала российская картина. Хорошая новость два: это не очередные елки.
Новость, заслуживающая рассуждения: лидер — это «Движение вверх», уже окупившийся, принесший прибыль и, судя по всему, обреченный поставить рекорд российского проката.
Поговорить, как нам кажется, следует не о зрительских качествах фильма (фильм удался, и точка; у него есть полтора миллиарда рублевых справок от зрителей) и не о его драматических слабостях (слезная антисоветчина, которую создатели напихали в сюжет, обидев даже литовского спортсмена, — как представляется, следствие простого неумения выстраивать драматизм иначе, кроме как дешевым приемом «а еще на всех давит тоталитарное государство»). Поговорить стоит о масс-культурной тенденции, частью которой стал триумф данной картины.
Секрет успеха
Эта тенденция, если угодно, — вообще современное русское «кино успеха».
Семь лет назад я довольно удачно ванговал: «Очевидность громко трубит, каким должно быть кассовое кино в России и о чем должно рассказывать. Оно должно рассказывать про то, как люди в свитерах, копящие на «жигули» (то есть 96% нации), получают свое заслуженное счастье. Или про то, как люди в кольчугах и погонах, выполняя служебные обязанности, побеждают врагов. Можно замиксовать обе темы – и тогда возрождение российского кинематографа явно пойдет семимильными шагами. Но есть нюанс: кинематографическая реальность РФ плюет на эту явную востребованность жизненной справедливости (и борцов за справедливость) с высокой колокольни. То, что живет в телевизоре, упорно снимает «саксесс-стори» про владельцев рублевских ветеринарных клиник, их соседей-телеведущих и соседей-чиновников. То есть про себя и про ближайшее свое окружение».
Сегодня можно с удовлетворением констатировать: «Легенда 17», «Экипаж», «Салют-7», «28 панфиловцев» и даже в некотором смысле «Легенда о Коловрате» с «Ледоколом» в это вполне пророчество вполне вписались.
Примерно о том же — «трудись и заслужи успех» — за последний год были сняты также фильмы «Большой» (об успехе в Большом театре) и «Жги» (об успехе на конкурсе песни), плюс нас ожидает «Тренер» Д. Козловского (о футболе, кажется), «Яшин» (точно о футболе) и «Лед» (о фигурном катании), и я еще наверняка многое пропустил. А с учетом успеха «Движения» можно не сомневаться, что минкульт и Фонд кино уже забрасывают сценарными заявками о каждом малоизвестном удачном матче в длинной и богатой истории советского спорта.
Чемпион или звезда
Но есть во всем этом нюанс, который настораживает, уважаемые читатели. Эти «фильмы успеха», во-первых, описывают, как правило, триумфы, довольно отдаленные во времени. Что вполне логично, ибо триумфы советских спортсменов в СССР вполне гармонично воспринимались как триумфы всех советских людей. Сейчас, после десятилетий интеграции в мировую клубно-спонсорскую систему и после того как у большинства граждан и спортсменов разошлись взгляды на Олимпиаду-2018, это чувство единства дается только при сильном напряжении романтических мышц души. Страдают зачастую все тем же глупым драматизмом «человечек против государства», выраженным лучше всего в идиотской фразе, вложенной авторами «Времени первых» в рот С. П. Королеву: «Наш народ веками летает в кандалах».
А во-вторых и в-главных — «истории успеха» сегодняшние сосредоточены на двух вариантах этого самого успеха: спортивном и шоу-бизнесовом. То есть массам граждан предлагается два вида состоявшейся биографии, два пути прорыва на вершины: чемпион и звезда.
«Сказки для гетто»
Настораживает тут то, что оба этих варианта «движения вверх», если можно так выразиться, — «саксесс-стори» для бедных». В Латинской Америке футбол религия не потому, что там как-то иначе мячик летает. А потому, что вырваться из безнадежной бедности потомственно неуспешному пареньку можно только через этот спорт. Потому что футбольные ворота — это единственные ворота к социальной лестнице, широко открытые для каждого.
По той же причине популярностью у беднейших слоев жителей всех континентов пользуются музыкальные телеконкурсы. Каждая звезда районного караоке-бара очень запросто может воображать себя на месте всех этих конкурсантов, тренируемых лично Биланом. И то, что россиянам почти не предлагаются успех-фильмы о молодых инженерах, спасателях, управленцах и политиках, заставляет нас подозревать, что таких лестниц наверх отечественные кинотворцы вообразить себе не могут.
Можно спорить о том, в чем причина — в собственном недомыслии творцов или, напротив, в суровом реализме. В том смысле что в реальности превалирует другой вариант успеха, а посторонним на вершины признания вход запрещен.
Но факт остается фактом: «чемпион и звезда» — это самый дешевый вариант «большой национальной мечты» для российских масс. Характерный для обществ, не только основательно расслоенных классово, но и не отличающихся сложностью цивилизации. И вот это последнее точно не про Россию — это страна определенно устроена сложнее и биографически разнообразнее, чем представляет себе средний работник развлекательной отрасли.
Поэтому скорее стоит предположить, что отечественная киноиндустрия просто копирует зарубежные «сказки для гетто».
Виктор МАРАХОВСКИЙ, Nalin.Ru.
На фотке кадр из очередного поцреотского говна, где почему- то забыли упомянуть о том, как чекисты затравили легендарного Белова и он умер в 26 !!! лет« ответить
Подитожу сей "перл" выдающегося и недооценённого журналиста: Россиянин - стыдись всего русского!!!« ответить
Автор пишет про современную Россию, в которой нет примеров для подражания и гордости, оттого и обращаются кинематографисты в прошлое этой страны. причем здесь русские. Про кого им снимать современное кино, чтоб с пафосом, чтоб распирало в груди, про людей добившихся чего-то в жизни, поднявшихся высоко и ставшими примером для всех, про жуликов-олигархов из окружения Путина, что поделили между собой богатства прежней страны? Остается про захват Крыма что-то, с выдуманными героями, ну в Сирии, типа "вызвал огонь на себя", больше ведь ничего и никого нет, сплошная "Улица разбитых фонарей"..« ответить
Процитирую М.Н.Задорнова: Если не любиш евреев - ты антисемит! Не любиш негров - ты расист! не любиш русских - ты правозащитник!!!...« ответить