Создан банан со съедобной кожурой(1)

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Люблю!
13:45 26.01.2018
Люблю! / Дом и быт

Японская компания разработала и начала продавать банан со съедобной кожей, новый продукт получил название «монги» (на японском сленге — «невероятный»).

Банановые деревья выращиваются фирмой D & T Farm Tetsuya Tanaka с использованием экстремального замораживания (до –60 °С) и оттаивания. Изменение температуры способствует быстрому росту растений, в результате получается плод с тонкой кожурой, которая имеет текстуру, подобную «салату».

 

Производители утверждают, что такая кожура очень полезна — она содержит витамин B6, магний и триптофан. Вкус описывается как сладкий и похожий на ананас.

 

Минус в том, что издержки производства таких бананов очень высоки. Средняя цена за штуку — $5,75. Единственный магазин, торгующий монги, получает всего десять плодов в неделю. Производитель думает над экспортом, но пока это планы на отдаленное будущее, передает New York Post.

 

 

 

 

 

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Комментарии (1)
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Profile_default
новости науки 14:35 26:01:2018

Создан банан многоразового применения для вдовушек и одиноких дам.

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Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

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