Японская компания разработала и начала продавать банан со съедобной кожей, новый продукт получил название «монги» (на японском сленге — «невероятный»).

Банановые деревья выращиваются фирмой D & T Farm Tetsuya Tanaka с использованием экстремального замораживания (до –60 °С) и оттаивания. Изменение температуры способствует быстрому росту растений, в результате получается плод с тонкой кожурой, которая имеет текстуру, подобную «салату».

Производители утверждают, что такая кожура очень полезна — она содержит витамин B6, магний и триптофан. Вкус описывается как сладкий и похожий на ананас.

Минус в том, что издержки производства таких бананов очень высоки. Средняя цена за штуку — $5,75. Единственный магазин, торгующий монги, получает всего десять плодов в неделю. Производитель думает над экспортом, но пока это планы на отдаленное будущее, передает New York Post.