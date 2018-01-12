Создано приложение для фиксации обоюдного согласия на секс(5)

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Тимур Пушкарев
14:51 12.01.2018
Техно / Интернет

Приложение LegalFling может узаконить половой акт с партнером посредством специального запроса, подтверждающего обоюдное согласие, сообщает газета Metro.

По мнению голландских разработчиков, так можно будет оформить сексуальную связь официально, что может пригодиться, если один из партнёров после захочет обвинить другого в изнасиловании.

 

Выражая согласие на половой акт через приложение, пользователь заключает юридическое соглашение и соглашается на определённые правила. Среди них согласие на видео— и фотосъемку, использование контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, возможность применения элементов БДСМ и ненормативной лексики.

 

Напомним, в последние месяцы по миру прокатилась волна скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами. Так, в Швеции в связи с этим обязали получать от женщин устное согласие на секс.

Life.ru / Фото Facebook
Комментарии (5)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:05 12:01:2018

А ПЕДЕРАСТАМ ОБОЮДНОЕ СОГЛАСИЕ НАДА,НЕ?!

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Ты суслика видишь? 15:16 12:01:2018

"в Швеции в связи с этим обязали получать от женщин устное согласие на секс."

Устное не прокатит, доказать затруднительно, если только на видео, да и то с подробностями - кто, кого, в куда, сколько раз и сколько по времени! :)
А ещё лучше сразу готовые бланки обоюдно и под роспись заполнять и к нотариусу на утверждение и хранение (на всякий случай)! :)

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Ты суслика видишь? 15:13 12:01:2018

Чёрт! Меня опередили! :)
Смотрел не далее как вчера видео, где пара, через своих двух адвокатов (одного из них играл актёр, который доктор Хаус), подробнейше согласовывала условия на саму одноразовую половою связь и всё, что будет после него! Видео от 1995 года, имхо!
Чуть не уписался от смеха! :)
Но это теперь - суровая реальность сбрендившего запада!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:27 12:01:2018

ЩА ОСМЕЛЕВШИЕ АКТИВНЫЕ ПЕДЕРАСТЫ
ВСЕХ МУЖИКОФ ЗАПАДА в ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ "ИСТОРИИ УСПЕХА" ПЕРЕМУТ...
"

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П у т и н 15:35 12:01:2018

А в рашке - если бьёт, значит любит. А если насилует, значит сама виновата

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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