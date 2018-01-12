Приложение LegalFling может узаконить половой акт с партнером посредством специального запроса, подтверждающего обоюдное согласие, сообщает газета Metro.

По мнению голландских разработчиков, так можно будет оформить сексуальную связь официально, что может пригодиться, если один из партнёров после захочет обвинить другого в изнасиловании.

Выражая согласие на половой акт через приложение, пользователь заключает юридическое соглашение и соглашается на определённые правила. Среди них согласие на видео— и фотосъемку, использование контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, возможность применения элементов БДСМ и ненормативной лексики.

Напомним, в последние месяцы по миру прокатилась волна скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами. Так, в Швеции в связи с этим обязали получать от женщин устное согласие на секс.