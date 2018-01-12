По мнению голландских разработчиков, так можно будет оформить сексуальную связь официально, что может пригодиться, если один из партнёров после захочет обвинить другого в изнасиловании.
Выражая согласие на половой акт через приложение, пользователь заключает юридическое соглашение и соглашается на определённые правила. Среди них согласие на видео— и фотосъемку, использование контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, возможность применения элементов БДСМ и ненормативной лексики.
Напомним, в последние месяцы по миру прокатилась волна скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами. Так, в Швеции в связи с этим обязали получать от женщин устное согласие на секс.
А ПЕДЕРАСТАМ ОБОЮДНОЕ СОГЛАСИЕ НАДА,НЕ?!« ответить
"в Швеции в связи с этим обязали получать от женщин устное согласие на секс."« ответить
Устное не прокатит, доказать затруднительно, если только на видео, да и то с подробностями - кто, кого, в куда, сколько раз и сколько по времени! :)
А ещё лучше сразу готовые бланки обоюдно и под роспись заполнять и к нотариусу на утверждение и хранение (на всякий случай)! :)
Чёрт! Меня опередили! :)« ответить
Смотрел не далее как вчера видео, где пара, через своих двух адвокатов (одного из них играл актёр, который доктор Хаус), подробнейше согласовывала условия на саму одноразовую половою связь и всё, что будет после него! Видео от 1995 года, имхо!
Чуть не уписался от смеха! :)
Но это теперь - суровая реальность сбрендившего запада!
ЩА ОСМЕЛЕВШИЕ АКТИВНЫЕ ПЕДЕРАСТЫ« ответить
ВСЕХ МУЖИКОФ ЗАПАДА в ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ "ИСТОРИИ УСПЕХА" ПЕРЕМУТ...
"
А в рашке - если бьёт, значит любит. А если насилует, значит сама виновата« ответить