Создатели «Игры престолов» берутся за «Звездные войны»

Сценаристы и продюсеры телесериала «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс займутся съемками новых серий киноэпопеи «Звездные войны», пишет Variety.

Отмечается, что новые картины будет стоять особняком от сюжета линии третьей трилогии, которую должен завершить IX эпизод, чья премьера запланирована на конец 2019 года. Они также не имеют отношения к новой трилогии Райана Джонсона, который снимет три фильма о новой Галактике с новыми героями.

О дате выхода новых картин, снятых при участии шоураннеров «Игры престолов», не сообщается.

Последний сезон «Игры престолов», как ожидается, выйдет на HBO в 2019 году. Ранее Бениофф и Уайсс объвили, что сделают для канала еще один сериал — «Конфедерат»; он будет посвящен альтернативной истории США, в которой не было отмены рабства.