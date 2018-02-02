Народный законопроект отправят на юридическую экспертизу, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Вчера комиссия сейма по мандатам на предварительном этапе рассмотрела законопроект о сожительстве (!), за который на портале manabalss.lv было собрано 10 тысяч подписей. Заминка с этим законопроектом возникла уже в самом начале. Так, депутат от Регионального объединения Инга Бите усомнилась, что именно под этим законопроектом удалось собрать необходимые 10 тысяч подписей граждан ЛР.

Два лица, два конца

Инга Бите отметила, что к этой инициативе ее автором, теперь уже депутатом Рижской думы Юрисом Пуце, было приложено дополнение, которое подписанты могли вообще даже не видеть. А значит, неясно, насколько можно доверять тому, что действительно дополнительный вариант законопроекта получил эти 10 тысяч голосов.

В этой ситуации председатель комиссии Виталий Орлов («Согласие») намерен обратиться за экспертной оценкой в юридическое бюро сейма.

Но даже если предположить, что в итоге будет доказано наличие 10 тысяч подписей, все равно шансов на принятие законопроекта о сожительстве крайне мало. Дело в том, что законопроект призван фактически легализовать «связь без брака», то есть совместное проживание двух лиц без официальной регистрации.

Законопроект предлагает парам, не желающим вступать в брак, зарегистрировать свои гражданские отношения просто у нотариуса. Это выражение — «двух лиц» — мы использовали не по ошибке — законопроект не делает различий между полами сожительствующих, и это значит, что принятие данного документа означало бы признание государством и однополых браков.

Теория и практика

Сам автор законопроекта Ю. Пуце этого и не скрывает: «Законопроект позволит зарегистрировать и отношения между гей–парами… Это нужно с человеческой точки зрения, поскольку сегодня, если один из партнеров попадает, например, в реанимацию, то второй партнер не имеет права принимать за гражданского супруга решения медицинского характера. Если один из партнеров становится инвалидом, то второй не может оформить пособие по уходу за инвалидом. Такие же проблемы возникают и в случае смерти партнера — второй не может наследовать имущество», — пояснил Ю. Пуце.

Очевидно, что по крайней мере в нынешнем сейме у идеи легализации однополых браков нет поддержки среди депутатов. К тому же такой подход противоречит Конституции, где ясно сказано, что брак — это союз мужчины и женщины. Поэтому наверняка данная инициатива будет в итоге отклонена.

Абик ЭЛКИН.