Ситуацию в банковской системе Латвии будут рассматривать на следующей неделе также Совет по национальной безопасности и правительство на внеочередном заседании.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
От KNAB и Банка Латвии комментариев пока получить не удалось.
Получил Илмар сигнал от Европейского ЦБ заморозить активы Филя попавшегося на отмывке украденых у росиян денег. И что Илмар? Предупредил Филя что пора срочно бежать и послал своего посыльного за деньгами. Только за ними уже следил не только KNAB, но и спецслужбы. В ЕС давно ЛР рассматривают под микроскопом. Малюсенькое тихое болото, а жизни людям никакой нет несмотря на мирное время. Всё пропадает как в бездонную трубу. Так они ещё и умудряются легализацией краденых денег промышлять как в лихие 90-е. Только времена изменились. Современные смартфоны сейчас делать стали с неразборными батареями, который можно прослушивать в выключенном виде и без сим-карты. Скоро и Ушакова с его бандой посадят за расхищение еврофондов по приказу из Брюсселя. А команда у него фактически нищие должники банков с неоплатными долгами, так что возвращать украденное придётся из бюджета всему народу. Думайте об этом каждый раз, когда кто-либо из членов этой симитской банды предлогает поучаствовать в очередном мошенничестве.« ответить
провокатор. Наверное, Эхо Мацы слушаешь и Украинскую правду выписываешь.« ответить
Страна давно оккупирована Пиндосами. Приказали- туземцы выполняют!« ответить
А на ПОСЛЕДСТВИЯ "КРИЕВУ ОККУПАЦИЯ" ЭТО НИКАК НЕЛЬЗЯ« ответить
СДВИНУТЬ?!
ПО ХОДУ ЦРУ США ОТКРЫЛИ "МЕШКИ КГБ"...
И
ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ....
НАДА ЕЩЁ у РИМШЕВИЦАскунса ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК
НА
ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ ПРОВЕРИТЬ!!!!
РИМШЕВИЦАскунс - ЭТО ЗАСЛАТЫЙ АГЕНТ КГБ....
ДЛЯ
РАЗВАЛА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ "БРИВЫ ЛАТВИИ"...
А БАНК БАЛТИЯ....ВЭФ-БАНКА....ПАРЭКС-БАНКА....
ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА "ЛАТГАЛИТЕ"....
СКОЛЬКО НАРОДА ЛАТЫШСКАЯ БАНКОВСКАЯ МАФИЯ
ЧЕРЕЗ
ЭТИ ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ СДЕЛАЛА НИЩИМИ...
БОЛЕЕ 200 ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР ПРАВЯЩАЯ МАФИЯ
СОЗДАЛА
И....РАЗВАЛИЛА,ЧТОБЫ МИЛЛИОНЫ ГРАЖДАН ЛАТВИИ СТАЛИ НИЩИМИ
И
НЕИМУЩИМИ РАБАМИ....