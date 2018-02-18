О ситуации в банковской системе Латвии 19 февраля созвано заседание комиссии Сейма по национальной безопасности, сообщила глава комиссии Инесе Либиня-Эгнере.

Ситуацию в банковской системе Латвии будут рассматривать на следующей неделе также Совет по национальной безопасности и правительство на внеочередном заседании.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

От KNAB и Банка Латвии комментариев пока получить не удалось.