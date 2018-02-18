Созвано заседание комиссии по национальной безопасности о ситуации в банковской системе (4)

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Виталий Вавилкин
12:45 18.02.2018
Политика / Правительство

О ситуации в банковской системе Латвии 19 февраля созвано заседание комиссии Сейма по национальной безопасности, сообщила глава комиссии Инесе Либиня-Эгнере.

Ситуацию в банковской системе Латвии будут рассматривать на следующей неделе также Совет по национальной безопасности и правительство на внеочередном заседании.

 

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

 

От KNAB и Банка Латвии комментариев пока получить не удалось.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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а что там непонятного 13:27 18:02:2018

Получил Илмар сигнал от Европейского ЦБ заморозить активы Филя попавшегося на отмывке украденых у росиян денег. И что Илмар? Предупредил Филя что пора срочно бежать и послал своего посыльного за деньгами. Только за ними уже следил не только KNAB, но и спецслужбы. В ЕС давно ЛР рассматривают под микроскопом. Малюсенькое тихое болото, а жизни людям никакой нет несмотря на мирное время. Всё пропадает как в бездонную трубу. Так они ещё и умудряются легализацией краденых денег промышлять как в лихие 90-е. Только времена изменились. Современные смартфоны сейчас делать стали с неразборными батареями, который можно прослушивать в выключенном виде и без сим-карты. Скоро и Ушакова с его бандой посадят за расхищение еврофондов по приказу из Брюсселя. А команда у него фактически нищие должники банков с неоплатными долгами, так что возвращать украденное придётся из бюджета всему народу. Думайте об этом каждый раз, когда кто-либо из членов этой симитской банды предлогает поучаствовать в очередном мошенничестве.

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Все-то ты знаешь, 14:43 18:02:2018

провокатор. Наверное, Эхо Мацы слушаешь и Украинскую правду выписываешь.

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Да 13:28 18:02:2018

Страна давно оккупирована Пиндосами. Приказали- туземцы выполняют!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:13 18:02:2018

А на ПОСЛЕДСТВИЯ "КРИЕВУ ОККУПАЦИЯ" ЭТО НИКАК НЕЛЬЗЯ
СДВИНУТЬ?!
ПО ХОДУ ЦРУ США ОТКРЫЛИ "МЕШКИ КГБ"...
И
ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ....
НАДА ЕЩЁ у РИМШЕВИЦАскунса ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК
НА
ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ ПРОВЕРИТЬ!!!!
РИМШЕВИЦАскунс - ЭТО ЗАСЛАТЫЙ АГЕНТ КГБ....
ДЛЯ
РАЗВАЛА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ "БРИВЫ ЛАТВИИ"...
А БАНК БАЛТИЯ....ВЭФ-БАНКА....ПАРЭКС-БАНКА....
ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА "ЛАТГАЛИТЕ"....
СКОЛЬКО НАРОДА ЛАТЫШСКАЯ БАНКОВСКАЯ МАФИЯ
ЧЕРЕЗ
ЭТИ ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ СДЕЛАЛА НИЩИМИ...
БОЛЕЕ 200 ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР ПРАВЯЩАЯ МАФИЯ
СОЗДАЛА
И....РАЗВАЛИЛА,ЧТОБЫ МИЛЛИОНЫ ГРАЖДАН ЛАТВИИ СТАЛИ НИЩИМИ
И
НЕИМУЩИМИ РАБАМИ....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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