SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет(5)

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Виталий Вавилкин
19:10 22.02.2018
Техно / Космос

22 февраля американская аэрокосмическая компания Space X успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела на орбиту два первых спутника системы глобального доступа к интернету под названием Starlink.

Прямая трансляция запуска ракеты-носителя Falcon 9 велась на сайте компании.

 

Ракета со спутниками стартовала в 16 часов 17 минут по Латвии с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Этот запуск Falcon 9 несколько раз переносился. Изначально он был намечен на 17 февраля, но затем компания отложила его на сутки, а потом перенесла на 21 число, объяснив это решение необходимостью дополнительного времени для проверки обновленного обтекателя ракеты. Наконец, накануне старт ракеты отложили еще на день из-за сильного ветра.

 

В этот раз компания не планировала возвращение первой ступени ракеты на Землю, но для вывода спутников была использована ступень, побывавшая в космосе в августе прошлого года. В то же время SpaceX намерена вернуть на Землю две половинки головного обтекателя, поймав их в океане при помощи судна, оборудованного специальной сетью. Об этом написал в Instagram основатель компании Илон Маск.

 

Основной нагрузкой в этой миссии стал испанский радиолокационный спутник Paz, который был успешно выведен на орбиту через 11 минут после старта ракеты, но гораздо большее внимание СМИ и публики привлекли аппараты Microsat-2a и Microsat-2b, игравшие роль дополнительной нагрузки. Это первые спутники амбициозного проекта Starlink, призванного обеспечить пользователям по всему миру доступ к скоростному интернету.

 

Как поясняет N+1, при помощи спутников Microsat-2a и Microsat-2b Space X намерена испытать новую фазированную антенную решетку с технологией формирования направленного луча, а также оборудование межспутниковой связи.

 

Напомним, первые сообщения о планах SpaceX, основанной Илоном Маском, реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по всему миру через сеть из cотен небольших спутников появились еще в 2014 году. В конце 2016 года Маск обнародовал некоторые детали амбициозного проекта.

 

Согласно последним сведениям о проекте Starlink, группировка будет включать 4425 спутников, которые будут находиться на орбитах высотой от 1150 до 1325 километров, а еще 7518 аппаратов планируется вывести на орбиту высотой от 335 до 346 километров. Таким образом, всего в рамках этого проекта SpaceX намерена запустить почти 12 тысяч небольших спутников.

 

Завершить формирование спутниковой группировки Starlink SpaceX планирует к середине 2020-х годов. При этом стоит отметить, что ее численность превысит общее количество спутников, находящихся на земных орбитах сегодня.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (5)
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janka 19:19 22:02:2018

поймав их в океане при помощи судна, оборудованного специальной сетью
====
eto kak babocek lovit?

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ИвАн 19:23 22:02:2018

Ну и что! А россия может превратить америку в радиоактивный пепел, если им не будут сопротивлятся.

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ИвАн 19:35 22:02:2018

А еще у россии есть нефть, газ и много ватников с калашами. Бойтесь нас!

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CCCP 19:56 22:02:2018

В России есть самое главное, свободный народ и патриоты родины. В Латвии есть глисты и навозные патриоты, которые сидят на Русско-Язычных сайтах, читают новости и от своей беспомощности оставляют свои комментарии. Кто на Латышском, кто на Русском, но всем понятно что они, в глубине души, немножко патриоты Советского Союза! И мне очень за них обидно, их судьба обделила, министры обворовали, врачи не вылечили, родители бросили, друзья отвернулись и даже дети бросили и уехали за кордон.

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Latviešu patriots 19:26 22:02:2018

Ilons Masks ir ģēnijs, pierāda pasaulei ASV tehnoloģijas pārākumu!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)