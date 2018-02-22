22 февраля американская аэрокосмическая компания Space X успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела на орбиту два первых спутника системы глобального доступа к интернету под названием Starlink.

Прямая трансляция запуска ракеты-носителя Falcon 9 велась на сайте компании.

Ракета со спутниками стартовала в 16 часов 17 минут по Латвии с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Этот запуск Falcon 9 несколько раз переносился. Изначально он был намечен на 17 февраля, но затем компания отложила его на сутки, а потом перенесла на 21 число, объяснив это решение необходимостью дополнительного времени для проверки обновленного обтекателя ракеты. Наконец, накануне старт ракеты отложили еще на день из-за сильного ветра.

В этот раз компания не планировала возвращение первой ступени ракеты на Землю, но для вывода спутников была использована ступень, побывавшая в космосе в августе прошлого года. В то же время SpaceX намерена вернуть на Землю две половинки головного обтекателя, поймав их в океане при помощи судна, оборудованного специальной сетью. Об этом написал в Instagram основатель компании Илон Маск.

Основной нагрузкой в этой миссии стал испанский радиолокационный спутник Paz, который был успешно выведен на орбиту через 11 минут после старта ракеты, но гораздо большее внимание СМИ и публики привлекли аппараты Microsat-2a и Microsat-2b, игравшие роль дополнительной нагрузки. Это первые спутники амбициозного проекта Starlink, призванного обеспечить пользователям по всему миру доступ к скоростному интернету.

Как поясняет N+1, при помощи спутников Microsat-2a и Microsat-2b Space X намерена испытать новую фазированную антенную решетку с технологией формирования направленного луча, а также оборудование межспутниковой связи.

Напомним, первые сообщения о планах SpaceX, основанной Илоном Маском, реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по всему миру через сеть из cотен небольших спутников появились еще в 2014 году. В конце 2016 года Маск обнародовал некоторые детали амбициозного проекта.

Согласно последним сведениям о проекте Starlink, группировка будет включать 4425 спутников, которые будут находиться на орбитах высотой от 1150 до 1325 километров, а еще 7518 аппаратов планируется вывести на орбиту высотой от 335 до 346 километров. Таким образом, всего в рамках этого проекта SpaceX намерена запустить почти 12 тысяч небольших спутников.

Завершить формирование спутниковой группировки Starlink SpaceX планирует к середине 2020-х годов. При этом стоит отметить, что ее численность превысит общее количество спутников, находящихся на земных орбитах сегодня.