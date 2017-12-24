SpaceX вывела на орбиту 10 спутников связи(7)

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Владимир Бучельников
21:08 23.12.2017
Техно / Космос

Компания Илона Маска SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium Next. Все спутники были успешно выведены на орбиту и начали работу, сообщается в твиттере компании.

Ракета стартовала 22 декабря с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

 

Первая ступень ракеты Falcon 9 уже использовалась при запуске в июне.

 

Планируется, что SpaceX доставит на орбиту в общей сложности 75 аппаратов Iridium Next.

 

Запуск стал последним для SpaceX в этом году.

Polit.ru / Фото
Комментарии (7)
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П у т и н 21:17 23:12:2017

А рашн спутники падают, как вши с красноармейской гимнастёрки

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Ha-ha 21:23 23:12:2017

Путиняка ну поскачи пожалуйста мне будет не так обидно что спутники падают. Ну пожалуйста майдаунутый ты наш.

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to П у т и н 21:24 23:12:2017

фейк!

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Угу, фейк :) 23:13 23:12:2017

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой в составе 19 спутников стартовала 28 ноября с Восточного, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя потерпела катастрофу. Вывод спутника «Метеор-М № 2-1» был основной задачей запуска ракеты «Союз-2,1б», которая стартовала с «Восточного». Помимо «Метеора-М» на орбиту должны были быть также доставлены более 20 спутников российских и иностранных заказчиков.

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Latviešu patriots 21:36 23:12:2017

Es jau teicu, ka Itons Masks ir ģēnijs. Viņa raķešnesēji ir labākie pasaulē.

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to Latviešu patriots 21:46 23:12:2017

Гениальный прохиндей.

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Latviešu patriots 22:36 23:12:2017

Toties viņa raķetes atšķirībā no krievu raķetēm lido nekļūdīgi.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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