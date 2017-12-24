Ракета стартовала 22 декабря с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
Первая ступень ракеты Falcon 9 уже использовалась при запуске в июне.
Планируется, что SpaceX доставит на орбиту в общей сложности 75 аппаратов Iridium Next.
Запуск стал последним для SpaceX в этом году.
А рашн спутники падают, как вши с красноармейской гимнастёрки« ответить
Путиняка ну поскачи пожалуйста мне будет не так обидно что спутники падают. Ну пожалуйста майдаунутый ты наш.« ответить
фейк!« ответить
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой в составе 19 спутников стартовала 28 ноября с Восточного, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя потерпела катастрофу. Вывод спутника «Метеор-М № 2-1» был основной задачей запуска ракеты «Союз-2,1б», которая стартовала с «Восточного». Помимо «Метеора-М» на орбиту должны были быть также доставлены более 20 спутников российских и иностранных заказчиков.« ответить
Es jau teicu, ka Itons Masks ir ģēnijs. Viņa raķešnesēji ir labākie pasaulē.« ответить
Гениальный прохиндей.« ответить
Toties viņa raķetes atšķirībā no krievu raķetēm lido nekļūdīgi.« ответить