«Спартак» не вышел в 1/8 финала Лиги Европы(1)

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09:59 23.02.2018
Спорт / Футбол

«Атлетик» из Бильбао на домашнем поле уступил московскому «Спартаку» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча закончилась со счетом 1:2 (0:1). В составе гостей отличились Луис Адриано и Лоренцо Мельгарехо, у хозяев гол забил Хавьер Этчейта.

 

В первом матче, который состоялся 15 февраля в Москве, «Атлетик» выиграл у «Спартака» 3:1. По сумме двух матчей российский клуб не прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

 

В четверг российские клубы сыграли все матчи на стадии 1/16 финала Лиги Европы. В следующий этап вышли ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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ваня 11:32 23:02:2018

Хорошая новость..ждем победу чехов на олимпиаде над мутантами

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Мнение
1-shvedov-col15
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