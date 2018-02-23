Встреча закончилась со счетом 1:2 (0:1). В составе гостей отличились Луис Адриано и Лоренцо Мельгарехо, у хозяев гол забил Хавьер Этчейта.
В первом матче, который состоялся 15 февраля в Москве, «Атлетик» выиграл у «Спартака» 3:1. По сумме двух матчей российский клуб не прошел в 1/8 финала Лиги Европы.
В четверг российские клубы сыграли все матчи на стадии 1/16 финала Лиги Европы. В следующий этап вышли ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу.
Хорошая новость..ждем победу чехов на олимпиаде над мутантами« ответить