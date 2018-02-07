«Спартак» проиграл «Интеру»

Футболисты юношеской команды московского «Спартака» уступили в серии пенальти сверстникам из итальянского «Интера» в стыковом матче за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Основное время встречи, состоявшейся в Милане, завершилось вничью – 3:3.

На 12-й минуте Ксиан Эммерс вывел «Интер» вперед. На 29-й минуте спартаковец Солтмурад Бакаев сравнял счет, а на 37-й отличился его партнер по команде Данила Прошляков. На 83-й минуте футболист «Интера» Йенс Одгор сделал счет равным, а через три минуты благодаря автоголу игрока «Спартака» даниила Петрунина «Интер»вновь повел в счете. Но на 88-й минуте футболист московского клуба Игорь Руденко увел «Спартак» от поражения в основное время.

В серии пенальти (дополнительное время не проводилось) успешнее оказался «Интер». Он вышел в 1/8 финала, а «Спартак» сошел с дистанции.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

При этом победители групп сразу выходят напрямую, а команды, занявшие вторые места (в частности, «Спартак») встречаются с победителями групп Пути чемпионов — турнира, в котором выступают победители национальных юношеских чемпионатов (здесь как победитель юношеского Кубка РФС выступает ФК «Краснодар»).

В среду свой стыковой матч проведет «Краснодар», он дома сыграет с юношеской командой мадридского «Реала».