Спасибо, чемпион: президент вручил орден Трех звезд Майрису Бриедису(4)

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LETA
Виталий Вавилкин
19:40 24.01.2018
Спорт / Спортсмены

Боксер Майрис Бриедис – это пример, на который сегодня ровняется молодежь, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис, вручая орден Трех звезд титулованному спортсмену.

Во время вручения ордена президент указал, что столь сильные люди громко несут латвийское имя по всему миру, что для страны крайне важно.

 

“Обычно, получая награды, мы, как сотрудники полиции, говорим “честь служить Латвии”, но это не просто слова, но ощущения, которые я всегда испытываю, в том числе в спорте”, — сказал боксер во время своего награждения.

 

Отметим, что Бриедис получил сегодня награду “за выдающийся вклад в спорт и популяризацию Латвии в мире”. Решение о награждении спортсмена было принято 20 октября 2017 года.

 

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 19:46 24:01:2018

Briedis ir malacis, īsts Latviešu Patriots, mūsējais.

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Саня 19:57 24:01:2018

Да, настоящий патриот.
С октября не мог приехать на родину за наградой

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Latviešu patriots 20:16 24:01:2018

Kur ir rakstīts, ka.balva jāsaņem tikai vienā konkrētā dienā? Treniņi aizņem daudz laika. Un Trīs Zvaigžņu Ordenis ir augstākais Latvijas Republikas apbalvojums. Briedi, apsveicu Tevi.

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amaret 20:15 24:01:2018

> президент указал, что столь сильные люди громко несут латвийское имя по всему миру

как можно ГРОМКО что-либо нести? Тупак косноязычный ;)

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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