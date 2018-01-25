LETA

Боксер Майрис Бриедис – это пример, на который сегодня ровняется молодежь, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис, вручая орден Трех звезд титулованному спортсмену.

Во время вручения ордена президент указал, что столь сильные люди громко несут латвийское имя по всему миру, что для страны крайне важно.

“Обычно, получая награды, мы, как сотрудники полиции, говорим “честь служить Латвии”, но это не просто слова, но ощущения, которые я всегда испытываю, в том числе в спорте”, — сказал боксер во время своего награждения.

Отметим, что Бриедис получил сегодня награду “за выдающийся вклад в спорт и популяризацию Латвии в мире”. Решение о награждении спортсмена было принято 20 октября 2017 года.