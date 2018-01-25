Во время вручения ордена президент указал, что столь сильные люди громко несут латвийское имя по всему миру, что для страны крайне важно.
“Обычно, получая награды, мы, как сотрудники полиции, говорим “честь служить Латвии”, но это не просто слова, но ощущения, которые я всегда испытываю, в том числе в спорте”, — сказал боксер во время своего награждения.
Отметим, что Бриедис получил сегодня награду “за выдающийся вклад в спорт и популяризацию Латвии в мире”. Решение о награждении спортсмена было принято 20 октября 2017 года.
Briedis ir malacis, īsts Latviešu Patriots, mūsējais.« ответить
Да, настоящий патриот.« ответить
С октября не мог приехать на родину за наградой
Kur ir rakstīts, ka.balva jāsaņem tikai vienā konkrētā dienā? Treniņi aizņem daudz laika. Un Trīs Zvaigžņu Ordenis ir augstākais Latvijas Republikas apbalvojums. Briedi, apsveicu Tevi.« ответить
> президент указал, что столь сильные люди громко несут латвийское имя по всему миру« ответить
как можно ГРОМКО что-либо нести? Тупак косноязычный ;)