Спасший Шамиля Басаева врач рассказал об «эпидемии красоты» в Чечне(6)

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Владимир Бучельников
14:48 04.02.2018
Lifenews / Интересно

Чеченский пластический хирург Хасан Баиев, ставший известным в 2000 году после операции по ампутации ноги террористу Шамилю Басаеву, рассказал, что жители республики все чаще прибегают к помощи врачей ради устранения эстетических недостатков. Об этом Баиев сообщил РИА Новости.

«В Чечне, я вам скажу, уже эпидемия погони за красотой, очень многие думают, что чем больше закачают что-то в губы или еще куда-то, тем лучше. Без ограничений вводят, потом ходят, плачут от последствий. Закачивают эти вазелины в разные области, обманывают женщин, потом у них начинается некроз тканей», — посетовал хирург.

 

По его словам, у женщин наиболее востребованы блефаропластика (операция по изменению формы век), ринопластика (изменение формы носа), операция на носовую перегородку, круговая подтяжка лица, отопластика (исправление ушных раковин). У чеченских мужчин популярны операции по изменению век, у спортсменов — по коррекции носовых перегородок, у проживающих за рубежом уроженцев республики — исправление сделанных европейскими докторами «вздернутых носов».

 

«Вы можете представить кавказца с курносым носом? Ко мне такие часто приезжают, просят убрать «курносость», которую им сделали в Европе. Европейские доктора ведь не учитывают кавказский тип лица, они делают ринопластику по своим стандартам, но нам не идут вздернутые носы», — поведал хирург.

 

Баиев также сказал, что, благодаря его международным связям в Чечню в течение десяти лет приезжают врачи из США, Канады, Японии, Европы, чтобы в рамках благотворительности прооперировать детей с различными дефектами со всех регионов России. Появление на свет большого числа детей с аномалиями в республике он связывает с последствиями военных действий.

 

Хирург рассказал, что после ампутации Шамилю Басаеву правой ноги в 2000 году ему с семьей пришлось эмигрировать в Америку.

 

«Мне говорили, вот ты спас ему жизнь, если бы не спас, то не было бы Беслана. Говорили, я террористов оперировал, но я также спасал жизни и российских военных. Их ко мне привозили, истекающих кровью на БТР и БМП, десятками», — сказал Баиев.

 

Он добавил, что во время боевых действий открыл госпиталь под Грозным, потому что «чувство долга взяло верх над страхом»: больниц и врачей в Чечне практически не оставалось — все было в руинах.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 14:58 04:02:2018

Дочка Кадырова перед свадьбой делала гименопластику, но удачной такая операция бывает только первый раз, а она делала две до этого.

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быдлу 16:36 04:02:2018

варзилоид, фантазёр ты е6анутый на всю голову, ничего не понимаешь, но соврать и нахамить спешишь, как блоха недобитая тут скачешь.

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Janka 17:15 04:02:2018

kak ti smeesh ne veritj varzilovu?! on licno asistiroval hirurgu pri operacii i imeet stepenj profesora po plasticeskoi hirurgii. on vse znaet.
a ti ne verish.
(

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Александр Шерстобитов 16:01 04:02:2018

Самие красивые люди это белая нордическая раса. Скандинавы, прибалты, северные немцы, голандцы, часть англичан. Все остальные расы делают пластику, чтобы быть похожим на нордов.

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Janka 17:17 04:02:2018

a pocemu ne upominal ruskih? oni ne belie ili delaet plastiku (vse s rozdenija) ctob bitj belimi?

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Александр Шерстобитов 18:23 04:02:2018

_Janka 17:17 04:02:2018
a pocemu ne upominal ruskih? oni ne belie_

Русские метисы. Коктейль финнов, славян и тюрских племён. То, что 10% русских схожи с прибалтами, недостаточно, чтобы русских причеслить к нордической части европеидов. Итальянцы, 90% французов, балканцы, греки, испанцы, баварские немцы и другие тоже европеиды, но средниземноморцы. Некрасивые по сравнению с нордами.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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