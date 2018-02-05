«В Чечне, я вам скажу, уже эпидемия погони за красотой, очень многие думают, что чем больше закачают что-то в губы или еще куда-то, тем лучше. Без ограничений вводят, потом ходят, плачут от последствий. Закачивают эти вазелины в разные области, обманывают женщин, потом у них начинается некроз тканей», — посетовал хирург.
По его словам, у женщин наиболее востребованы блефаропластика (операция по изменению формы век), ринопластика (изменение формы носа), операция на носовую перегородку, круговая подтяжка лица, отопластика (исправление ушных раковин). У чеченских мужчин популярны операции по изменению век, у спортсменов — по коррекции носовых перегородок, у проживающих за рубежом уроженцев республики — исправление сделанных европейскими докторами «вздернутых носов».
«Вы можете представить кавказца с курносым носом? Ко мне такие часто приезжают, просят убрать «курносость», которую им сделали в Европе. Европейские доктора ведь не учитывают кавказский тип лица, они делают ринопластику по своим стандартам, но нам не идут вздернутые носы», — поведал хирург.
Баиев также сказал, что, благодаря его международным связям в Чечню в течение десяти лет приезжают врачи из США, Канады, Японии, Европы, чтобы в рамках благотворительности прооперировать детей с различными дефектами со всех регионов России. Появление на свет большого числа детей с аномалиями в республике он связывает с последствиями военных действий.
Хирург рассказал, что после ампутации Шамилю Басаеву правой ноги в 2000 году ему с семьей пришлось эмигрировать в Америку.
«Мне говорили, вот ты спас ему жизнь, если бы не спас, то не было бы Беслана. Говорили, я террористов оперировал, но я также спасал жизни и российских военных. Их ко мне привозили, истекающих кровью на БТР и БМП, десятками», — сказал Баиев.
Он добавил, что во время боевых действий открыл госпиталь под Грозным, потому что «чувство долга взяло верх над страхом»: больниц и врачей в Чечне практически не оставалось — все было в руинах.
Дочка Кадырова перед свадьбой делала гименопластику, но удачной такая операция бывает только первый раз, а она делала две до этого.« ответить
варзилоид, фантазёр ты е6анутый на всю голову, ничего не понимаешь, но соврать и нахамить спешишь, как блоха недобитая тут скачешь.« ответить
kak ti smeesh ne veritj varzilovu?! on licno asistiroval hirurgu pri operacii i imeet stepenj profesora po plasticeskoi hirurgii. on vse znaet.« ответить
a ti ne verish.
(
Самие красивые люди это белая нордическая раса. Скандинавы, прибалты, северные немцы, голандцы, часть англичан. Все остальные расы делают пластику, чтобы быть похожим на нордов.« ответить
a pocemu ne upominal ruskih? oni ne belie ili delaet plastiku (vse s rozdenija) ctob bitj belimi?« ответить
_Janka 17:17 04:02:2018« ответить
a pocemu ne upominal ruskih? oni ne belie_
Русские метисы. Коктейль финнов, славян и тюрских племён. То, что 10% русских схожи с прибалтами, недостаточно, чтобы русских причеслить к нордической части европеидов. Итальянцы, 90% французов, балканцы, греки, испанцы, баварские немцы и другие тоже европеиды, но средниземноморцы. Некрасивые по сравнению с нордами.