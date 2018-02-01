Депутаты еще долго будут устраивать пляски вокруг «наследия КГБ», — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Если не хочешь решать какой–то вопрос, то… создавай рабочую группу! Это золотое правило бюрократа наши политики усвоили на отлично и вчера сие умение «замылить тему» наглядно продемонстрировали!

Отобрать и рассекретить

Вы будете смеяться, но речь опять идет о “мешках КГБ”. Их открытия в очередной раз потребовали националы. TB — Visu Latvijai! подготовило законопроект, который, напомним, предусматривает, что картотека информаторов (агентов) КГБ Латвийской ССР и аудиопленки с записями донесений стукачей будут отобраны у секретной службы — Бюро защиты конституции, переданы в Национальный архив, где с этими материалами смогут ознакомиться все желающие.

Более того, согласно законопроекту, еще в этом году вся эта картотека вместе с другими документами КГБ ЛССР, включая взаимодействие КГБ с руководством Латвийской компартии, должны быть опубликованы!

Успеть до выборов

Казалось бы, законопроект достаточно понятный, и депутатам остается только выразить свое отношение к этому документу — то есть или его поддержать, или отклонить, или договориться о сроках вступления законопроекта в силу.

Но если вот так быстро взять и определиться с законопроектом, то тогда тема “мешков КГБ” может сойти с повестки дня до начала активной фазы предвыборной кампании. И это никуда не годится!

Поэтому вчера комиссия сейма по правам человека решила по данному законопроекту создать — правильно предположили, уважаемые читатели! — рабочую группу. Ее возглавит депутат от TB — Visu Latvijai!, историк Ритварс Янсонс. Рабочая группа наверняка будет трудиться над законопроектом минимум до апреля, чтобы основные дискуссии на пленарном заседании состоялись прямо в разгар предвыборной кампании.

Вопрос только в том, сколько еще лет нас будут кормить этой темой “мешков КГБ”. 27 лет мало? Еще нужно лет 30?

Абик ЭЛКИН.