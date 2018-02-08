По оценке Департамента внешней разведки Эстонии, Россия продолжит применять военные меры для устрашения Балтийских стран.

В четверг Департамент внешней разведки обнародовал очередной годовой отчет «Эстония в международной среде безопасности». Департамент отмечает в отчете, что единственным источником угрозы для независимости Эстонии и других стран региона Балтийского моря является Россия, но риск прямого военного нападения со стороны России на страны НАТО в 2018 году является низким.

«В России правит авторитарный режим, который считает наиболее важным политическое доминирование над соседними странами, поэтому Россия и в дальнейшем продолжит применять военные меры оказания давления для устрашения Эстонии, Латвии и Литвы, — говорится в отчете. — В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует».

Департамент отмечает, что российские военные планы рассматривают не Эстонию, Латвию и Литву по отдельности, но Европу и НАТО как одно целое.

В качестве примера департамент приводит очередные крупномасштабные российские учения «Запад-2017», где российские вооруженные сила отработали войну с НАТО в Европе и, как обычно, в фокусе направленных против НАТО военных учений была операция нападения на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. «В ходе учений российские вооруженные силы прошли все этапы полномасштабной войны: военное вмешательство России в ответ на «цветную революцию» в Беларуси, его эскалация в конвенциональную войну с НАТО и в конце концов «остуживание» конфликта с помощью ядерного оружия», — говорится в рапорте.

«Связанное с военными учениями поведение России в целом показывает, что руководством страны не придерживается являющихся фундаментом международных соглашений и правил базовых ценностей, в том числе принципов повышения транспарентности и доверия», — пишет департамент и отмечает, что учения, официально заявленные как шестидневные, на самом деле продолжались почти шесть недель. Публичное освещение в российских СМИ также существенно исказило масштаб учений.

Департамент отмечает, что сценарии противостояния НАТО используются большинством учений вооруженных сил России.

«Хотя программы и сценарии мало меняются, российским вооруженным силам благодаря перевооружению удается с каждым циклом учений детальнее отрабатывать военные операции — элементы неоднократно отработанные ранее на карте, переносят на местность».

«Регион Балтийского моря представляет для России первоочередную важность в военном плане, поскольку здесь пролегает самая протяженная граница России со странами НАТО. Наряду с регулярными военными учениями российские вооруженные силы уже около десятка лет последовательно укрепляют этот регион с помощью современной военной техникой, а также формирования новых подразделений и командований. Эта тенденция продолжилась и в 2017 году», — сообщается в отчете.

Департамент отмечает, что в прошлом году в Калининградской области была размещена первая группа новых истребителей Су-30СМ, в Западном военном округе были укомплектованы новые дивизии и построена инфраструктура, а в этом году Балтийскому флоту будут переданы два первых ракетоносца класса «Каракурт». В снаряжение кораблей будут входить новые крылатые ракеты «Калибр», позволяющие атаковать наземные цели на расстоянии 2500 км.

«При оценке военных возможностей России следует также учитывать слабые стороны российских вооруженных сил. Вооруженным силам России по-прежнему присущи халатность, коррупция и кражи. Хотя из экономических проблем в стране растет число кандидатов на военную службу, за прошлый год также выросло число дисциплинарных нарушений, что указывает на низкий моральный дух новобранцев. При усилении экономических сложностей и распространении обусловленных ими урезаний и инфляции на бюджет вооруженных сил эти проблемы и напряжение в ближайшем будущем, скорее всего, только возрастут», — говорится в отчете.