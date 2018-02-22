Спецслужбы: фото с Римшевичем — настоящее!(4)

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Герман Бергер
20:15 21.02.2018
Наша Латвия / Социум

Органы безопасности не сомневаются, что распространенная на этой неделе фотография AP, на которой запечатлен Римшевич в окружении нескольких лиц, аутентична, сказала председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере.

Она рассказала, что тема сегодняшнего заседания была запланирована уже ранее — на встрече дискутировали о кибербезопасности, а также комиссия коснулась актуальных событий.

 

 

Либиня-Эгнере отказалась дать более подробную информацию об обсуждениях на закрытом заседании комиссии, указав, что все службы свои отчеты предоставили.

 

Также политик отказалась от комментариев на вопрос о распростаненной Министерством обороны информации об организованной извне широкомасштабной информационной атаке на Латвию.

 

Она только отметила, что сейчас наблюдается очень пристальный интерес к Латвии, и такие случаи, как в последние дни, могут быть использованы.

 

Как сообщалось, сам Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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ринкевича в отставку 21:15 21:02:2018

за природную глупость и дешевую ложь
латвии писта

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Так 21:19 21:02:2018

С серьёзными людьми за одним столом посидел. Вот только люди не знали, что эта за птица такая в натуре, так бы не сели с этим чмошником за один стол, ведь западло же.

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janka 22:24 21:02:2018

net. eti ljudi otlicno znali kto eta za ptica. i foto sdelali ctob tot ne smog soskocitj i otricatj vse. etim sereznim ljudjam necego ne grozit za takie posidelki a vot etomu ptenciku budet ne sladko.

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Надо же... 21:32 21:02:2018

А еще вчера Римшевич утверждал , что фото подделка. Ну и как ему после этого верить?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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