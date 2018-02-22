Она рассказала, что тема сегодняшнего заседания была запланирована уже ранее — на встрече дискутировали о кибербезопасности, а также комиссия коснулась актуальных событий.
Либиня-Эгнере отказалась дать более подробную информацию об обсуждениях на закрытом заседании комиссии, указав, что все службы свои отчеты предоставили.
Также политик отказалась от комментариев на вопрос о распростаненной Министерством обороны информации об организованной извне широкомасштабной информационной атаке на Латвию.
Она только отметила, что сейчас наблюдается очень пристальный интерес к Латвии, и такие случаи, как в последние дни, могут быть использованы.
Как сообщалось, сам Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.
за природную глупость и дешевую ложь« ответить
латвии писта
С серьёзными людьми за одним столом посидел. Вот только люди не знали, что эта за птица такая в натуре, так бы не сели с этим чмошником за один стол, ведь западло же.« ответить
net. eti ljudi otlicno znali kto eta za ptica. i foto sdelali ctob tot ne smog soskocitj i otricatj vse. etim sereznim ljudjam necego ne grozit za takie posidelki a vot etomu ptenciku budet ne sladko.« ответить
А еще вчера Римшевич утверждал , что фото подделка. Ну и как ему после этого верить?« ответить