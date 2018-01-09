Спецслужбы Латвии: у нас не работают бывшие сотрудники КГБ(6)

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Тимур Пушкарев
14:30 09.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и Полиции безопасности (ПБ) в настоящее время не работают бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом представители спецслужб заявили на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Заместитель начальника ПБ Интс Улманис подтвердил, что таких людей в рядах ПБ на данный момент нет.

 

«Не работали и не работают», — заявил также первый заместитель директора БЗС Андис Фрейманис.

 

Член комиссии Янис Адамсонс («Согласие»), который в середине 90-х гг. занимал должность министра внутренних дел, на заседании комиссии сообщил, что в прошлом в ПБ работали бывшие эксперты КГБ по почерку, но сейчас они уже давно на пенсии.

 

Как сообщалось, руководитель по научному исследованию документов КГБ Карлис Кангерис недавно заявил в интервью газете «Diena» о том, что некоторые сотрудники КГБ были завербованы для работы в интересах только что восстановившей независимость Латвийской Республики, и имена этих людей государство, возможно, пытается скрыть.

 

«Мы знаем, что 30 штатных сотрудников КГБ перешли на работу в интересах Латвийской Республики, поэтому логичен вопрос — у каждого из них были свои агенты, взяли ли они их с собой или нет? Если да, то ясно, что агенты частично работали в интересах Латвийской Республики», — сказал Кангерис.

LETA / Фото LETA
Комментарии (6)
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Ты суслика видишь? 14:33 09:01:2018

"В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и Полиции безопасности (ПБ) в настоящее время не работают бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ)."

Вот скажите, а откуда такая уверенность?! А всё просто, ТАМ НИКТО НЕ РАБОТАЕТ, а создают видимость! :)))))

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это понятно 19:13 09:01:2018

Там только ми-шестерки и срушники.

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бывшие, может быть 15:10 09:01:2018

и не работают....., а в остальном как сказать..... не был бы я так уверен... . "враг" не дремлет.....)

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Артист 16:10 09:01:2018

Они там не могут работать просто по возрасту. Это уже давно пенсионеры. Когда ищут в спецслужбах бывших из КГБ, то вначале, хотя бы, посчитайте сколько им сейчас должно быть лет. К тому же, бывшим не станут продлевать договор, потому что столько визга поднимется.

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зачем вы людям, 19:37 09:01:2018

толкаете фуфло? Неважно сколько лет КГБешнику, , также как морпеху, или диверсанту десантнику, это профессия, до гробовой доски.Он знает и умеет, то что обычному человеку непонятно, да и не нужно. Лаби, даже если он в отставке, то его агентура была им, разработана и будет при нем!Вербуют, что, стариков?)))Вербуют молодых, воров, проституток или проститутов.Артистов если вопрос посерьезней, инженеров, профессуру. Короче нужны все!)) Поэтому, кому это нужно, тот знает и умеет это делать.Остаьные отойдите в сторону.

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Фсб 23:20 09:01:2018

Дак я не понял, вы и в правду не знаете что уже нет кгб а есть фсб?
То что у вас не работают кгбешники это понятно. А как с остальными?
Вон их на сайте полно- патриотс, типа ИвАн, ин-на.

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Павел Кириллов
08.01.2018

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