Заместитель начальника ПБ Интс Улманис подтвердил, что таких людей в рядах ПБ на данный момент нет.
«Не работали и не работают», — заявил также первый заместитель директора БЗС Андис Фрейманис.
Член комиссии Янис Адамсонс («Согласие»), который в середине 90-х гг. занимал должность министра внутренних дел, на заседании комиссии сообщил, что в прошлом в ПБ работали бывшие эксперты КГБ по почерку, но сейчас они уже давно на пенсии.
Как сообщалось, руководитель по научному исследованию документов КГБ Карлис Кангерис недавно заявил в интервью газете «Diena» о том, что некоторые сотрудники КГБ были завербованы для работы в интересах только что восстановившей независимость Латвийской Республики, и имена этих людей государство, возможно, пытается скрыть.
«Мы знаем, что 30 штатных сотрудников КГБ перешли на работу в интересах Латвийской Республики, поэтому логичен вопрос — у каждого из них были свои агенты, взяли ли они их с собой или нет? Если да, то ясно, что агенты частично работали в интересах Латвийской Республики», — сказал Кангерис.
"В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и Полиции безопасности (ПБ) в настоящее время не работают бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ)."« ответить
Вот скажите, а откуда такая уверенность?! А всё просто, ТАМ НИКТО НЕ РАБОТАЕТ, а создают видимость! :)))))
Там только ми-шестерки и срушники.« ответить
и не работают....., а в остальном как сказать..... не был бы я так уверен... . "враг" не дремлет.....)« ответить
Они там не могут работать просто по возрасту. Это уже давно пенсионеры. Когда ищут в спецслужбах бывших из КГБ, то вначале, хотя бы, посчитайте сколько им сейчас должно быть лет. К тому же, бывшим не станут продлевать договор, потому что столько визга поднимется.« ответить
толкаете фуфло? Неважно сколько лет КГБешнику, , также как морпеху, или диверсанту десантнику, это профессия, до гробовой доски.Он знает и умеет, то что обычному человеку непонятно, да и не нужно. Лаби, даже если он в отставке, то его агентура была им, разработана и будет при нем!Вербуют, что, стариков?)))Вербуют молодых, воров, проституток или проститутов.Артистов если вопрос посерьезней, инженеров, профессуру. Короче нужны все!)) Поэтому, кому это нужно, тот знает и умеет это делать.Остаьные отойдите в сторону.« ответить
Дак я не понял, вы и в правду не знаете что уже нет кгб а есть фсб?« ответить
То что у вас не работают кгбешники это понятно. А как с остальными?
Вон их на сайте полно- патриотс, типа ИвАн, ин-на.