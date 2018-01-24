Именно поэтому сегодня латвийских библиотекарей ознакомили с рекомендациями о том, как среди читателей опознать потенциальных террористов.
“Мы призываем библиотекарей давать личные оценки. Это их решение, сообщать ли стражам порядка о подозрительных лицах или нет. В первом случае проводить дальнейший мониторинг действий конкретных людей будем уже мы”, — заявил заместитель начальника полиции Эрик Цинкун.
Руководитель общества библиотекарей оценивает данные инициативы ПБ с осторожностью, указывая, что и до этого в библиотеках были разработаны четкие правила поведения, включающие запрет на просмотр определенного рода материалов. Кроме того, латвийские библиотекари не могут вспомнить ни одного посетителя, о котором следовало бы сообщать спецслужбам.
В ПБ, впрочем, настаивают, что потенциального террориста все же можно вычислить по различным признакам. По их мнению, к примеру, библиотекарь с легкостью может отличить академический интерес к исламу, от интересов другого рода.
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То, что у наших пэбешников поехала крыша-известно уже давно, но при чем здесь библиотекари? их-то зачем терзать своими психическими заболеваниями?« ответить