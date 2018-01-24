Ситуация в Европе свидетельствует, что радикально настроенные люди часто ищут нужную для себя информацию в свободно доступных точках с интернетом, включая библиотеки. Анализируя ситуацию в Европе и Латвии, Полиция безопасности заметила такие тенденции и у нас.

Именно поэтому сегодня латвийских библиотекарей ознакомили с рекомендациями о том, как среди читателей опознать потенциальных террористов.

“Мы призываем библиотекарей давать личные оценки. Это их решение, сообщать ли стражам порядка о подозрительных лицах или нет. В первом случае проводить дальнейший мониторинг действий конкретных людей будем уже мы”, — заявил заместитель начальника полиции Эрик Цинкун.

Руководитель общества библиотекарей оценивает данные инициативы ПБ с осторожностью, указывая, что и до этого в библиотеках были разработаны четкие правила поведения, включающие запрет на просмотр определенного рода материалов. Кроме того, латвийские библиотекари не могут вспомнить ни одного посетителя, о котором следовало бы сообщать спецслужбам.

В ПБ, впрочем, настаивают, что потенциального террориста все же можно вычислить по различным признакам. По их мнению, к примеру, библиотекарь с легкостью может отличить академический интерес к исламу, от интересов другого рода.