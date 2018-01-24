Спецслужбы решили научить латвийских библиотекарей выявлять террористов(2)

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Виталий Вавилкин
20:20 23.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Ситуация в Европе свидетельствует, что радикально настроенные люди часто ищут нужную для себя информацию в свободно доступных точках с интернетом, включая библиотеки. Анализируя ситуацию в Европе и Латвии, Полиция безопасности заметила такие тенденции и у нас.

Именно поэтому сегодня латвийских библиотекарей ознакомили с рекомендациями о том, как среди читателей опознать потенциальных террористов.

 

“Мы призываем библиотекарей давать личные оценки. Это их решение, сообщать ли стражам порядка о подозрительных лицах или нет. В первом случае проводить дальнейший мониторинг действий конкретных людей будем уже мы”, — заявил заместитель начальника полиции Эрик Цинкун.

 

Руководитель общества библиотекарей оценивает данные инициативы ПБ с осторожностью, указывая, что и до этого в библиотеках были разработаны четкие правила поведения, включающие запрет на просмотр определенного рода материалов. Кроме того, латвийские библиотекари не могут вспомнить ни одного посетителя, о котором следовало бы сообщать спецслужбам.

 

В ПБ, впрочем, настаивают, что потенциального террориста все же можно вычислить по различным признакам. По их мнению, к примеру, библиотекарь с легкостью может отличить академический интерес к исламу, от интересов другого рода.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 20:35 23:01:2018

Drošības Policijai taisnība.100% atbalstu.

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Знаток 20:51 23:01:2018

То, что у наших пэбешников поехала крыша-известно уже давно, но при чем здесь библиотекари? их-то зачем терзать своими психическими заболеваниями?

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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