Spiegel выяснил, как погибли российские военные под ударом американцев(4)

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Владимир Бучельников
15:38 02.03.2018
В мире / Война

Журналисты немецкого журнала Spiegel две недели опрашивали в Сирии участников боя, в котором погибли российские наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». В результате им удалось восстановить картину столкновения.

По данным журналистов, события разворачивались в течение трех дней. 7 февраля ранним утром около 250 бойцов двух поддерживающих сирийские власти племен Бекар и Альбо Хамад попытались по понтонному мосту переправиться через реку к югу от Дейр-эз-Зора. Вместе с ними находились солдаты правительственных войск и бойцы шиитских организаций. По словам очевидцев, российских наемников с ними не было.

 

По ним открыли огонь поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы (SDF), которые контролируют западный берег Евфрата. Пересекавшие реку бойцы вынуждены были отступить. Однако они предприняли вторую попытку вечером того же дня. Отряд продвинулся на несколько километров севернее и направился к базе SDF в Хишаме. На ее территории размещен спецназ США.

 

Затем правительственные сирийские отряды начали обстрел базы, и коалиция нанесла ответный удар артиллерией и авиацией. В ответ на атаку подошедших племенных и шиитских повстанцев коалиция ответила массированным ударом с применением дронов, боевых вертолетов, летающей батареи АС-130, ракет и артиллерии.

 

9 февраля американцы открыли огонь по вооруженной группе из Табии, которая отступила на восточный берег Евфрата. Источники Spiegel утверждают, что расположенный в Табии небольшой контингент российских наемников в боях не участвовал. Однако от 10 до 20 россиян погибли, сообщили источники издания. Сирийцы потеряли до 200 человек.

 

Сотрудник единственного крупного госпиталя Дейр-эз-Зора сообщил Spiegel, что к ним привозили тела примерно десяти россиян, которые были опознаны Conflict Intelligence Team как сотрудники ЧВК «Вагнер».

Polit.ru / Фото
Комментарии (4)
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ха ха ха 15:54 02:03:2018

фейк очередной,для больных русофобов!
Вам вчера Путин,по секрету все это рассказал?
вы больны,убогие!

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Latviešu patriots 16:30 02:03:2018

Ziņas protams vecas, bet patīkamas! Man prieks par ienaidnieku nāvēm! Jo mazāk krievu, jo labāk!

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убогому "latviešu patriots" 16:36 02:03:2018

ну таких как ты, латышей,тоже чем меньше , тем лучше!
Вы сами себя загрызете,и не надо ничего делать!

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Саня 16:46 02:03:2018

Маша, как погибли россияне?

А, давай я тебе лучше станцую?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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