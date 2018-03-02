Журналисты немецкого журнала Spiegel две недели опрашивали в Сирии участников боя, в котором погибли российские наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». В результате им удалось восстановить картину столкновения.

По данным журналистов, события разворачивались в течение трех дней. 7 февраля ранним утром около 250 бойцов двух поддерживающих сирийские власти племен Бекар и Альбо Хамад попытались по понтонному мосту переправиться через реку к югу от Дейр-эз-Зора. Вместе с ними находились солдаты правительственных войск и бойцы шиитских организаций. По словам очевидцев, российских наемников с ними не было.

По ним открыли огонь поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы (SDF), которые контролируют западный берег Евфрата. Пересекавшие реку бойцы вынуждены были отступить. Однако они предприняли вторую попытку вечером того же дня. Отряд продвинулся на несколько километров севернее и направился к базе SDF в Хишаме. На ее территории размещен спецназ США.

Затем правительственные сирийские отряды начали обстрел базы, и коалиция нанесла ответный удар артиллерией и авиацией. В ответ на атаку подошедших племенных и шиитских повстанцев коалиция ответила массированным ударом с применением дронов, боевых вертолетов, летающей батареи АС-130, ракет и артиллерии.

9 февраля американцы открыли огонь по вооруженной группе из Табии, которая отступила на восточный берег Евфрата. Источники Spiegel утверждают, что расположенный в Табии небольшой контингент российских наемников в боях не участвовал. Однако от 10 до 20 россиян погибли, сообщили источники издания. Сирийцы потеряли до 200 человек.

Сотрудник единственного крупного госпиталя Дейр-эз-Зора сообщил Spiegel, что к ним привозили тела примерно десяти россиян, которые были опознаны Conflict Intelligence Team как сотрудники ЧВК «Вагнер».