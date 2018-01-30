Спишь днем? Задумайся о здоровье!(1)

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Анатолий Тарасов
11:23 30.01.2018
Lifenews / Интересно

Люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли медики из Вашингтонского университета в США, сообщает MedPage today.

В исследовании приняли участи 189 человек, средний возраст которых составил 66 лет. Ученые с помощью фитнес-трекеров отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель. Кроме того, для выявления бета-амилоидов (пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера) с помощью магнитно-резонансной томографии были сделаны снимки их головного мозга.

 

Исследователи установили, что люди с амилоидными бляшками, которые могут нарушать работу мозга, хуже спят ночью и чаще испытывают сонливость днем.

 

«Наше новое исследование показывает, что люди с начальной стадией болезни Альцгеймера показывают большую фрагментацию в циклах биологических процессов. Они чаще проявляют активность ночью и спят или ведут себя пассивно днем», — говорит один из авторов исследования доктор Йо Эль Ю.

 

Ранее американский сомнолог Мэттью Уолкер рассказал о негативном влиянии дневного сна на здоровье человека. Он подтвердил, что дневной сон может быть полезным и для мозга, и для организма в целом. Но, по мнению ученого, он может стать «палкой о двух концах», поскольку в это время человек «накапливает сонливость», что приводит к плохому сну по ночам.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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I.D. 11:31 30:01:2018

Я только днём и сплю...Ночью не дают выспаться

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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