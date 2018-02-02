Сенатор по фамилии Шумер обратил внимание, что для обсуждения проблем борьбы с терроризмом Соединенные Штаты посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Все бы ничего, но Сергей Евгеньевич с 2014 года внесен в санкционные списки США и ЕС (в 2015-м ему даже отказывали во въезде в Финляндию), а также — в список Украины.

Естественно, сенатор Шумер возмутился таким вопиющим подрывом западного единства. И кем! Американской властью, которой доверена цитадель всепланетной демократии.

Более того, сенатор заподозрил, что с Нарышкиным прибыло еще несколько человек, находящихся под санкциями. Фамилии он не назвал, поэтому, скорее всего, в данном случае Щумер умышленно нагнетает, пытаясь убедить простых американцев, что еще чуть-чуть — и Трамп сдаст свободный мир Путину.

Волнуются не только «шумеры». Заслуженный русофоб Андрес Аслунд обнаружил, что проект санкционного списка (так называемый «кремлевский доклад», или «список друзей Путина»), который он подготовил с соратниками по «Атлантическому совету» и представил администрации вместе с тематическим документом, полностью переработан Минфином США. Аслунд — кстати, совершенно справедливо — замечает, что в список внесены лица, к которым уже применены меры, либо те, против кого действенные санкции ввести невозможно, что выхолащивает его идею создания дополнительного рычага давления на российскую элиту.

Конечно, Америка и Евросоюз могут запретить въезд на свою территорию даже Медведеву и Лаврову. Но прецедент с Нарышкиным свидетельствует: поскольку с российскими руководителями необходимо встречаться и беседовать, отгородиться от них не получится. Можно и не встречаться, но без России сейчас ни одну проблему в мире не решить. А сама Москва готова и подождать, пока Запад дозреет до осознания ограниченности своих возможностей и утраты действенности традиционно применяемых средств давления.

Судя по всему, в Вашингтоне поняли, что в персональные санкции лучше не играть — себе дороже выходит.

Думаю, неслучайно саботаж санкций Белым домом совпал с утечкой информации о распространенном среди сенаторов и конгрессменов доклада, обвиняющего Хиллари Клинтон и ее людей в спецслужбах в заговоре с намерением не допустить Трампа к власти, а когда не получилось — досрочно убрать его с президентского поста. В любой стране заговор против законной власти — тяжелое преступление. Но в Штатах ситуация усугубляется тем, что действия демократов (а обвиняют, согласно комментариям законодателей, и Национальный комитет Демократической партии) могут и будут рассматриваться общественностью как заговор не просто против законной власти, но против самих США. С точки зрения американцев заговорщики пытались узурпировать конституционное право своего народа выбирать власть.

Моральная сторона проблемы здесь не менее важна, чем уголовная. За конкретные преступления высокопоставленные чиновники могут лишиться свободы. Некоторые говорят, что реальный срок грозит даже Клинтон. Но пока документы не опубликовали, мы не можем утверждать это со стопроцентной уверенностью. Зато сам факт утечки информации о существовании доклада и его примерном содержании подрывает позиции демократов на любых ближайших выборах (будь то президентские, губернаторские или довыборы в конгресс). Республиканцы не преминут напомнить избирателям, что их благосклонности добиваются заговорщики, совсем недавно пытавшиеся использовать доверенную им власть для узурпации народных прав.

И это отныне долгоиграющий фактор американской политики, независимо от того, попадет текст доклада в СМИ или нет. Вернее, как он туда попадет — будет передан официально или слит «неизвестным источником». И когда он станет достоянием общественности.

Таким образом, Трамп, долгое время находившийся под жестким прессингом демократов, шантажировавших его обвинениями в российской поддержке на выборах и пытавшихся любой его разумный шаг трактовать как «возвращение долга Путину», обрел некоторую свободу. Не полную. У него достаточно оппонентов и в собственной партии. По крайней мере на время (может, и навсегда) нейтрализованы демократы клинтоновского разлива.

Теперь тот же Аслунд может сколько угодно намекать: дескать, «кремлевский список», опубликованный Минфином, настолько выгоден Путину, что не иначе как был написан в Кремле. Доказанное обвинение в посягательстве на конституционные права американцев однозначно перебивает голословные обвинения в работе на Москву.

В Кремле умеют придавать глубокий символизм простым, на первый взгляд, действиям. Уверен, борьбу с терроризмом можно было бы координировать и без поездки в Америку. Визитом Нарышкина Россия показала вашингтонским ястребам, что их срок истекает. Времена меняются, и тот, кто хочет продолжить политическую карьеру в Белом доме, тоже должен оперативно меняться.

Ростислав Ищенко