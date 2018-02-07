«Размещение в Калининграде российских ракетных систем «Искандер» на постоянной основе не следует считать новой угрозой для Латвии, но оно еще раз подтверждает, что вопреки публичным заявлениям, Россия не выполняет международные обязательства.»

Об этом пишет Янис Ласманис в «Неаткариге».

Это подчеркивает и бывший посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, сейчас являющийся послом в России. Эти ракетные комплексы размещались в Калининграде и раньше, только теперь они будут находиться там постоянно. Однако и без них Латвия входит в радиус действия аналогичных ракетных систем, размещенных в окрестностях Санкт-Петербурга.

О размещении комплексов «Искандер» в российском Калининградском анклаве в понедельник сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, который обратил внимание на тот факт, что «Искандеры» могут нести также ядерные боеголовки. С учетом радиуса действия этих ракетных систем такие боеголовки могут достичь не только Латвии, но и поразить цели за Балтийским морем.

Однако несмотря на угрожающие параметры российских систем вооружения у жителей Латвии нет оснований для тревоги. Это подчеркнул, в частности, бывший посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, который в данное время является послом нашей страны в России.

Риекстиньш напомнил, что комплексы «Искандер» были размещены в Калининграде и прежде. Единственная разница, что теперь они могут быть оставлены там насовсем. Но и без упомянутых ракетных комплексов в Калининграде Латвия находится в радиусе действия размещенных в окрестностях Санкт-Петербурга аналогичных систем.

Нет также оснований считать, что с размещением «Искандеров» в Калининграде разрабатываются планы по воспрепятствованию доступу союзников по НАТО в государства Балтии через так называемый Сувалкский коридор. НАТО разработала различные сценарии обороны, которые предусматривают нейтрализацию и обход таких препятствий.

Правда, если будут получены подтверждения, что комплексы «Искандер» действительно размещены в Калининграде на постоянной основе, то это можно будет считать попыткой дестабилизировать ситуацию, но прямой угрозы со стороны Российской Федерации нет.

В этом убежден бригадный генерал в запасе, работающий в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции депутат Карлис Креслиньш. «Это в большей мере психологический, посвященный странам-членам НАТО ход, мол, не только НАТО может что-то размещать у своих границ. Думаю, что в настоящее время, накануне президентских выборов, президент России хочет продемонстрировать своему народу, что Россия может этому плохому Западу показать свое могущество», — отметил эксперт. Он считает, что дислокацию «Искандеров» в Калининграде нужно воспринимать больше как послание Кремля своим подданным.

В свою очередь, бывший парламентский секретарь Министерства обороны Вейко Сполитис, который работает в одной комиссии Сейма с Креслиньшем, напомнил, что размещением «Искандеров» в Калининграде Россия снова нарушает международные обязательства. А именно: существует соглашение о том, что Балтийское море является безъядерной зоной. Размещением способных нести ядерные боеголовки ракетных комплексов «Искандер» это соглашение по сути нарушается.

«Режим Кремля не выполняет свои международные обязательства — договоры о сокращении стратегических вооружений не соблюдаются. Это пощечина Северным государствам и государствам Балтии», — сказал политик. Он признал, что и НАТО, и Россия имеют полное право дислоцировать на своей территории подразделения войск, но непрестанно наращивать военный потенциал в Калининграде неразумно.