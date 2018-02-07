Сполитис: НАТО имеет право вооружать свои территории, а Россия в Калининграде – нет!(37)

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Виталий Вавилкин
14:40 07.02.2018
Политика / Политики

«Размещение в Калининграде российских ракетных систем «Искандер» на постоянной основе не следует считать новой угрозой для Латвии, но оно еще раз подтверждает, что вопреки публичным заявлениям, Россия не выполняет международные обязательства.»

Об этом пишет Янис Ласманис в «Неаткариге».

 

Это подчеркивает и бывший посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, сейчас являющийся послом в России. Эти ракетные комплексы размещались в Калининграде и раньше, только теперь они будут находиться там постоянно. Однако и без них Латвия входит в радиус действия аналогичных ракетных систем, размещенных в окрестностях Санкт-Петербурга.

 

О размещении комплексов «Искандер» в российском Калининградском анклаве в понедельник сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, который обратил внимание на тот факт, что «Искандеры» могут нести также ядерные боеголовки. С учетом радиуса действия этих ракетных систем такие боеголовки могут достичь не только Латвии, но и поразить цели за Балтийским морем.

 

Однако несмотря на угрожающие параметры российских систем вооружения у жителей Латвии нет оснований для тревоги. Это подчеркнул, в частности, бывший посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, который в данное время является послом нашей страны в России.

Риекстиньш напомнил, что комплексы «Искандер» были размещены в Калининграде и прежде. Единственная разница, что теперь они могут быть оставлены там насовсем. Но и без упомянутых ракетных комплексов в Калининграде Латвия находится в радиусе действия размещенных в окрестностях Санкт-Петербурга аналогичных систем.

 

Нет также оснований считать, что с размещением «Искандеров» в Калининграде разрабатываются планы по воспрепятствованию доступу союзников по НАТО в государства Балтии через так называемый Сувалкский коридор. НАТО разработала различные сценарии обороны, которые предусматривают нейтрализацию и обход таких препятствий.

 

Правда, если будут получены подтверждения, что комплексы «Искандер» действительно размещены в Калининграде на постоянной основе, то это можно будет считать попыткой дестабилизировать ситуацию, но прямой угрозы со стороны Российской Федерации нет.

 

В этом убежден бригадный генерал в запасе, работающий в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции депутат Карлис Креслиньш. «Это в большей мере психологический, посвященный странам-членам НАТО ход, мол, не только НАТО может что-то размещать у своих границ. Думаю, что в настоящее время, накануне президентских выборов, президент России хочет продемонстрировать своему народу, что Россия может этому плохому Западу показать свое могущество», — отметил эксперт. Он считает, что дислокацию «Искандеров» в Калининграде нужно воспринимать больше как послание Кремля своим подданным.

 

В свою очередь, бывший парламентский секретарь Министерства обороны Вейко Сполитис, который работает в одной комиссии Сейма с Креслиньшем, напомнил, что размещением «Искандеров» в Калининграде Россия снова нарушает международные обязательства. А именно: существует соглашение о том, что Балтийское море является безъядерной зоной. Размещением способных нести ядерные боеголовки ракетных комплексов «Искандер» это соглашение по сути нарушается.

 

«Режим Кремля не выполняет свои международные обязательства — договоры о сокращении стратегических вооружений не соблюдаются. Это пощечина Северным государствам и государствам Балтии», — сказал политик. Он признал, что и НАТО, и Россия имеют полное право дислоцировать на своей территории подразделения войск, но непрестанно наращивать военный потенциал в Калининграде неразумно.

press.lv / Фото
Комментарии (37)
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ИвАн 14:43 07:02:2018

хуторское мнение никого не интересует

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согласен 14:58 07:02:2018

Мнение Сполитиса -русофоба никому не интересно, а Риекстиньша, посла от Латвии в России, надо экстрадировать из России за такие высказывания на территории России.

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CCCP 15:10 07:02:2018

Тополя, тополя всё в пуху.
Потеряли Литву, на найду.
Потеряли Латвию и Эстонию ту.
Вы молитесь а я вам спою.

Расскажу вам по секрету,
В РФ построили ракету.
Искандер она зовётся,
Всей Европе ОЙ неймётся!

Мы нажали на кнопочку,
Чтоб страницу Европы закрыть.
Ну, прощайте. Целуйте попочку, летите в свою небЫть.
Не накрыто сегодня к ужину,
Так, сдохи на бегу и спать.
Вы Искандеров видели дюжину?
На боку у них "ёб вашу мать".

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345 15:12 07:02:2018

Вот что получается когда хуторское гов.но приходит к власти. Когда свинотрахи-нацисты не добиты были в своё время.

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ин-на 15:48 07:02:2018

кого интересует мнение вонючей спившейся свиньи?!

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Сполитис-недалекий колхозник! 16:06 07:02:2018

что с дебила можно взять,кроме идиотского высказывания???

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? 14:46 07:02:2018

nedalekim iskanderi bili do ili posle togo kak nato vlezlo kuda nado i ne nado -da i eto otvet na vash vvezennij metalolom tozhe -menjshe vvozite menjshe iskanderov-tam v zhe za rekoj ne takie sovsem durnie kak nekotorim vse vremja kazhetsa

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Kaupēns 14:47 07:02:2018

Kēnigsberga ir vācu zeme un ruskojazičnijiem vajadzētu laicigi padomāt uz kurieni viņi pārvāksies pēc deokupācijas raššā.

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to-Kaupēns 14:47 07:02:2018 14:52 07:02:2018

с хутором вести переговоры-не продуктивно, переговоры ведутся с хозяином из пентагона

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ok 15:08 07:02:2018

ti eto poljakam skazhi pro gdanjsk shecin scinoustje vroclav i litovcam pro viljno i sebja ne zabudj na chej zemle tebe dali dobro pozhitj i budet tebe i okkupacija i deokkupacija kak rashishj eti voprosi

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Patriots 15:43 07:02:2018

Tā nav nekādu vācu zeme! Senprūšu zeme, vācieši ir okupanti un bendes

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**** 16:15 07:02:2018

Вперед наука, нефиг было на СССР переть. За ошибки рассчитались тереторией.

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Саня 14:53 07:02:2018

Пусть за Уралом размещают.

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>>>Саня 14:53 07:02:2018 15:06 07:02:2018

и за Уралом размещены, не переживай, прими таблетку и ложись спать

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Коловрат 14:53 07:02:2018

ДЕБИЛЫ. Почему их так много на этой земле? С моря надуло?Или от злоупотребления серым горохом? Это вопрос к медикам...

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1234

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)