«Спортинг» и «Порту» одержали победы

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Анатолий Тарасов
13:58 12.02.2018
Спорт / Футбол

Лиссабонский «Спортинг» дома обыграл «Фейренсе» в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:0. Голы в составе «Спортинга» забили Виллиам Карвалью (78-я минута) и Фреди Монтеро (90).

 

В другом матче «Порту» в гостях разгромил «Шавеш» – 4:0.

 

«Порту» лидирует в чемпионате Португалии, набрав 55 очков после 21-го тура. «Драконы» опережают на два балла «Бенфику» и «Спортинг», сыгравших по 22 матча.

РИА Новости / Фото
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газета Сегодня
12.02.2018

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