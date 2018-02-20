«Спортинг» на 99-й минуте вырвал победу

Лиссабонский «Спортинг» на выезде одержал победу над «Тонделой» в матче 23-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Игра, состоявшаяся в понедельник на поле «Тонделы», завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол Мигела Кардосу (13-я минута) футболисты «Спортинга» ответили мячами Баса Доста (26) и Себастьяна Коатеса (90+9). С 60-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Жереми Матьё, а на 10-й добавленной минуте красную карточку получил нападающий «Тонделы» Мурило Оливейра де Фрейтас.

«Спортинг» набрал 56 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, «Тондела» (25 баллов) идет на 11-м месте.

Следующую игру лиссабонская команда проведет дома 27 февраля против «Морейренсе». «Тондела» днем ранее сыграет на выезде против «Браги».