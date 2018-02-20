«Спортинг» на 99-й минуте вырвал победу

Игра, состоявшаяся в понедельник на поле «Тонделы», завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол Мигела Кардосу (13-я минута) футболисты «Спортинга» ответили мячами Баса Доста (26) и Себастьяна Коатеса (90+9). С 60-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Жереми Матьё, а на 10-й добавленной минуте красную карточку получил нападающий «Тонделы» Мурило Оливейра де Фрейтас.
«Спортинг» набрал 56 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, «Тондела» (25 баллов) идет на 11-м месте.
Следующую игру лиссабонская команда проведет дома 27 февраля против «Морейренсе». «Тондела» днем ранее сыграет на выезде против «Браги».
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.