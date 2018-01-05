Прощай, спортивный 2017-й: вспоминаем только хорошее...

Подводить итоги можно, как известно, по-разному. Для латвийского спорта он оказался более чем успешным. Во всяком случае приятных сюрпризов, сенсационных побед и неожиданных откровений со знаком плюс было гораздо больше, нежели негатива, неудач и провалов. А потому не хочется заострять внимание на последнем, тем более в эти постпредпраздничные дни.

Предолимпийский год

Следующий год — олимпийский. XXIII Зимние игры в Пхенчхане стартуют уже менее чем через полтора месяца (старт — 9 февраля). А значит латвийскому болельщику гарантированы эмоции и переживания. Бобслей и скелетон, фигурное катание и биатлон, сани и конькобежный спорт... В эпицентре внимания вновь окажутся представители зимних видов спорта. Главный претендент на «золото» в Южной Корее — скелетонист Мартин Дукурс, который стал в 2017 году пятикратным чемпионом мира и десятикратным чепмпионом Европы, к тому же восьмой год подряд выиграв общий зачет Кубка мира. У него уже есть два «серебра» Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. В Пхенчхане у 33-летнего уроженца Сигулды будет последний шанс подняться на высшую ступеньку пьедестала почета. Но это все будет. А что было? На самом деле есть что вспомнить...

Здравствуй, Роналду!

Для кого-то год 2017-й запомнится приездом в Ригу лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду, когда 9 июня сборная Португалии на стадионе «Сконто» разгромила латвийскую команду со счетом 3:0. А юрмальский «Спартак» каким-то непостижимым образом второй год кряду становится чемпионом Латвии по футболу. Для других он, несомненно, баскетбольный. Пятое место мужской сборной Латвии на Евробаскете в Турции, и шестое место женской в Чехии на таком же континентальном первенстве, которое впервые позволит латвийским баскетболисткам выступить на чемпионате мира (в 2019 году женский Кубок мира принимает Испания) – это была сказка...

Расторгуев и Кох — на долгожданных пьедесталах

А еще сразу две латвийские теннисистки в Топ-20 мирового рейтинга WTA (Алена Остапенко — седьмая ракетка мира, Анастасия Севастова — 16-я), Зоя Голубева в 15-й раз стала чемпионкой мира по шашкам, а ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев наконец-то познал — что такое быть призером на этапе Кубка мира, когда в марте 2017-го это случилось в гонке с масс-стартом в норвежском Холменколлене. То же самое можно сказать о тяжелоатлетах Ребекке Кох и Артуре Плесниексе. У первой — две медали на взрослых чемпионатах мира и Европы, второй также сумел заявить о себе «серебром» на мировом первенстве в США.

Далее — по списку... Спидвейная команда «Локомотив» из Даугавпилса спасена, а Анджей Лебедев впервые стал чемпионом Европы, Паулс Йонас — первый гонщик из Латвии, который смог стать чемпионом мира в соло классе (МХ2). Чемпионка Европы Инета Радевич — новая глава Латвийского легкоатлетического союза, что надо только приветствовать, а проект ЛОК (Латвийский олимпийский комитет) «Занимаемся спортом всем классом» за четыре года развился до такой степени, что сейчас в нем задействованы больше 200-х классов со всей страны.

Дорогой наш канадец...

Как раз в уходящем году окончательно стало ясно — Латвия вместе с белорусами проведет чемпионат мира по хоккею 2021 года (на конгрессе IIHF все решил один голос). Вдогонку — Латвийской хоккейной федерации с «надцатой» попытки удалось-таки уговорить канадца Боба Хартли поработать с национальной сборной еще несколько лет. А это совсем другая история — Канада и хоккей, согласитесь. Айгар Калвитис как глава ЛХФ, долго сомневался, но все же согласился удовлетворить аппетиты иностранного специалиста, который выпросил себе зарплату в 2 миллиона евро на пять лет. Надеемся, все затраты окупятся.

Королева Франции — Остапенко

И все же, главные две победы 2017-го принадлежат теннисистке Алене Остапенко и боксеру Майрису Бриедису.

У главного открытия уходящего года теннисистки Алены Остапенко, которая взорвала мир своей сенсационной победой в июне на турнире серии «Большого шлема» в Париже — этот год получился уникальным, это был год сбывшихся надежд. Итак, она впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции, выиграв «Ролан Гаррос» — один из турниров «Большого шлема». Она первая из Латвии, кто принял участие в Итоговом чемпионате WTA (Женская теннисная ассоциация) в Сингапуре, в котором выступают восемь лучших по итогам сезона. Остапенко первая латвийская теннисистка, которая вошла в Топ-10 мирового рейтинга. К концу сезона она стала седьмой ракеткой мира, получила приз от WTA – «Прорыв года» и впервые была признана лучшей спортсменкой страны. Почти 50 побед одержала Остапенко в уходящем году (точнее — 48 побед при 20 поражениях), причем почти два десятка (19) — это победы в трех сетах. Это ли не триумф 20-летней рижанки, которая добилась такого выдающегося результата, которая за все свои победы в уходящем году в общей сложности заработала 3 430 700 евро призовых?

Бей первым, Майрис

Другая веха латвийского спорта — впервые в истории профессионального бокса титул чемпиона мира по одной из самых престижных версий WBC у рижанина Майриса Бриедиса, которому отныне нет равных в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

В уходящем году ему удалось сделать три вещи, благодаря которым вписал свое славное имя в историю латвийского спорта. Итак, Майрис Бриедис — наш первый чемпион мира по боксу среди профессионалов, когда в Дортмунде 1 апреля он выиграл у опытного немца Марко Хука. Это во-первых. Во-вторых, он первый, кто смог на бокс собрать полную «Арена Рига», когда посмотреть на его сентябрьский бой с кубинцем Майком Пересом пришло больше 13 тысяч человек. Это был четвертьфинальный титульный поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который проходил в рамках грандиозного турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). И Бриедис сумел защитить свое звание сильнейшего. Это в-третьих. Дальше — полуфинал с олимпийским чемпионом Лондона Александром Усиком (Украина). Бой состоится 27 января 2018 года снова в Риге. На кону не только пояс абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории, но и главный трофей WBSS — Кубок Мохаммеда Али.

Противоположные эмоции

Ну и для баланса... 2017-й — это отставки Сандиса Озолиньша в хоккейном «Динамо» и Мариана Пахаря в сборной Латвии по футболу. В первом случае четвертый год кряду латвийский клуб остается без плей-офф в КХЛ, во втором — снова проваленный отборочный цикл, на этот раз чемпионата мира 2018 года.

Из неприятностей — дисквалификация футбольного «Динамо-Бабите» за договорные матчи, после чего высшая лига сократилась до семи коллективов и 10-е место сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира в Кельне. Как большую неудачу можно расценивать поражение в финале юрмальского чемпионата Европы пляжных волейболистов Яниса Шмединьша и Александра Самойлова, относительный провал наших легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне, демиссия чемпиона мира по велоспорту Романа Вайнштейна. который быстро понял, что с нынешним руководством Латвийской федерации велоспорта ему не по пути, а также неубедительные выступления наших флорбольных сборных на чемпионатах мира, причем мужская играла у себя дома в «Арена Рига». Но все равно — спорт объединяет и вдохновляет! По-другому — никак!

Топ-10 спортивных событий 2017 года в Латвии

1. Победа теннисистки Алены Остапенко на «Ролан Гаррос» в Париже

2. Майрис Бриедис — чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBC

3. Приезд Криштиану Роналду в Ригу в составе сборной Португалии по футболу

4. Две медали штангистки Ребекки Кох на чемпионатах мира и Европы по взрослым

5. Паулс Йонас — чемпион мира по мотокроссу в классе MX2

6. Шестое место сборной Латвии по баскетболу (женщины) на Евробаскете и исторический пропуск на Кубок мира

7. Пятое место сборной Латвии по баскетболу (мужчины) на Евробаскете и дебют Кристапа Порзиньгиса

8. Первый пьедестал почета Андрея Расторгуева на этапе Кубка мира по биатлону

9. Триумф Мартина Дукурса на чемпионатах мира и Европы, а также на Кубке мира по скелетону

10. Выход второй год подряд в четвертьфинал US Open теннисистки Анастасии Севастовой