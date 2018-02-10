Спортивный арбитраж отклонил апелляции россиян к МОК

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Владимир Бучельников
22:15 09.02.2018
Спорт / Спортсмены

Спортивный арбитраж отказался считать решение МОК не приглашать на Игры в Пхёнчхане российских спортсменов «санкциями». Как сообщает РБК, апелляции всех 47 россиян были отклонены.

В WADA решение CAS о недопуске россиян к Играм назвали «приятной новостью». В заявлении организации отмечается, что суд таким образом поддержал «чистых» от употребления допинга спортсменов.

 

Принять участие в зимней Олимпиаде не смогут, в том числе, Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин и другие.

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