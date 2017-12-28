Торжественные речи, концертная программа, много красивых молодых и не очень людей, но зато нарядно одетых в вечерних платьях и костюмах… — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Со стороны — очередное светское мероприятие в кинотеатре Splendid Palace, на деле — ежегодное чествование лучших спортсменов страны. Конец года — подведение и спортивных итогов в том числе. 2017–й получился очень ярким и насыщенным, с громкими победами и сенсациями. А потому и выбор возможных лауреатов был очень широк. Наверное, поэтому уважаемые эксперты, на мой взгляд, иногда ошибались с ним.

Остапенко и Порзиньгис как номер один

Итак, лучшими спортсменами страны были названы баскетболист Кристапс Порзиньгис и теннисистка Алена Остапенко. Если победительница «Ролан Гаррос» впервые признается лучшей спортсменкой страны (год назад она получила приз в номинации «Восходящая звезда года»), то Порзиньгис таковым стал второй год подряд.

По Остапенко вопросом нет вообще — у ее конкуренток (теннисистка Анастасия Севастова, легкоатлетка Лаура Икауниеце–Адмидиня, тяжелоатлетка Ребекка Кох и Анастасия Григорьева, которая представляет спортивную борьбу) шансов на этот раз не было никаких. Мало того что летом 20–летняя рижанка сенсационно выиграла турнир «Большого шлема» в Париже, она первая в истории теннисистка из Латвии, выступившая на итоговом турнире WTA (Женская теннисная ассоциация) с участием лучших игроков сезона, плюс вошла в топ–10 мирового рейтинга, а еще WTA сделала ее лауреатом в номинации «Прорыв года». Одним словом, заслужила.

А что Порзиньгис? Ну да, 22–летний форвард стал лидером «Нью–Йорка» в чемпионате НБА и отлично сыграл за сборную Латвии на чемпионате Европы (Порзиньгис практически в каждом матче становился самым результативным игроком команды). И что дальше, что он выиграл в 2017 году? Как мне казалось всегда, лучшим можно стать, победив где–то (чемпионаты мира и Европы, престижные турниры и так далее), завоевав что–то (те же титулы). Ну а Порзиньгис при чем тут? Человек играет в сильнейшей баскетбольной лиге мира — НБА, все понятно. И что теперь, на ближайшие десять лет признавать его лучшим только за это? В НБА с «Нью–Йорком», одной из слабейших команд лиги, ему пока далеко даже до плей–офф, а команда Айнара Багатскиса, если кто помнит, не смогла пройти дальше четвертьфинала на этом Евробаскете. Где тут успех? Так что с таким выбором позволю себе не согласиться.

О Бриедисе забыли?

Кто вместо него? Разумеется, Майрис Бриедис. Почему ему не дали титул лучшего спортсмена — очень странно. То ли баскетбольное лобби в нашей стране имеет такую силу и магию, то ли эксперты вообще не представляют, что такое профессиональный бокс… А эта версия самая правдоподобная. Видимо, у них существует такое мнение, что в 2017 году Бриедис провел два успешных боя, и на этом все, хотя на самом деле к этому титулу он шел годами, и 23 победы на профессиональном ринге — тому свидетельство. Отсюда и приглашение во Всемирную боксерскую суперсерию — WBSS, что также дорогого стоит. Бриедис, как известно, стал первым чемпионом мира в профессиональном боксе из Латвии, завоевав пояс в первом тяжелом весе по одной из самых престижных версий — WBC. Это историческое достижение и уникальный факт, и с этим спорить бесполезно! Скажу больше: на нашем веку мы вряд ли что–то подобное переживем еще. Но в Латвии даже с таким титулом он все равно не номер один. Добавлю только, что помимо Бриедиса и Порзиньгиса, на победу в этой номинации претендовали скелетонист Мартин Дукурс, биатлонист Андрей Расторгуев, гребец Алексей Румянцев и штангист Артурс Плесниекс.

Впрочем, это не значит, что такие ошибки ставят под вопрос сам смысл таких вот церемоний. Как раз наоборот. На мой взгляд, самая большая ее ценность — приз «За выдающийся вклад в развитие латвийского спорта». Это тот редкий случай, когда можно вспомнить и отметить людей — наших прославленных ветеранов, десятилетиями верой и правдой служивших этому самому спорту. В 2017–м им стал веломеханик Аркадий Свеце, который отдал велоспорту 60 лет своей жизни (страшно представить — в велоспорте он с 1957 года).

Нестыковка с «самым популярным»

Общую картину торжественного вечера немного подпортили на самом деле две нестыковки. Как известно, лишь одна номинация — «Самый популярный спортсмен» — ежегодно отдается на откуп болельщикам, которые могут голосовать за своего любимца в интернете (в остальных случаях решает специальная комиссия из спортивных экспертов). А раз так — ждите самых неожиданных результатов. Все это и приводит к одному и тому же: кто лучше может организовать компанию по сбору голосов, тот и победил. На этот раз этот трюк помог мотогонщику Паулсу Йонасу, который также был признан лучшим спортсменом страны в технических видах спорта. Какие Остапенко, Бриедис и Порзиньгис? Мотогонщик, выясняется, у нас самый популярный. Такой вот парадокс. Даже с учетом того, что парень стал чемпионом мира в классе MX2 по мотокроссу, что традиции мотоспорта в Латвии славные, считать его самым популярным, на мой взгляд, — искажение действительности.

Самое смешное в другом. Всего каких–то полсотни голосов Паулсу Йонасу уступил спидвеист Анджей Лебедев. Тут тоже могут возникать вопросы до определенного момента, пока вы не узнаете, что информацию о голосовании в интернете на своем сайте поместил польский клуб «Вроцлав», за который и выступает Лебедев. Вот поляки и постарались… Будь такая информация для них доступна на пару дней раньше, быть Лебедеву самым популярным. Помнится, когда–то Мартиньш Сирмайс, мастер спортивного ориентирования, тоже по такой схеме признавался самым популярным, что не могло не вызывать ничего, кроме улыбки.

Всем по заслугам

По остальным номинациям вопросов нет — все заслуженно, все по делу. Лучшим тренером уходящего года признан многолетний наставник сборной Латвии по тяжелой атлетике Эдуард Андрушкевич. Победу в номинации «Восходящая звезда года» одержала легкоатлетка Гунта Латышева–Чударе (бег на 200 и 400 м). Лучшей командой в игровых видах спорта названа мужская сборная Латвии по баскетболу, а лучшей командой в индивидуальных видах спорта стал бобслейный эпипаж Оскар Мелбардис/Даумантас Дрейшкенс/Арвис Вилкасте/Янис Стренга. Спортсменом года в технических видах спорта стал вышеупомянутый Йонас — чемпион мира по мотокроссу в классе MX2. Специальный приз от Параолимпийского комитета второй год подряд получила Диана Дадзите, завоевавшая три золотые медали на чемпионате мира по легкой атлетике.

И еще. Главным спортивным событием 2017 года в Латвии признан чемпионат Европы по пляжному волейболу, проходивший летом в Юрмале. Многолетний вратарь сборной Латвии по хоккею Эдгарс Масальскис получил специальный приз как пример в спорте. Спасибо всем!

Владимир ИВАНОВ.

Фото: Спортсмены года Кристапс Порзиньгис и Алена Остапенко в зале Splendid Palace присутствовали виртуально. Призы за них принимали другие…