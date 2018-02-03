В лагере российских спортсменов праздник: спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил решение последней инстанции по апелляциям 39 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушения антидопинговых правил в Сочи–2014, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Так вот: вердиктом суда 28 из них полностью оправданы, иски еще 11 частично удовлетворены.

Победителей не судят

Это решение CAS в том числе означает, что сборная России остается победителем неофициального общекомандного зачета Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Она лишится только двух золотых медалей в бобслее (под вопросом остается серебро женской эстафетной команды в биатлоне). Таким образом, оправданные спортсмены вправе пополнить урезанную делегацию олимпийских атлетов из России, которая уже начала отбывать в Олимпийскую деревню.

«Обе панели CAS единогласно признали что доказательства, предоставленные МОК относительно этого дела, не равнозначны для каждого индивидуального дела, — сказано в решении CAS. — В 28 делах доказательства были признаны неубедительными для признания нарушения антидопинговых правил спортсменами. Соответственно, апелляции 28 спортсменов были удовлетворены, санкции аннулированы, а их личные результаты в Сочи–2014 восстановлены».

Одиннадцать человек остаются за бортом

Результаты еще 11 сочинских олимпийцев по–прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил считается установленной, однако пожизненный олимпийский бан (дисквалификация) им заменен на пропуск только одной Олимпиады.

«В 11 делах собранные доказательства были признаны достаточными для признания дисквалификаций. Решения МОК в этих случаях подтверждены с одним исключением: спортсмены признаны дисквалифицированными на следующие Игры в Пхенчхане вместо пожизненного отстранения (дисквалификация) от Олимпийских игр», — гласит вердикт CAS.

Также указывается, что дела трех российских биатлонисток — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — арбитраж рассмотрит уже после Олимпийских игр.

Как известно, ранее МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады–2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг–проб россиян с домашних Игр. В результате Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Дукурс без золота, Мелбардис получит его в апреле

Так как среди оправданных оказался российский скелетонист Александр Третьяков, Мартину Дукурсу не получится поменять свое серебро, завоеванное в Сочи, на золото. А значит, тут все остается как было. А вот что касается бобслейной четверки Оскара Мелбардиса, то шансы получить награду высшей пробы, которую отобрали у Александра Зубкова, еще есть. Правда, это награждение, по словам руководителя олимпийской делегации Латвии Жоржа Тикмерса, в Пхенчхане проводить не будут. Протокольная церемония, по его словам, отложена до апреля.

Полностью оправданы со снятием санкций:

Дмитрий Труненков (бобслей)

Алексей Негодайло (бобслей)

Ольга Стульнева (бобслей)

Людмила Удобкина (бобслей)

Александр Третьяков (скелетон)

Сергей Чудинов (скелетон)

Елена Никитина (скелетон)

Ольга Потылицына (скелетон)

Мария Орлова (скелетон)

Александр Легков (лыжные гонки)

Евгений Белов (лыжные гонки)

Максим Вылегжанин (лыжные гонки)

Алексей Петухов (лыжные гонки)

Никита Крюков (лыжные гонки)

Александр Бессмертных (лыжные гонки)

Евгения Шаповалова (лыжные гонки)

Наталья Матвеева (лыжные гонки)

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт)

Александр Румянцев (конькобежный спорт)

Иван Скобрев (конькобежный спорт)

Артем Кузнецов (конькобежный спорт)

Татьяна Иванова (санный спорт)

Альберт Демченко (санный спорт)

Екатерина Лебедева (хоккей)

Екатерина Пашкевич (хоккей)

Татьяна Бурина (хоккей)

Анна Щукина (хоккей)

Екатерина Смоленцева (хоккей)

Признаны виновными:

Александр Зубков (бобслей)

Алексей Воевода (бобслей)

Александр Касьянов (бобслей)

Алексей Пушкарев (бобслей)

Ильвир Хузин (бобслей)

Юлия Иванова (лыжные гонки)

Анастасия Доценко (лыжные гонки)

Юлия Чекалева (лыжные гонки)

Галина Скиба (хоккей)

Анна Шибанова (хоккей)

Инна Дюбанюк (хоккей)

Владимир ИВАНОВ.

На фото: Конькобежцы Ольна Фаткулина, Артем Кузнецов и Александр Румянцев после решения CAS не верят своему счастью.