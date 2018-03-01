Спрос реагирует на мороз

В холода спасают бальзам и носки, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Торговцы заметили изменения в предпочтениях латвийских потребителей этой зимой. По их мнению, влияние оказали снижение налога на добавленную стоимость и морозы.

Манит приставка «био»

После снижения НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды значительно вырос спрос.

Как рассказал председатель правления компании Rimi Latvia Валдис Турлайс, оборот помидоров в единицах за последние недели увеличился на 35% и мог бы быть еще выше, но урожай местных томатов был намного меньше, чем в прошлом году.

Также с конца января подскочила реализация так называемых биологических продуктов. Например, яблок с приставкой «био» продано на 48% больше, а ягод — на 52%. В то же время цена на такие продукты зимой достаточно высока, поэтому снижение НДС не чувствуется.

Груши и зелень в топе

Большой спрос в первые недели февраля был на все виды груш — он вырос на 52%, черника в несезон также стала доступнее по цене, ее продано на 21% больше.

Снижение НДС оказало позитивное влияние на продажи всех видов зелени, которая с 21–процентным НДС стоила значительно дороже. Отмечают торговцы и тот факт, что покупатели чаще выбирают биологически выращенную зелень в горшочках — ее сбыт увеличился на 10%. Красного лука продано на 35% больше, салата — в 4,5 раза больше.

Снижение НДС заставило переписать цены и на такие овощи, как брокколи, кабачки–цукини, обычные кабачки и цветная капуста. В этой связи брокколи продано в 2,5 раза больше, сбыт кабачков и кабачков–цукини вырос в два раза, а цветной капусты — на 40%.

В носки и… по рюмашке

Вместе с тем в магазинах сети Maxima Latvija отметили, что с наступлением холодной погоды за последнюю неделю по сравнению с тем же периодом прошлого года стремительно вырос спрос на зимние аксессуары — шарфы, шапки, перчатки и носки. Также в топе покупок «Рижский черный бальзам», мед и лимоны.

«За последнюю неделю в шесть раз увеличился рост продажи шарфов, удвоились продажи всех видов носков, а также более чем наполовину выросла реализация шапок. Увеличение спроса на зимние аксессуары можно объяснить только холодной и ветреной погодой. Так как синоптики прогнозируют холода до конца недели, предполагаем, что тенденция продажи зимних аксессуаров продолжится», — отметил представитель Maxima Latvija Янис Бесерис.

Также в холодное время по сравнению с прошедшим месяцем на 70% выросли продажи меда и на 30% — лимонов. В свою очередь реализация классического «Рижского черного бальзама» поднялась на 42% по сравнению с прошлым месяцем.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.