Со слов близких сегодня стало известно, что 21-летний Артем Юрченко, пропавший в Риге, в Кенгарагсе 14 декабря 2017 года, вышел на связь с семьей.
“Родные Артема благодарят всех, кто звонил и сообщал все, что известно. BEZVESTS.LV также благодарит всех, кто делился информацией в социальных сетях. Вместе мы — сила!”, — сказано в сообщении орнанизации.
Как сообщалось, в тот день в 5 утра Артем уехал из дома на такси. Назад ни в тот день, ни в последующие не вернулся. До сегодняшнего дня известий о молодом человеке не было.
все, теперь хочется знать куда же пропал юноша, ждём подробностей, это не праздное любопытство.« ответить
Un sacēla brēku par ne ko..« ответить
Но почему нет ясности куда пропал, где был и как нашёлся?« ответить
его забирали инопланетяне и вшивали чип в зад« ответить
Варианта два: 1) завис у дико сексуальной девицы; 2) запой или длительная наркосессия...« ответить
Kakaja raznica, gde on byl i chto delal, glavnoe, chto zhivoj.« ответить