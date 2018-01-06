Спустя почти месяц нашелся пропавший без вести в Риге Артем Юрченко(6)

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Виталий Вавилкин
15:57 06.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Спустя почти месяц после своего загадочного исчезновения в Риге, нашелся 21-летний Артем Юрченко, передает Bezvests.lv.

Со слов близких сегодня стало известно, что 21-летний Артем Юрченко, пропавший в Риге, в Кенгарагсе 14 декабря 2017 года, вышел на связь с семьей.

 

“Родные Артема благодарят всех, кто звонил и сообщал все, что известно. BEZVESTS.LV также благодарит всех, кто делился информацией в социальных сетях. Вместе мы — сила!”, — сказано в сообщении орнанизации.

 

Как сообщалось, в тот день в 5 утра Артем уехал из дома на такси. Назад ни в тот день, ни в последующие не вернулся. До сегодняшнего дня известий о молодом человеке не было.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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а переживали 16:04 06:01:2018

все, теперь хочется знать куда же пропал юноша, ждём подробностей, это не праздное любопытство.

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Latviešu patriots 16:04 06:01:2018

Un sacēla brēku par ne ko..

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? 16:16 06:01:2018

Но почему нет ясности куда пропал, где был и как нашёлся?

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неужели непонятно 17:51 06:01:2018

его забирали инопланетяне и вшивали чип в зад

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Факир 21:18 06:01:2018

Варианта два: 1) завис у дико сексуальной девицы; 2) запой или длительная наркосессия...

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!!! 22:12 06:01:2018

Kakaja raznica, gde on byl i chto delal, glavnoe, chto zhivoj.

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Мнение
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