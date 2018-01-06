Спустя почти месяц после своего загадочного исчезновения в Риге, нашелся 21-летний Артем Юрченко, передает Bezvests.lv.

Со слов близких сегодня стало известно, что 21-летний Артем Юрченко, пропавший в Риге, в Кенгарагсе 14 декабря 2017 года, вышел на связь с семьей.

“Родные Артема благодарят всех, кто звонил и сообщал все, что известно. BEZVESTS.LV также благодарит всех, кто делился информацией в социальных сетях. Вместе мы — сила!”, — сказано в сообщении орнанизации.

Как сообщалось, в тот день в 5 утра Артем уехал из дома на такси. Назад ни в тот день, ни в последующие не вернулся. До сегодняшнего дня известий о молодом человеке не было.