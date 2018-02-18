Среди беженцев в Германии оказались террористы(1)

Лента новостей
Люди выстроились в очередь, чтобы почитать книгу грустному псу Министр: в Латвии финансовая система пока стабильна Эксперт: «элита» России пилит бабло через Сирию Расстрел празднующих Масленицу в РФ произошел на выходе из церкви Собчак назвала ролик Путина «гомофобной гадостью» (видео) Галкин: под Берлином спалят храм РПЦ, представляете гвалт? KNAB отказался арестовать главу Банка Латвии Римшевича Празднующих Масленицу в России расстреляли Избитый до неузнаваемости DJ Smash показал гей-видео
Eще в разделе
Эксперт: «элита» России пилит бабло через Сирию Расстрел празднующих Масленицу в РФ произошел на выходе из церкви Собчак назвала ролик Путина «гомофобной гадостью» (видео) Празднующих Масленицу в России расстреляли В США нашли отличия между своим вмешательством в чужие выборы и российским
Анатолий Тарасов
21:45 17.02.2018
В мире / Евросоюз

Среди беженцев, которые прибыли в ФРГ в 2015-2016 годах, были террористы, часть прибывших радикализировались уже в Германии, заявил действующий глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда пришла большая волна миграции в 2015-2016 годах, считалось, что террористов там будет мало, потому что они не захотят официально регистрироваться… Это была неправильная оценка, они приехали», — сказал де Мезьер, добавив, что «есть и беженцы, которые радикализировались уже здесь».

 

«Мы не должны быть наивными, хотя нельзя ставить под подозрение и всех беженцев подряд. Но нужно отказаться от представления, что терроризм будет вскоре окончательно побежден», — подчеркнул глава МВД.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Russija 08:18 18:02:2018

Европейцы так ещё и не поняли , что их в Европу США завозит целыми баржами ....
Да ещё на этом и зарабатывают !
А потом США ещё их и вооружит как умеренную оппозицию в какой нибудь не стабильной стране для борьбы с законной властью....
Этот американский стиль наведения демократии известен всему Миру !

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV