«Когда пришла большая волна миграции в 2015-2016 годах, считалось, что террористов там будет мало, потому что они не захотят официально регистрироваться… Это была неправильная оценка, они приехали», — сказал де Мезьер, добавив, что «есть и беженцы, которые радикализировались уже здесь».
«Мы не должны быть наивными, хотя нельзя ставить под подозрение и всех беженцев подряд. Но нужно отказаться от представления, что терроризм будет вскоре окончательно побежден», — подчеркнул глава МВД.
Европейцы так ещё и не поняли , что их в Европу США завозит целыми баржами ....« ответить
Да ещё на этом и зарабатывают !
А потом США ещё их и вооружит как умеренную оппозицию в какой нибудь не стабильной стране для борьбы с законной властью....
Этот американский стиль наведения демократии известен всему Миру !