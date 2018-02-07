Среди ночи на улице в Мадоне была найдена 3-летняя девочка

3 февраля, во время патрулирования города, в 00.09 в Мадоне на улице Авоту была обнаружена 3-летняя девочка, сообщили в полиции.

Стражи порядка отвезли ребенка в ближайшую больницу, где была проведена медицинская проверка. К счастью, ребенок не пострадал. После часа ночи в участок Мадонской полиции прибыла мать девочки – женщина 1987 года рождения, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации полиции, родители ребенка вдвоем распивали алкоголь, после чего мать решила пойти спать, уложив перед этим и маленькую дочь. В какой-то момент девочка проснулась, оделась и вылезла из окна дома.

Стоит отметить, что ребенка нашли на достаточно большом расстоянии от дома, но одета была довольно тепло. О произошедшем было сообщено в сиротский суд. В свою очередь, у матери в крови было обнаружено 1,25 промилле.

Начальник местного участка полиции Гундарс Тропс указал, что данный случай можно назвать повторной удачей: “Это уже второй случай, когда сотрудники полиции находят детей без присмотра родителей. На прошлой неделе наши сотрудники заметили 6-летнего мальчика, стоявшего в одиночестве на игровой площадке”, — заявил он.