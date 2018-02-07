Средиземноморская диета влияет на рак, инфаркт и ожирение

Употребление большого количества средиземноморских блюд может защищать кости людей в возрасте от переломов и других последствий развития старческой хрупкости, заявляют медики в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

«Мы нашли очень убедительные свидетельства того, что пожилые люди, питающиеся средиземноморской пищей, гораздо реже страдают от старческой хрупкости, чем их сверстники. Чем больше они следовали подобной диете, тем реже они страдали от травм, и наоборот – люди, полностью избегающие подобных продуктов, чаще всего оказывались в больницах», — рассказывает Кэйт Уолтерс (Kate Walters) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

К примеру, два года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин, а год назад медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития инфаркта и ожирения.

Уолтерс и ее коллеги раскрыли еще одно положительное качество средиземноморской диеты, проанализировав и сопоставив результаты наблюдений за пожилыми любителями подобной кухни, в которых участвовало около шести тысяч добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, живущих в Испании, Франции, Италии и КНР.

Как обнаружили ученые, употребление средиземноморской пищи влияло не только на вероятность развития рака и болезней сердца и сосудов, но и на то, как много переломов и других травм получали пожилые люди. В среднем, люди, питавшиеся средиземноморской пищей, на 40% реже страдали от старческой хрупкости, чем другие добровольцы аналогичного возраста, уровня достатка и страдавшие от тех же вредных привычек.

Этот показатель был еще выше – около 60% — для тех пожилых европейцев и китайцев, которые питались исключительно блюдами средиземноморской кухни. Подобный факт говорит о том, что именно эта пища, а не связанные с ней социальные или экономические факторы, благотворно влияла на здоровье пожилых людей.

В ближайшее время ученые планируют провести более масштабные наблюдения за здоровьем пенсионеров для проверки этих выкладок и оценки того, стоит ли рекомендовать средиземноморскую диету всем людям в возрасте.