В Латвии в последнее время наблюдается сильное расслоение общества, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Бедные люди становятся еще беднее, богатые — богаче, а среднего класса фактически не существует. Так считает профессор Латвийского университета, член Ассоциации социологов Айя Зобена.

Общество распалось

«Многие люди оценивают ситуацию в стране по своей личной ситуации и опыту. Сейчас наше общество довольно разнообразное — в стране произошла социальная стратификация, то есть расслоение общества. Средний латыш, думаю, уже не существует. Потому что есть люди, которые говорят, что мы не почувствовали кризис, потому что и так все время жили плохо. А есть такие, кто все время имел достаток, даже при кризисе. Многие люди начали свой бизнес в разгар кризиса и они считают, что они выиграли на этом», — рассказала профессор.

По ее словам, миграционный процесс никуда не делся, латвийцы продолжают покидать страну в поисках лучшей жизни. Людей, которые возвращаются в Латвию, значительно меньше тех, которым здесь настолько плохо, что им ничего не остается, как уезжать. «Если сейчас сравнить ситуацию с 15–летней давностью, когда Латвия только вступала в Евросоюз, то многие люди уже побывали за границей — выучились там, поработали, вернулись сюда и поняли, что здесь не так–то плохо. А есть такие, которые только сейчас уезжают, которые считают, что им настолько плохо, что ничего другого не остается», — уверена А. Зобена.

Готовы уехать

Слова социолога подтверждают недавно обнародованные данные Eurobarometer. В исследовании, заказанном Еврокомиссией, приводится опрос, свидетельствующий, что 58% жителей Латвии оценивают общую ситуацию в стране как плохую.

Наиболее скептически латвийцы оценивают экономическую ситуацию в стране: 70% опрошенных считают ее неудовлетворительной и лишь 25% — хорошей. В то же время ситуацию со своей работой 58% респондентов в Латвии оценивают как стабильную, а 23% — как негативную. Финансовое положение своей семьи хорошим считают 64% латвийцев, плохим — 33% респондентов. Также 66% опрошенных недовольны занятостью в нашей стране. И если бы была достойная альтернатива, то 90% из них готовы переехать в другую страну.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.