Средний класс приказал долго жить(3)

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газета Сегодня
15:00 04.01.2018
газета Сегодня

В Латвии в последнее время наблюдается сильное расслоение общества, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Бедные люди становятся еще беднее, богатые — богаче, а среднего класса фактически не существует. Так считает профессор Латвийского университета, член Ассоциации социологов Айя Зобена.

 

Общество распалось

 

«Многие люди оценивают ситуацию в стране по своей личной ситуации и опыту. Сейчас наше общество довольно разнообразное — в стране произошла социальная стратификация, то есть расслоение общества. Средний латыш, думаю, уже не существует. Потому что есть люди, которые говорят, что мы не почувствовали кризис, потому что и так все время жили плохо. А есть такие, кто все время имел достаток, даже при кризисе. Многие люди начали свой бизнес в разгар кризиса и они считают, что они выиграли на этом», — рассказала профессор.

 

По ее словам, миграционный процесс никуда не делся, латвийцы продолжают покидать страну в поисках лучшей жизни. Людей, которые возвращаются в Латвию, значительно меньше тех, которым здесь настолько плохо, что им ничего не остается, как уезжать. «Если сейчас сравнить ситуацию с 15–летней давностью, когда Латвия только вступала в Евросоюз, то многие люди уже побывали за границей — выучились там, поработали, вернулись сюда и поняли, что здесь не так–то плохо. А есть такие, которые только сейчас уезжают, которые считают, что им настолько плохо, что ничего другого не остается», — уверена А. Зобена.

 

Готовы уехать

 

Слова социолога подтверждают недавно обнародованные данные Eurobarometer. В исследовании, заказанном Еврокомиссией, приводится опрос, свидетельствующий, что 58% жителей Латвии оценивают общую ситуацию в стране как плохую. 

 

Наиболее скептически латвийцы оценивают экономическую ситуацию в стране: 70% опрошенных считают ее неудовлетворительной и лишь 25% — хорошей. В то же время ситуацию со своей работой 58% респондентов в Латвии оценивают как стабильную, а 23% — как негативную. Финансовое положение своей семьи хорошим считают 64% латвийцев, плохим — 33% респондентов. Также 66% опрошенных недовольны занятостью в нашей стране. И если бы была достойная альтернатива, то 90% из них готовы переехать в другую страну.

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Ты суслика видишь? 15:08 04:01:2018

"Бедные люди становятся еще беднее, богатые — богаче, а среднего класса фактически не существует."

Это общемировая тенденция, гуглите последний отчёт ООН по теме и будет вам счастье!

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N 15:23 04:01:2018

V latiSSatnike ne byl uzhe let 20-t', no situaciju ocenivaju kak ochen' xoroshuju.
Edinstvennoe no - po moemu mneniju latiSSackij besPErdel podlezhit likvidacii - imenno s jetoj tochki zrenija situacija ocenivaetsja kak ochen' xoroshaja...

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:18 04:01:2018

СНАЧАЛА ЛАТЫШИ РАЗВАЛИЛИ СВОЮ ЭКОНОМИКУ.
УНИЧТОЖИЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ,МЕДИЦИНУ,НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ,
А
ПОТОМ СТАЛИ ПИСАТЬ,КАК РАССЛАИВАЕТСЯ ЛАТЫШСКОЕ ОБЩЕСТВО...
НАВЕРНО ПЛОХО ЗНАЮТ ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК,НЕ?!

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Мнение
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газета Сегодня
04.01.2018

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