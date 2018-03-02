Средняя зарплата в 2017 году увеличилась на 7,9%(2)

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Владимир Бучельников
21:47 01.03.2018
Экономика / Социальная экономика

Средняя месячная брутто-зарплата (до налогов) в Латвии в прошлом году составила 926 евро, что на 67 евро (7,9%) больше 2016 года, сообщает Центральное статистическое управление.

Средняя брутто-зарплата в частном секторе составила 915 евро (+8,3%), в общественном — 951 евро (+7,4%). В секторе госуправления брутто-зарплата выросла на 8,1% до 904 евро.

 

Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) составила 676 евро или 72,9% от брутто-зарплаты — за год ее прирост составил 7%.

 

Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом повышения на 2,9% потребительских цен в 2017 году составил 4%.

 

Самые большие средние зарплаты в прошлом году были в отрасли финансов и страхования, информационных и коммуникационных услуг, энергетике, государственном управлении, добывающей промышленности, сфере профессиональных, научных и технических услуг. В остальных отраслях средняя зарплата до уплаты налогов была ниже средней по стране.

 

Самые маленькие средние зарплаты выплачивались в отрасли гостиниц и общественного питания, обслуживающей сфере, образовании, отрасли недвижимости, сфере искусства, развлечений и отдыха.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Ivan 22:48 01:03:2018

Чего по расследованию извергов душегубов в детских больницах-пансионатах, персонал латышский и врачи-каратели в тюрьме, или всё также детей пытают отнимая здоровье и детей и родителей?! Среднеевропейская зарплата и хищения имущества не мешают детским палачам латышам спокойно спать !?

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RusLv 07:19 02:03:2018

Опять пи@дят лошары .....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (13)