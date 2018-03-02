Средняя месячная брутто-зарплата (до налогов) в Латвии в прошлом году составила 926 евро, что на 67 евро (7,9%) больше 2016 года, сообщает Центральное статистическое управление.

Средняя брутто-зарплата в частном секторе составила 915 евро (+8,3%), в общественном — 951 евро (+7,4%). В секторе госуправления брутто-зарплата выросла на 8,1% до 904 евро.

Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) составила 676 евро или 72,9% от брутто-зарплаты — за год ее прирост составил 7%.

Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом повышения на 2,9% потребительских цен в 2017 году составил 4%.

Самые большие средние зарплаты в прошлом году были в отрасли финансов и страхования, информационных и коммуникационных услуг, энергетике, государственном управлении, добывающей промышленности, сфере профессиональных, научных и технических услуг. В остальных отраслях средняя зарплата до уплаты налогов была ниже средней по стране.

Самые маленькие средние зарплаты выплачивались в отрасли гостиниц и общественного питания, обслуживающей сфере, образовании, отрасли недвижимости, сфере искусства, развлечений и отдыха.