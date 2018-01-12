США давят на Европу. Германия ворчит(1)

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Анатолий Тарасов
10:44 12.01.2018
В мире / Евросоюз

Нельзя ставить немецкую и европейскую экономику в зависимость от условий, диктуемых США, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Выступая перед Восточным комитетом германской экономики, он призвал Европу и Германию к сопротивлению.

«Я считаю, что Европа должна не допустить реализации стратегии США, в рамках которой нас объявляют экономическим противником, а иногда даже врагом», — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая перед Восточным комитетом германской экономики в Берлине. Он считает недопустимым, что от санкций США страдают не только российские, но и европейские предприятия. Европа должна сопротивляться, передаёт Reuters слова главы внешнеполитического ведомства.

 

«Нельзя допустить, чтобы правовые гарантии для немецкой экономики соблюдались только в случае подчинения американским условиями конкуренции», — добавил Габриэль. Германия и Европа не должны забывать о своих интересах, а политика главы Белого дома Дональда Трампа под лозунгом «Америка на первом месте» противоречит им, пояснил дипломат: «Мы выступаем за честную конкуренцию, но не собираемся подчиняться».

 

Габриэль также раскритиковал новые антироссийские санкции США, от которых могут пострадать немецкие энергетические предприятия. Он предложил задействовать ООН для разрешения конфликта между Россией и Украиной: «Лично я убеждён, чтобы этого получится добиться благодаря миротворческой миссии Организации Объединённых Наций».

 

По его словам, тот факт, что эту инициативу предложил глава Кремля Владимир Путин, не умаляет её значения. Габриэль считает, что нужно обсудить детальные условия проведения операции, при этом Москва должны извлечь для себя из этого какую-нибудь выгоду. В случае успеха он предложил поощрить Россию ослаблением санкций. «Я считаю нереалистичным представление о том, что санкций нужно отменять на все 100% только после стопроцентной реализации минских соглашений», — подчеркнул Габриэль, напомнив, что штрафные меры вообще-то тоже принимались постепенно.

RT / Фото
Комментарии (1)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 11:41 12:01:2018

У девушки таки трагический взгляд, Вы не находите?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (5)