Публикация в США т. н. кремлевского списка вызвала весьма симптоматичную реакцию Владимира Путина. Но самое главное в этой истории вовсе не данный список, а то, на каком внутриполитическом фоне в Вашингтоне он обнародован. Дело идет к тому, что расследование «русского вмешательства» взорвет американскую политику.

«Вся администрация президента, все правительство, весь бизнес: за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю... Но это, безусловно, недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Те, кто делает это, они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента».

Так Владимир Путин прокомментировал обнародованный во вторник «кремлевский доклад», содержащий фамилии 210 россиян. Смысл этого списка не ясен не только президенту России, хотя формально он стал ответом на принятый Конгрессом прошлым летом закон об антироссийских санкциях.

Против фигурантов нынешнего списка не вводятся никакие меры. Нет, просто они составляют, по мнению Вашингтона, российскую элиту, то есть высокопоставленных политиков и бизнесменов (близких к руководству страны и самых богатых). Тех, на кого нужно оказывать давление, чтобы Россия в том числе отказалась от Крыма. А если нужно, то воздействие может быть и санкционным. Все это записано в американском законе.

Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA) преследует сразу три цели.

1. Сохранить давление на Россию, причем как в целом, так и по отдельным персоналиям;

2. Подкрепить тему «российского вмешательства», используемую в качестве основной дубинки против Дональда Трампа, и, само собой,

3. Осложнить нормализацию американо-российских отношений, на которой настаивал тот же Трамп.

Закон является по сути антитрамповским и антипутинским – потому что он одновременно нацелен и на Путина, и на ограничение полномочий президента США.

Администрация Трампа и так уже нарушила первый срок предоставления списка российских важных лиц – и вот теперь он был направлен в Конгресс. Но произошло это в такой форме и в такой атмосфере, что «по форме правильно, а по сути издевательство».

Во-первых, минфин просто отправил в Конгресс список руководителей России (114 человек) и 96 богатейших россиян по списку журнала «Форбс». То есть некий справочник «Кто есть кто в РФ» – ну или его заметную часть. Все руководство администрации президента, весь Кабинет министров, руководители обеих палат парламента, члены Совбеза, высокопоставленные силовики. Плюс миллиардеры, некоторые из которых давно уже проводят большую часть жизни не в России. Вот вам список – и отстаньте. Примерно так оценили его и некоторые американские аналитики, включая бывшего посла в России Макфола.

Однако еще важнее то, на каком фоне появилась эта новость. В Америке все обсуждают не «кремлевский список», а предстоящую публикацию секретного меморандума о ходе расследования «русского вмешательства». Комитет по разведке палаты представителей США в воскресенье одобрил публикацию этой записки, и на днях эти четыре страницы будут обнародованы. Но суть их уже известна. В них делается вывод, что все расследование «русских связей» Трампа было инициировано администрацией Обамы с нарушением закона. И к этому имеют отношение не только различные силовики – в итоге ниточка приведет к Обаме и Клинтон.

Если эта бомба взорвется, это станет переломом во всей длящейся уже год осаде Белого дома. Большинство американских СМИ, а вслед за ними и общественное мнение, поменяют позицию за считаные недели. Вместо требований «Трампа к ответу за связь с Путиным» будет звучать «заговорщиков к ответу за тайные операции против демократии». Трамп из врага демократии превратится в жертву врагов демократии. И в результате «оковы тяжкие падут» и Трамп получит свободу действий, обычную для президентов США.

Собственно говоря, такой фон уводит в тень и так совершенно техническую публикацию «кремлевского списка».

Да, пока что Трамп и Тиллерсон ходят в «смирительных рубашках» – по крайней мере, в контактах с Кремлем. Они продолжают двигаться по колее американо-российской конфронтации. Но в Кремле прекрасно понимают вынужденность действий американских партнеров. И ждут – не делая никаких ставок на «нашего Трампа», не строя никаких иллюзий, а просто хладнокровно рассчитывая траекторию развития внутриамериканского политического кризиса.

И, пока еще Трамп не переломил внутриамериканскую ситуацию в свою пользу, Путин в своих репликах отвечает не ему, а тому анонимному «вашингтонскому списку», который и начал политику сдерживания сначала России, а потом и Трампа.

«Мы ждали этого списка. Не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги. Причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы внимательно будем следить за тем, как будет развиваться ситуация на практике. Потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке, говорят, какие-то фамилии с какими-то звездочками, надо с этим разобраться, как это будет все происходить.

Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы, наоборот, хотим развивать наши отношения с Соединенными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ Соединенных Штатов, народ России, и в целом в мире вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиции ожидать невозможно».

Что же имеет в виду Путин в последней фразе – Россия ведь не идет ни на какие уступки США, так как же можно говорить о сдаче позиций? Эти слова скорее адресованы Трампу – в том смысле, что Путин ждет изменения ситуации на внутриамериканском фронте, но не может делать это бесконечно долго. Путин напоминает, что устал от дико затянувшегося сериала «Истеблишмент против Трампа». Это не упрек Трампу, не поторапливание его – это просто констатация того факта, что Путин не может все время не отвечать на выпады со стороны США. Каждый его, Путина, «пропуск хода» не очень правилен с точки зрения уже внутрироссийской политики.

Понимают ли это в Белом доме? Конечно. Трамп еще прошлой весной сетовал на то, что вот теперь, из-за устроенной ему осады по теме «русского вмешательства», Путин разочаруется в его, Трампа, возможностях выйти на налаживание отношений двух стран. Сейчас, когда в Вашингтоне дело движется к повороту «русского следа», Трамп будет готовиться к наверстыванию упущенного в российско-американских отношениях времени.

Символично, что именно сегодня прозвучали два заявления от двух послов. Наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин недавно посетил Вашингтон «для консультаций со своими коллегами» (и это притом что Нарышкин еще с 2014 года находится под американскими санкциями). А американский посол Джон Хантсман заявил, что настал момент для проведения двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа:

«Сейчас уже настал момент для формальной встречи, все движется именно в этом направлении».

Напомним, что до сих пор такой отдельной встречи так и не было – президенты дважды встречались на полях международных саммитов, причем лишь первая из встреч была официальной. Полноценный российско-американский саммит стоит в повестке дня не только двухсторонних отношений, но и всей мировой политики. На пути к этому саммиту Трампу осталось преодолеть только одно препятствие – «вашингтонский список», то есть сопротивление тех формальных и неформальных руководителей США, которые пытаются помешать и ему, и России.