New York Post раскритиковала сборную РФ по хоккею за исполнение гимна во время церемонии награждения на Олимпиаде. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нам не могут простить достойное выступление на Играх.

Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов «командой без страны», заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета (МОК), исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.

Как написали журналисты, российские хоккеисты спели его под музыку олимпийского гимна спустя несколько часов после того, как МОК решил не восстанавливать олимпийский статус ОКР.

Исполнение российского гимна на игровом поле – нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», – подчеркивает NY Post.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Российские хоккеисты спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения.

В МОК заверили, что исполнение гимна России никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.

После победы россиян NY Post опубликовала статью под названием «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». В Twitter

пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их «журналистами без мозгов».

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцам досадно, что российские спортсмены на Олимпиаде даже в усеченном составе выступили достойно.

«Учитывая, что МОК на тот момент уже вынес решение о том, что флаг России на церемонию закрытия Игр не будет возвращен, соблюдать подобные абсурдные требования (запрет на исполнение гимна) не имело никакого смысла. Российские хоккеисты это делали не демонстративно – они не стали исполнять гимн после того, как отзвучала музыка, и они ее не перекрикивали. На самом деле нельзя человеку запретить выражать свои эмоции. А болельщики на трибунах могли петь то, что хотели, тем более что российские флаги для болельщиков не были запрещены. На фоне того, что сборная США показала на Олимпиаде худший результат за очень длительный период, заняв лишь четвертое место в медальном зачете, понятно, что американцам досадно, что Россия даже в таком составе выступила ненамного хуже, учитывая общее количество медалей», – сказал Григорий Добромелов.