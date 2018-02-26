Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов «командой без страны», заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета (МОК), исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.
Как написали журналисты, российские хоккеисты спели его под музыку олимпийского гимна спустя несколько часов после того, как МОК решил не восстанавливать олимпийский статус ОКР.
Исполнение российского гимна на игровом поле – нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», – подчеркивает NY Post.
Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Российские хоккеисты спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения.
В МОК заверили, что исполнение гимна России никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.
После победы россиян NY Post опубликовала статью под названием «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». В Twitter
пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их «журналистами без мозгов».
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцам досадно, что российские спортсмены на Олимпиаде даже в усеченном составе выступили достойно.
«Учитывая, что МОК на тот момент уже вынес решение о том, что флаг России на церемонию закрытия Игр не будет возвращен, соблюдать подобные абсурдные требования (запрет на исполнение гимна) не имело никакого смысла. Российские хоккеисты это делали не демонстративно – они не стали исполнять гимн после того, как отзвучала музыка, и они ее не перекрикивали. На самом деле нельзя человеку запретить выражать свои эмоции. А болельщики на трибунах могли петь то, что хотели, тем более что российские флаги для болельщиков не были запрещены. На фоне того, что сборная США показала на Олимпиаде худший результат за очень длительный период, заняв лишь четвертое место в медальном зачете, понятно, что американцам досадно, что Россия даже в таком составе выступила ненамного хуже, учитывая общее количество медалей», – сказал Григорий Добромелов.
Обидно, досадно, но ладно... (с) не моё.« ответить
нах пиндосов!« ответить
ЕБ.АЛИ МЫ ВАС В РОТ ПИДЕРАСТИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ !!!!! :):):):):):)« ответить
Победила не расия, а олимпийская команда безродных бомжей. Расии на олимпиаде не было.« ответить
Это ты урод без рода, без племени. В твоём скудном умишке живёт ненависть, т.к. ты юродивый, обижен Боженькой, вот и брызгаешь слюной от зависти к настоящим мужикам.« ответить
И не вам, ур одам, решать, есть у людей страна или нет.« ответить
_ты падаль! 20:41 26:02:2018« ответить
Это ты урод без рода_
Мой род это Великое княжество Литовске. Я сын балтского народа ятвингов. А ты шариков. 4мошник. Твоего деда Полиграфа Шарикова замутил професор Преображенский из собаки и куска говна. Пошёл НАХ!
Обезьяна решила человеком стать? Забавно.« ответить
То-то я смотрю, по прононсу князя Шерстобитова, сразу же можно определить белую кость и голубую кровь.« ответить
))))))))))))))
О твой рот- глубокая глотка« ответить
_шестомбитому 21:02 26:02:2018« ответить
Обезьяна решила человеком стать_
Тогда тебе к професору Преображенскому, может он тебе поможет :))))
_шерстобитову 21:05 26:02:2018« ответить
О твой рот- глубокая глотка_
Твой рот это нюжник для бомжей. ))))
_шерстобитову 21:05 26:02:2018« ответить
О твой рот- глубокая глотка_
Твой рот это нужник для бомжей. ))))
_Эва оно как 21:04 26:02:2018« ответить
То-то я смотрю_
Ты смотрящий?! Молодец, высоко поднялся! ))))
что ты, при дурок , не научился смотреть. А только слушаешь, что тебе вливают в уши.« ответить
Прости, конечно же не при дурок, просто Князь... или Наполеон. Трудно вас отличить в больничных пижамах.
Только на этой помойке и приютился , со своим благородным происхождением.« ответить
Амеры в наглости своей меры не знают, потому как отпора им не дают вот только Россия не лебезит перед ними вот это их и приводит в бешенство.« ответить
Скулеж побитых собачонок.« ответить