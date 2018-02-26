«США досадно, что победила Россия!»(24)

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Герман Бергер
19:40 26.02.2018
Спорт / Спортсмены

New York Post раскритиковала сборную РФ по хоккею за исполнение гимна во время церемонии награждения на Олимпиаде. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нам не могут простить достойное выступление на Играх.

Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов «командой без страны», заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета (МОК), исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.

 

Как написали журналисты, российские хоккеисты спели его под музыку олимпийского гимна спустя несколько часов после того, как МОК решил не восстанавливать олимпийский статус ОКР.

 

Исполнение российского гимна на игровом поле – нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», – подчеркивает NY Post.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Российские хоккеисты спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения.

 

В МОК заверили, что исполнение гимна России никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.

 

После победы россиян NY Post опубликовала статью под названием «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». В Twitter 

 

пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их «журналистами без мозгов».

 

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцам досадно, что российские спортсмены на Олимпиаде даже в усеченном составе выступили достойно.

 

«Учитывая, что МОК на тот момент уже вынес решение о том, что флаг России на церемонию закрытия Игр не будет возвращен, соблюдать подобные абсурдные требования (запрет на исполнение гимна) не имело никакого смысла. Российские хоккеисты это делали не демонстративно – они не стали исполнять гимн после того, как отзвучала музыка, и они ее не перекрикивали. На самом деле нельзя человеку запретить выражать свои эмоции. А болельщики на трибунах могли петь то, что хотели, тем более что российские флаги для болельщиков не были запрещены. На фоне того, что сборная США показала на Олимпиаде худший результат за очень длительный период, заняв лишь четвертое место в медальном зачете, понятно, что американцам досадно, что Россия даже в таком составе выступила ненамного хуже, учитывая общее количество медалей», – сказал Григорий Добромелов. 

РИА Новости / Фото
Комментарии (24)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 19:49 26:02:2018

Обидно, досадно, но ладно... (с) не моё.

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мы знаем! 20:01 26:02:2018

нах пиндосов!

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вап 19:50 26:02:2018

ЕБ.АЛИ МЫ ВАС В РОТ ПИДЕРАСТИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ !!!!! :):):):):):)

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Александр Шерстобитов 20:19 26:02:2018

Победила не расия, а олимпийская команда безродных бомжей. Расии на олимпиаде не было.

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ты падаль! 20:41 26:02:2018

Это ты урод без рода, без племени. В твоём скудном умишке живёт ненависть, т.к. ты юродивый, обижен Боженькой, вот и брызгаешь слюной от зависти к настоящим мужикам.

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Россия на олимпиаде БЫЛА !!! 20:47 26:02:2018

И не вам, ур одам, решать, есть у людей страна или нет.

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Александр Шерстобитов 20:53 26:02:2018

_ты падаль! 20:41 26:02:2018
Это ты урод без рода_

Мой род это Великое княжество Литовске. Я сын балтского народа ятвингов. А ты шариков. 4мошник. Твоего деда Полиграфа Шарикова замутил професор Преображенский из собаки и куска говна. Пошёл НАХ!

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шестомбитому 21:02 26:02:2018

Обезьяна решила человеком стать? Забавно.

« ответить
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Эва оно как 21:04 26:02:2018

То-то я смотрю, по прононсу князя Шерстобитова, сразу же можно определить белую кость и голубую кровь.
))))))))))))))

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шерстобитову 21:05 26:02:2018

О твой рот- глубокая глотка

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Александр Шерстобитов 21:06 26:02:2018

_шестомбитому 21:02 26:02:2018
Обезьяна решила человеком стать_

Тогда тебе к професору Преображенскому, может он тебе поможет :))))

« ответить
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Александр Шерстобитов 21:09 26:02:2018

_шерстобитову 21:05 26:02:2018
О твой рот- глубокая глотка_

Твой рот это нюжник для бомжей. ))))

« ответить
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Александр Шерстобитов 21:10 26:02:2018

_шерстобитову 21:05 26:02:2018
О твой рот- глубокая глотка_

Твой рот это нужник для бомжей. ))))

« ответить
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Александр Шерстобитов 21:12 26:02:2018

_Эва оно как 21:04 26:02:2018
То-то я смотрю_

Ты смотрящий?! Молодец, высоко поднялся! ))))

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Жаль, 21:18 26:02:2018

что ты, при дурок , не научился смотреть. А только слушаешь, что тебе вливают в уши.
Прости, конечно же не при дурок, просто Князь... или Наполеон. Трудно вас отличить в больничных пижамах.

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Шерстобитова со всех приличных сайтов повыкидывали 21:28 26:02:2018

Только на этой помойке и приютился , со своим благородным происхождением.

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СВА 20:21 26:02:2018

Амеры в наглости своей меры не знают, потому как отпора им не дают вот только Россия не лебезит перед ними вот это их и приводит в бешенство.

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Петя 20:27 26:02:2018

Скулеж побитых собачонок.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)