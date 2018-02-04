Аме­ри­кан­ская сто­ро­на остав­ля­ет за собой право от­ве­чать ядер­ным ударом не только на ядер­ную атаку себя и своих со­юз­ни­ков, но и на неядер­ную атаку «в ис­клю­чи­тель­ных об­сто­я­тель­ствах». Об этом го­во­рит­ся в ​новой ядер­ной док­трине, опуб­ли­ко­ван­ной Пен­та­го­ном.

«Со­еди­нен­ные Штаты могут рас­смат­ри­вать вопрос о при­ме­не­нии ядер­но­го оружия в ис­клю­чи­тель­ных об­сто­я­тель­ствах, чтобы за­щи­тить свои жиз­нен­ные ин­те­ре­сы, а также своих со­юз­ни­ков и парт­не­ров. Ис­клю­чи­тель­ные об­сто­я­тель­ства могут вклю­чать в себя и су­ще­ствен­ную неядер­ную атаку», — сле­ду­ет из до­ку­мен­та.

«Для того, чтобы аме­ри­кан­ская стра­те­гия сдер­жи­ва­ния была эф­фек­тив­ной перед лицом воз­ни­ка­ю­щих вы­зо­вов и угроз, по­тен­ци­аль­ным про­тив­ни­кам, име­ю­щим ядер­ное оружие, должно быть по­нят­но, что их угрозы ядер­ной эс­ка­ла­ции не дают им право угро­жать неядер­ным на­па­де­ни­ем», — под­чер­ки­ва­ет­ся в док­трине.