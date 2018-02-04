«Соединенные Штаты могут рассматривать вопрос о применении ядерного оружия в исключительных обстоятельствах, чтобы защитить свои жизненные интересы, а также своих союзников и партнеров. Исключительные обстоятельства могут включать в себя и существенную неядерную атаку», — следует из документа.
«Для того, чтобы американская стратегия сдерживания была эффективной перед лицом возникающих вызовов и угроз, потенциальным противникам, имеющим ядерное оружие, должно быть понятно, что их угрозы ядерной эскалации не дают им право угрожать неядерным нападением», — подчеркивается в доктрине.
Malači ASV! Atbalstu 100%!« ответить
и от латвии останутся рожки да ножки и не каких больше продажных патриотов !« ответить
60. Ja tas notiks ar Latviju, notiks arī ar Krieviju! Un nekādu krievu okupantu!« ответить
ne nadoelo xozjainu lizatj, boljshinstvo zhitelej Omeriki dumajut chto Latvija eto chastj Rossii« ответить
Омериканцы за латышей помирать не будут, это всё на бумаге чтоб отстёгивали 2% ВВП и Омериканские пенсионеры жили не тужили, а лотышкие на помойке ковыряются« ответить
Молодец патриот,хорошо сосешь,продолжай в том же духе холуй!« ответить
sosjot ne nagibajasj xolop« ответить
Tu to par sevi?« ответить
Par tevi,draugs« ответить
Es esmu dirsрisis un mān pātik tērēbuņšu sāvu pimpi« ответить
amerikani savu interesu vajadzibam karos Latvija ,no kuras atliks tikai smiltis« ответить
В СЛУЧАЕ с ПРИБАЛТИКОЙ - ЭТО НЕ РАБОТАЕТ....« ответить
И
ВОТ ПОЧЕМУ - В СЛУЧАЕ АТАКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ на
ЛАТВИЮ,ЛИТВУ и ЭСТОНИЮ,
США НИЧЕГО НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ,ТАК КАК
ВОЗЛЕ БЕРЕГОВ США ДЕЖУРЯТ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ВМФ РФ
С
БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ ЯДЕРНЫМИ РАКЕТАМИ....
ПРИЧЁМ
УДАР ЯДЕРНОЙ РАКЕТОЙ БУДЕТ НАНЕСЁН
ПО
ЙЕЛЛОУСТОНСКОМУ ВУЛКАНУ....
ЖОПА АМЕРИКАКАМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА СРАЗУ и НАМЕРТВО...
И ФАШИНГТОН ХОРОШО ЭТО ЗНАЕТ...