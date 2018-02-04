США готовы нанести ядерный удар в ответ на неядерную атаку(12)

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Владимир Бучельников
17:12 03.02.2018
В мире / Война

Аме­ри­кан­ская сто­ро­на остав­ля­ет за собой право от­ве­чать ядер­ным ударом не только на ядер­ную атаку себя и своих со­юз­ни­ков, но и на неядер­ную атаку «в ис­клю­чи­тель­ных об­сто­я­тель­ствах». Об этом го­во­рит­ся в ​новой ядер­ной док­трине, опуб­ли­ко­ван­ной Пен­та­го­ном.

«Со­еди­нен­ные Штаты могут рас­смат­ри­вать вопрос о при­ме­не­нии ядер­но­го оружия в ис­клю­чи­тель­ных об­сто­я­тель­ствах, чтобы за­щи­тить свои жиз­нен­ные ин­те­ре­сы, а также своих со­юз­ни­ков и парт­не­ров. Ис­клю­чи­тель­ные об­сто­я­тель­ства могут вклю­чать в себя и су­ще­ствен­ную неядер­ную атаку», — сле­ду­ет из до­ку­мен­та.

 

«Для того, чтобы аме­ри­кан­ская стра­те­гия сдер­жи­ва­ния была эф­фек­тив­ной перед лицом воз­ни­ка­ю­щих вы­зо­вов и угроз, по­тен­ци­аль­ным про­тив­ни­кам, име­ю­щим ядер­ное оружие, должно быть по­нят­но, что их угрозы ядер­ной эс­ка­ла­ции не дают им право угро­жать неядер­ным на­па­де­ни­ем», — под­чер­ки­ва­ет­ся в док­трине.

РБК / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 17:54 03:02:2018

Malači ASV! Atbalstu 100%!

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60 18:08 03:02:2018

и от латвии останутся рожки да ножки и не каких больше продажных патриотов !

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Latviešu patriots 18:11 03:02:2018

60. Ja tas notiks ar Latviju, notiks arī ar Krieviju! Un nekādu krievu okupantu!

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narod 18:21 03:02:2018

ne nadoelo xozjainu lizatj, boljshinstvo zhitelej Omeriki dumajut chto Latvija eto chastj Rossii

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to-Latviešu patriots 18:27 03:02:2018

Омериканцы за латышей помирать не будут, это всё на бумаге чтоб отстёгивали 2% ВВП и Омериканские пенсионеры жили не тужили, а лотышкие на помойке ковыряются

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Патриоту 18:28 03:02:2018

Молодец патриот,хорошо сосешь,продолжай в том же духе холуй!

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da 19:01 03:02:2018

sosjot ne nagibajasj xolop

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Latviešu patriots 21:55 03:02:2018

Tu to par sevi?

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Patriotu 22:14 03:02:2018

Par tevi,draugs

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Latviešu patriots 03:11 04:02:2018

Es esmu dirsрisis un mān pātik tērēbuņšu sāvu pimpi

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latvietis 22:14 03:02:2018

amerikani savu interesu vajadzibam karos Latvija ,no kuras atliks tikai smiltis

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 22:21 03:02:2018

В СЛУЧАЕ с ПРИБАЛТИКОЙ - ЭТО НЕ РАБОТАЕТ....
И
ВОТ ПОЧЕМУ - В СЛУЧАЕ АТАКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ на
ЛАТВИЮ,ЛИТВУ и ЭСТОНИЮ,
США НИЧЕГО НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ,ТАК КАК
ВОЗЛЕ БЕРЕГОВ США ДЕЖУРЯТ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ВМФ РФ
С
БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ ЯДЕРНЫМИ РАКЕТАМИ....
ПРИЧЁМ
УДАР ЯДЕРНОЙ РАКЕТОЙ БУДЕТ НАНЕСЁН
ПО
ЙЕЛЛОУСТОНСКОМУ ВУЛКАНУ....
ЖОПА АМЕРИКАКАМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА СРАЗУ и НАМЕРТВО...
И ФАШИНГТОН ХОРОШО ЭТО ЗНАЕТ...

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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