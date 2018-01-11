США готовят бомбу под нефтяной рынок. Готовимся к 30 USD за баррель(11)

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Тимур Пушкарев
14:11 11.01.2018
Экономика / Энергетика

Новый год принес нефтяному рынку сюрприз — котировки «черного золота» вплотную подошли к отметке в $70 за баррель. Причиной роста цен стало резкое сокращение запасов сырья в США. Впрочем, как полагают эксперты, готовиться к очередной эпохе «дорогой нефти» преждевременно.

Американский президент Дональд Трамп собирается открыть добычу в ранее охраняемых прибрежных районах Арктики, Тихого и Атлантического океанов. Это грозит отбросить котировки на уровень января 2016 года, когда баррель стоил ниже $30.

 

Залогом нынешнего роста нефтяных цен можно считать продление соглашения об ограничении добычи странами «ОПЕК+», решение о котором было принято в конце ноября. Участники сделки подтвердили, что готовы выполнять условия меморандума и продолжили сокращать производство. Например, добыча «черного золота» в России в декабре снизилась на 300 тыс баррелей в сутки. В целом, за прошлый год страны «ОПЕК+» перевыполнили обязательства по ограничению мощностей на более чем на 20%. Тем самым был устранен «навес» предложения над спросом на глобальном нефтяном рынке.

  

Дополнительную поддержку ценам оказала ситуация на топливном рынке США, где, по данным Американского института нефти, за первую декаду 2018 года запасы сырья рухнули на 11,2 млн баррелей, что стало крупнейшим снижением с 1999 года.

 

Тем не менее, эксперты не спешат давать оптимистичные прогнозы по поводу будущей ценовой конъюнктуры. Всемирный банк снизил ожидания по стоимости барреля в 2018 году с $60 до $56: его аналитики сомневаются, что участники сделки «ОПЕК+» смогут в дальнейшем регулировать баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.

 

Положение усугубляется тем, что в начале января администрация Дональда Трампа предложила открыть для бурения несколько значительных по площади и предполагаемым запасам морских площадок в прибрежных районах Арктики, Тихого и Атлантического океанов. Департамент внутренней безопасности США уже начал регистрацию предложений от добывающих компаний, которые претендуют на бурение.

 

Ранее эти зоны считались охраняемыми территориями. В последние дни пребывания в Белом доме, экс-президент США Барак Обама наложил запрет на бурение новых скважин в американских прибрежных водах. Под охрану попало более 465 тыс квадратных километров в акватории Аляски и более 15 тыс в Северной Атлантике.

 

Однако уже в первые месяцы после своей инаугурации Трамп приказал Министерству внутренних дел кардинально пересмотреть существующий план бурения на шельфе, чтобы «поощрить добычу и обеспечить энергетическую безопасность страны».

 

Нефтегазовая инфраструктура в открываемых для освоения акваториях уже есть. Эти территории не подпадут под мораторий Конгресса США на бурение в прибрежных водах. После заключения соглашений с добывающими компаниями, впервые с 1988 года львиная доля восточной части Мексиканского залива откроется для производства углеводородов.

 

Новые добывающие регионы станут хорошим подспорьем для американских нефтяников. Уже сейчас они с успехом наращивают добычу. Особенно в этом преуспевают компании, специализирующиеся на сланцевом сырье. По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в период 2018 — 2019 годов объем нефтедобычи в стране вырастет до рекордного с 1970 года уровня. Уже в этом году он превысит 10 млн баррелей в сутки, что соизмеримо с добычей традиционных лидеров рынка — России и Саудовской Аравии. К ноябрю 2019 года, по подсчетам EIA, американские компании будут ежедневно производить более 11 млн. баррелей, претендуя тем самым на первое место в мире.

 

Достичь такого результата не помешает даже более высокая себестоимость извлечения сланцевого сырья: если в 2014 году этот показатель достигал $85 за баррель, то теперь, после сокращения издержек и внедрения новых технологий, он едва превышает $20. «Учитывая огромные залежи, операторы смогут наращивать объемы нефтедобычи даже при самых скромных ценах», — отмечается в докладе EIA.

 

Проблема заключается в том, что американские рекорды добычи полностью нивелируют усилия других нефтедобывающих стран, объединившихся в «ОПЕК+» по поддержанию барреля за счет сокращения собственных производств. Как полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, это свидетельствует о том, что Вашингтон готов к обвалу нефтяных котировок.

 

«Даже при росте спроса на энергоресурсы мировой рынок столкнется с тем же высоким объемом перепроизводства сырья, который наблюдался до ограничения добычи со стороны «ОПЕК+». В таком случае цены рискуют опуститься до уровня января 2016 года, то есть, ниже $30 за баррель», — прогнозирует эксперт.

Московский комсомолец / Фото riafan.ru
Комментарии (11)
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Если бы, да ка бы 14:23 11:01:2018

Давайте поговорим об этом, когда все это произойдет ... если произойдет.

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народ Латвии-ха ха ха! 14:49 11:01:2018

клоуны смешны!
Вся их напыщенность,раздувание щек,напоминают старого алкаша,который когда-то мог,имел,делал....
Курите бамбук,пиндосы!
Скоро косые будут вас шпинять,как бобиков!Вы им должны столько,что у вас бумага кончится такое напечатать даже!

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вова - спаситель мира от фашистской угрозы 14:50 11:01:2018

к счастью этого не произойдёт, потому что международный агрессор и захватчик ускоренными тэмпами движется к самоуничтожению - И СЛАВА БОГУ, БЫСТРЕЙ БЫ УЖ.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:24 11:01:2018

США ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ХОЧЕТ ПЕРЕКРЫТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
ОТ
ПРОДАЖИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ,ТАКИМ ОБРАЗОМ,
РАЗВАЛИТЬ ДО КОНЦА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ...ПРИМЕР
ТОМУ - УКРАИНА...

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ин-на 14:30 11:01:2018

вонючая пиндосня взорвет мир, если им посулят хоть какой барыш. выродки убогие

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Ты суслика видишь? 14:38 11:01:2018

Экспертов расплодилось как собак бродячих! :)
Помню, один "гегемон" уже объявлял, что Россия порвана в клочья, осталось пепел на совок замести и по ветру пустить, с тех пор уже много воды утекло, да и ситуация кардинально изменилась и отнюдь не в пользу "гегемонов"! :)

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народ Латвии 14:50 11:01:2018

не гегемон, а гамадрил.

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J 17:47 11:01:2018

Всё может быть .. Но Россия сейчас это не Союз времён застоя. И не получится вот так взять и развалить.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)