США готовят для России новое оружие(6)

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Анатолий Тарасов
13:59 10.01.2018
Техно / Оружие

Администрация Трампа собирается заняться разработкой ядерной боеголовки малой мощности для ракет Trident, пишет The Guardian со ссылкой на слова бывшего советника Обамы Джона Вулфстала. Такой шаг, как и снижение ограничений для использования ядерного оружия, нужен для сдерживания России, Китая и Северной Кореи.

Администрация Трампа собирается снизить ограничения на использование ядерного оружия, а также заняться разработкой ядерной боеголовки малой мощности для ракет подводного пуска Trident D5, пишет The Guardian со ссылкой на бывшего чиновника, знакомого с последней редакцией проекта Ядерной доктрины США.

 

Бывший советник Барака Обамы по контролю над вооружениями и их нераспространению Джон Вулфстал заявил, что в проекте новой Ядерной доктрины Пентагона предусматривается модификация этих ракет с целью сдерживания России и недопущения использования Москвой тактических боеголовок в рамках возможного конфликта в Восточной Европе.

 

Новая ядерная политика, как отмечает The Guardian, носит гораздо более «воинственный» характер по сравнению с эрой Обамы, когда Вашингтон пытался снизить роль ядерного оружия в обороне США.

 

Сторонники контроля над вооружениями уже выразили обеспокоенность предложением создать ядерное оружие, которое потенциально легче использовать, указывая на то, что оно только увеличивает вероятность ядерной войны, особенно принимая во внимание «непредсказуемость» Дональда Трампа, готового «потрясать американским арсеналом» перед лицом противников Вашингтона.

 

Проект ядерной доктрины также снижает ограничение на использование Америкой ядерного арсенала. В частности, согласно документу, Пентагон не исключает его применения в случае обычного нападения, которое привело к массовым жертвам или которое было призвано уничтожить важные элементы инфраструктуры или пункты управления ядерными силами.

 

По словам Вулфстала, в документе говорится о том, что США начнут работу над повторным вводом в строй крылатых ракет подводного пуска в рамках ответа на новую российскую ракету наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, «нарушает» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.

 

Кроме того, чиновник заметил, что предыдущие проекты ядерной доктрины были ещё более агрессивными: например, из последней редакции документа исчезли пункты о разработке ядерной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, а также вернулось положение о том, что США обязуются не применять против неядерных стран свой ядерный арсенал.

 

«Мне кажется, что в этом документе отошли от тех крайностей, которые там были на раннем этапе. Там теперь нет таких ужасных вещей, — подчеркнул Вулфстал. — Однако он всё равно ещё плох».

 

По словам чиновника, составители документа пытались «послать чёткий устрашающий сигнал русским, северокорейцам и китайцам», который даст понять, что любая попытка Москвы или Пхеньяна применить ядерное оружие дорого им обойдётся.

 

«Однако они переборщили, когда посчитали, что для убедительности США нужно разработать два новых типа ядерного оружия», — добавил он.

 

Вулфстал считает, что в модифицированной ракете «нет абсолютно никакой необходимости», так как у США уже есть ядерное оружие малой мощности. Кроме того, чиновник добавил, что ставить подобные ракеты на подлодки класса Columbia «весьма глупо», так как в случае открытия огня судно моментально выдаст свою позицию.

 

Разработка новой ядерной боеголовки малой мощности мотивируется тем, что, если возникнет любой конфликт России с НАТО, русские используют своё тактическое ядерное оружие на ранней стадии войны, чтобы компенсировать относительную слабость своих обычных вооружённых сил.

 

Однако, по мнению главы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла, разработка нового ядерного оружия — это пример «опасного мышления в духе холодной войны».

 

«Соединённые Штаты и так располагают обширной номенклатурой ядерного вооружения, и нет никаких доказательств того, что оружие, которое легче применить, поспособствует сдерживанию противников или вынудит их по-другому относиться к своим ядерным арсеналам», — заявил он.

RT / Фото
Комментарии (6)
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СССР 14:04 10:01:2018

Ой напугали РФ и Китай. Разберитесь с Ираном и Северной Кореей в первую очередь!

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народ Латвии 14:25 10:01:2018

Они с Клитором разобраться не могут,что там Россия и Китай!

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krievu patriots 14:47 10:01:2018

Putinam galvenais lai Tramps neatņem naudu . Tad gan būs mēslu pilna mute

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Ты суслика видишь? 14:10 10:01:2018

Этот анонс явно под наступательные РСМД. Не просто так полосатые из договора вылезают, обвиняя Россию в его нарушении. Называть такие средства оборонительными - очередное лицемерие от США.

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Круто ну будем соревноваться 14:28 10:01:2018

Путин сказал Не выживет никто так что начинай Америка

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сл 15:32 10:01:2018

чтоб это новое оружие взорвалось на их же территории,

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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