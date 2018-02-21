США грабят Латвию в пользу бизнеса Ротшильдов(56)

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Виталий Вавилкин
10:15 21.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Латвия пыталась построить «балтийскую Швейцарию» или даже «балтийский Лихтенштейн», но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в «новую Швейцарию» принципиально не предусмотрена, пишет Иван Данилов, автор блога Crimson Alter.

Введение европейских и американских санкций и финансовых ограничений против крупного латвийского банка ABLV Bank AS вызвало закономерный и классический вопрос: «А нас-то за что?». Пострадавший от действий американского казначейства и европейского регулятора латвийский банк обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег российским и украинским коррупционерам, а также в сотрудничестве с КНДР. Удивление же вызвано тем, что до недавнего времени США, которые являются инициаторами репрессий против латвийского банковского сектора, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, а теперь вдруг решили придушить один из главных (если не самый главный) сектор латвийской экономики. Ларчик открывается просто: в некотором смысле конкретный латвийский банк, а в будущем и латвийский банковский сектор в целом, страдают из-за своих успехов.

 

Американцы не любят конкуренции в сфере предоставления «черных» и «серых» финансовых услуг, и если для того, чтобы расправиться с конкурентами, работающими под прикрытием британской короны, им приходится использовать методы из арсенала спецслужб, хакерские атаки и медийные скандалы, то для устранения прибалтийских конкурентов будет достаточно одного официального выступления руководства казначейства США.

 

Особая ирония ситуации заключается в том, что для будущего латвийского финансового сектора не имеет особого значения, являются ли правдивыми обвинения, которые американские финансовые регуляторы выдвинули в адрес конкретного латвийского банка. Даже если банк чист на 100% (в чем есть определенные сомнения), шансы на успешную защиту интересов в рамках латвийской или американской судебных систем представляются нулевыми. У латвийских банков уже давно сформировалась репутация организаций, где можно легко «решать вопросы» о «серых» или «черных» схемах работы с деньгами неизвестного, криминального или коррупционного происхождения.

 

После показательной и уже довольно успешной порки, которую устроили ABLV Banka, эта репутация будет дополнена важным элементом: да, Латвия — это место, где очень удобный и сравнительно лояльный бэнкинг, но конкретный латвийский банк может быть ликвидирован в любой момент, а денег клиенты больше не увидят. Собственно, этого уже будет достаточно, чтобы подорвать один из столпов и так хромающей на все ноги прибалтийской экономики, которая страдает от депопуляции, деиндустриализации и от того, что российские логистические потоки перенаправляются в новые российские порты.

 

Когда американский Минфин заявляет о том, что его цель заключается в борьбе с коррупцией и отмыванием «черных» денег, добытых преступным путем, следует помнить, что крупнейшим офшором в мире являются сами США. Фактически американский Минфин борется с конкурентами американских финансовых структур, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в штатах Невада и Делавер. В 2016 году агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором описывались в том числе маркетинговые материалы, которые юристы американской Rothschild & Co. использовали для привлечения иностранных клиентов в невадские офшоры, обслуживаемые финансовой компанией.

 

Судя по цитатам из презентаций, типичным клиентом для таких услуг является «гонконгский инвестор, который беспокоится о том, что китайские власти узнают о его деньгах», и этот образ легко экстраполировать на состоятельных россиян, европейцев или латиноамериканцев, которых тоже очень беспокоит возможность того, что власти заинтересуются размером и происхождением их активов.

 

Самый яркий фрагмент из утекшей в СМИ презентации ротшильдовского адвоката Эндрю Пенни — его прямое заявление о том, что США — «это фактически самая большая налоговая гавань в мире», совмещенное с заверениями в том, что у американских властей нет особого желания выполнять обязательства по обмену информацией с иностранными налоговыми органами.

 

Когда Минфин США громит швейцарские банки, на самом деле происходит банальная борьба за передел рынка услуг по обслуживанию международных коррупционных финансовых потоков и активов. Когда неизвестные хакеры вскрывают информацию об офшорах, находящихся в Британском содружестве (объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), — это тоже элемент борьбы за передел того же рынка. Когда неизвестные хакеры находят, а американские СМИ с удовольствием публикуют информацию о том, в какие офшоры инвестирует королевская семья Великобритании, на самом деле тоже происходит борьба за передел этого рынка «черных» и «серых» финансовых услуг. Когда на кону стоит возможность привлечь в свою финансовую систему триллионы «черных» и «серых» долларов, то никакие правила вежливости не работают.

 

В этом контексте удивительно не то, что за латвийским банком «пришли американцы», а то, что они сделали это так поздно. Видимо, только сейчас руки дошли. А ведь многие наши прибалтийские соседи верили в то, что им действительно позволят много и хорошо зарабатывать на обслуживании и «обелении» коррупционных и инвестиционных денег из России. Наивность — это дорогое удовольствие, и за него сейчас придется заплатить сполна. Даже немножко жаль, что те украинские политики, которые сейчас тоже носятся с идеей создания еще одной «восточноевропейской Швейцарии», на этот раз на Черном море, не вынесут для себя ничего полезного из печального опыта прибалтийских коллег.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (56)
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Факт 10:37 21:02:2018

Амеры caми oxyeли, когда поняли как глубоко прогнила местная "элита" и вынуждены были "нажать на тормоза",иначе cpaну 404 пришлось бы закрывать на замок,а ключи передать Пyтину.

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CCCP 10:54 21:02:2018

Уничтожен последний банк Латвии. Будем кормить чужие банки, армию, фермеров, фабрикантов. Спасибо кукловодам и нашим политиканам ворам с пропитыми мозгами и голубыми очками.

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Ха 10:58 21:02:2018

Ключи Путину, с его "барабаном Страдивари", и сонмищем жуликов из кооператива "Озеро", ограбившим российский народ, не смешите.

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to Ха 11:18 21:02:2018

А у тебя головушка не Ху,ху ? Речь идет о Латвии, болезный.

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биомусору- Ха 11:27 21:02:2018

верзилов-дебил! Кто о чём, а ты вшивый, о России? У тебя, психбольного, весеннее обострение. Срочно надо тебя везти на Твайку!

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janka 10:42 21:02:2018

Putin vinovat, russkie hackeri, podstava Kremlja, feik....

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Пророк 11:13 21:02:2018

100% atbalstu! Хорошо, что "ТИГР" всегда пишут в кавычках, маскировка дряхлой, облезлой, больной, озлобленной на весь Мир кошки, а соседу, который её всю жизнь кормил, ставил на ноги, потом поддерживал, газом, транзитом и остальным, это чудо природы то в тапки нагадит, то еще где. Пора усыплять

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Угу 11:25 21:02:2018

который её всю жизнь кормил, ставил на ноги, потом поддерживал,
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А можно было без этого, ну лучше бы кормили, ставили на ноги , и потом поддерживали например Псковскую область, а Латвию оставили в покое, бросили на произвол судьбы..., до сих пор бы были вам в Латвии благодарны за это наверно, без вашей "заботы".:))

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окурку- Хм 11:34 21:02:2018

верзилов, а тебя мать от козла родила, потому ты и бредишь "сыном ишака", т.к. обидно тебе быть козлом..

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Latviešu patriots 12:34 21:02:2018

Tevi sen vajadzēja iemidzināt, okupantu kropli!

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Пророк-пе5риоту 13:48 21:02:2018

Жалок ты, латвиешу патриотс, а главное глуп безмерно.

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пророку: да не обижай болезного, а куда его еще возьмут работать? 14:31 21:02:2018

хорошо, хоть здесь папанька пристроил, а то ведь в детстве, маленький, когда куличи из навоза лепил в хлеву, корова ему на галвас и наступила - за свою кучу приняла..

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Tolik 10:46 21:02:2018

А статья-то по делу, нас опять нагнули с улыбкой на лице.

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Пророк 13:09 21:02:2018

100% atbalstu! И это, только "цветочки", такой халявы, как в составе Союза не будет. Там были любимыми, там были привилегированными, теперь хозяин укажет на место

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Петя 10:52 21:02:2018

Ну что, господа латыши, обтекаем и улыбаемся.

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пятиклассник, внучек! 11:10 21:02:2018

так ведь у латышей своего НИЧЕГО нет!!!Даже фундаменты, каких то якобы замков, и те построены не латышами! Это или шведы или немцы! Да какие это замки! Размерами с дом помещика)))Так что русскими орлами, внучек, нужно гордиться! И вся архитектура, стиля ампир - т.е. имперская , во всех городках и Риге, русского происхождения!)) А наши "банкиры" в приличном обществе, должны открывать двери на гардеробе!Думаешь, внучек, что кто нибудь из них, проворовавшихся застрелиться, от позора? Нет! Это национальная привычка))

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Хм 11:18 21:02:2018

Сын ишака, где ты видел в Риге и городках архитектуру "стиля ампир"? :_))

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to Хм 11:30 21:02:2018

Полно старинных деревянных зданий в стиле ампир . В частности, кварталчик на улице Калнциема.

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Окурку- Угу 11:32 21:02:2018

верзилов, а тебя мать от козла родила, потому ты и бредишь "сыном ишака", т.к. обидно тебе быть козлом.

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Пятиклассник 10:59 21:02:2018

На фронтоне Латвийского банка-двуглавые Российские орлы!!! Вот где российские лапы видны!

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Пророк 15:58 21:02:2018

1000000% atbalstu! Картинка Латвийского банка на заставке супер!!!

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та ты шо? 19:17 21:02:2018

это всё уникальные аборигены построили за 20 лет

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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