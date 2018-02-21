Латвия пыталась построить «балтийскую Швейцарию» или даже «балтийский Лихтенштейн», но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в «новую Швейцарию» принципиально не предусмотрена, пишет Иван Данилов, автор блога Crimson Alter.

Введение европейских и американских санкций и финансовых ограничений против крупного латвийского банка ABLV Bank AS вызвало закономерный и классический вопрос: «А нас-то за что?». Пострадавший от действий американского казначейства и европейского регулятора латвийский банк обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег российским и украинским коррупционерам, а также в сотрудничестве с КНДР. Удивление же вызвано тем, что до недавнего времени США, которые являются инициаторами репрессий против латвийского банковского сектора, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, а теперь вдруг решили придушить один из главных (если не самый главный) сектор латвийской экономики. Ларчик открывается просто: в некотором смысле конкретный латвийский банк, а в будущем и латвийский банковский сектор в целом, страдают из-за своих успехов.

Американцы не любят конкуренции в сфере предоставления «черных» и «серых» финансовых услуг, и если для того, чтобы расправиться с конкурентами, работающими под прикрытием британской короны, им приходится использовать методы из арсенала спецслужб, хакерские атаки и медийные скандалы, то для устранения прибалтийских конкурентов будет достаточно одного официального выступления руководства казначейства США.

Особая ирония ситуации заключается в том, что для будущего латвийского финансового сектора не имеет особого значения, являются ли правдивыми обвинения, которые американские финансовые регуляторы выдвинули в адрес конкретного латвийского банка. Даже если банк чист на 100% (в чем есть определенные сомнения), шансы на успешную защиту интересов в рамках латвийской или американской судебных систем представляются нулевыми. У латвийских банков уже давно сформировалась репутация организаций, где можно легко «решать вопросы» о «серых» или «черных» схемах работы с деньгами неизвестного, криминального или коррупционного происхождения.

После показательной и уже довольно успешной порки, которую устроили ABLV Banka, эта репутация будет дополнена важным элементом: да, Латвия — это место, где очень удобный и сравнительно лояльный бэнкинг, но конкретный латвийский банк может быть ликвидирован в любой момент, а денег клиенты больше не увидят. Собственно, этого уже будет достаточно, чтобы подорвать один из столпов и так хромающей на все ноги прибалтийской экономики, которая страдает от депопуляции, деиндустриализации и от того, что российские логистические потоки перенаправляются в новые российские порты.

Когда американский Минфин заявляет о том, что его цель заключается в борьбе с коррупцией и отмыванием «черных» денег, добытых преступным путем, следует помнить, что крупнейшим офшором в мире являются сами США. Фактически американский Минфин борется с конкурентами американских финансовых структур, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в штатах Невада и Делавер. В 2016 году агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором описывались в том числе маркетинговые материалы, которые юристы американской Rothschild & Co. использовали для привлечения иностранных клиентов в невадские офшоры, обслуживаемые финансовой компанией.

Судя по цитатам из презентаций, типичным клиентом для таких услуг является «гонконгский инвестор, который беспокоится о том, что китайские власти узнают о его деньгах», и этот образ легко экстраполировать на состоятельных россиян, европейцев или латиноамериканцев, которых тоже очень беспокоит возможность того, что власти заинтересуются размером и происхождением их активов.

Самый яркий фрагмент из утекшей в СМИ презентации ротшильдовского адвоката Эндрю Пенни — его прямое заявление о том, что США — «это фактически самая большая налоговая гавань в мире», совмещенное с заверениями в том, что у американских властей нет особого желания выполнять обязательства по обмену информацией с иностранными налоговыми органами.

Когда Минфин США громит швейцарские банки, на самом деле происходит банальная борьба за передел рынка услуг по обслуживанию международных коррупционных финансовых потоков и активов. Когда неизвестные хакеры вскрывают информацию об офшорах, находящихся в Британском содружестве (объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), — это тоже элемент борьбы за передел того же рынка. Когда неизвестные хакеры находят, а американские СМИ с удовольствием публикуют информацию о том, в какие офшоры инвестирует королевская семья Великобритании, на самом деле тоже происходит борьба за передел этого рынка «черных» и «серых» финансовых услуг. Когда на кону стоит возможность привлечь в свою финансовую систему триллионы «черных» и «серых» долларов, то никакие правила вежливости не работают.

В этом контексте удивительно не то, что за латвийским банком «пришли американцы», а то, что они сделали это так поздно. Видимо, только сейчас руки дошли. А ведь многие наши прибалтийские соседи верили в то, что им действительно позволят много и хорошо зарабатывать на обслуживании и «обелении» коррупционных и инвестиционных денег из России. Наивность — это дорогое удовольствие, и за него сейчас придется заплатить сполна. Даже немножко жаль, что те украинские политики, которые сейчас тоже носятся с идеей создания еще одной «восточноевропейской Швейцарии», на этот раз на Черном море, не вынесут для себя ничего полезного из печального опыта прибалтийских коллег.