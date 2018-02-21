Введение европейских и американских санкций и финансовых ограничений против крупного латвийского банка ABLV Bank AS вызвало закономерный и классический вопрос: «А нас-то за что?». Пострадавший от действий американского казначейства и европейского регулятора латвийский банк обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег российским и украинским коррупционерам, а также в сотрудничестве с КНДР. Удивление же вызвано тем, что до недавнего времени США, которые являются инициаторами репрессий против латвийского банковского сектора, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, а теперь вдруг решили придушить один из главных (если не самый главный) сектор латвийской экономики. Ларчик открывается просто: в некотором смысле конкретный латвийский банк, а в будущем и латвийский банковский сектор в целом, страдают из-за своих успехов.
Американцы не любят конкуренции в сфере предоставления «черных» и «серых» финансовых услуг, и если для того, чтобы расправиться с конкурентами, работающими под прикрытием британской короны, им приходится использовать методы из арсенала спецслужб, хакерские атаки и медийные скандалы, то для устранения прибалтийских конкурентов будет достаточно одного официального выступления руководства казначейства США.
Особая ирония ситуации заключается в том, что для будущего латвийского финансового сектора не имеет особого значения, являются ли правдивыми обвинения, которые американские финансовые регуляторы выдвинули в адрес конкретного латвийского банка. Даже если банк чист на 100% (в чем есть определенные сомнения), шансы на успешную защиту интересов в рамках латвийской или американской судебных систем представляются нулевыми. У латвийских банков уже давно сформировалась репутация организаций, где можно легко «решать вопросы» о «серых» или «черных» схемах работы с деньгами неизвестного, криминального или коррупционного происхождения.
После показательной и уже довольно успешной порки, которую устроили ABLV Banka, эта репутация будет дополнена важным элементом: да, Латвия — это место, где очень удобный и сравнительно лояльный бэнкинг, но конкретный латвийский банк может быть ликвидирован в любой момент, а денег клиенты больше не увидят. Собственно, этого уже будет достаточно, чтобы подорвать один из столпов и так хромающей на все ноги прибалтийской экономики, которая страдает от депопуляции, деиндустриализации и от того, что российские логистические потоки перенаправляются в новые российские порты.
Когда американский Минфин заявляет о том, что его цель заключается в борьбе с коррупцией и отмыванием «черных» денег, добытых преступным путем, следует помнить, что крупнейшим офшором в мире являются сами США. Фактически американский Минфин борется с конкурентами американских финансовых структур, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в штатах Невада и Делавер. В 2016 году агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором описывались в том числе маркетинговые материалы, которые юристы американской Rothschild & Co. использовали для привлечения иностранных клиентов в невадские офшоры, обслуживаемые финансовой компанией.
Судя по цитатам из презентаций, типичным клиентом для таких услуг является «гонконгский инвестор, который беспокоится о том, что китайские власти узнают о его деньгах», и этот образ легко экстраполировать на состоятельных россиян, европейцев или латиноамериканцев, которых тоже очень беспокоит возможность того, что власти заинтересуются размером и происхождением их активов.
Самый яркий фрагмент из утекшей в СМИ презентации ротшильдовского адвоката Эндрю Пенни — его прямое заявление о том, что США — «это фактически самая большая налоговая гавань в мире», совмещенное с заверениями в том, что у американских властей нет особого желания выполнять обязательства по обмену информацией с иностранными налоговыми органами.
Когда Минфин США громит швейцарские банки, на самом деле происходит банальная борьба за передел рынка услуг по обслуживанию международных коррупционных финансовых потоков и активов. Когда неизвестные хакеры вскрывают информацию об офшорах, находящихся в Британском содружестве (объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), — это тоже элемент борьбы за передел того же рынка. Когда неизвестные хакеры находят, а американские СМИ с удовольствием публикуют информацию о том, в какие офшоры инвестирует королевская семья Великобритании, на самом деле тоже происходит борьба за передел этого рынка «черных» и «серых» финансовых услуг. Когда на кону стоит возможность привлечь в свою финансовую систему триллионы «черных» и «серых» долларов, то никакие правила вежливости не работают.
В этом контексте удивительно не то, что за латвийским банком «пришли американцы», а то, что они сделали это так поздно. Видимо, только сейчас руки дошли. А ведь многие наши прибалтийские соседи верили в то, что им действительно позволят много и хорошо зарабатывать на обслуживании и «обелении» коррупционных и инвестиционных денег из России. Наивность — это дорогое удовольствие, и за него сейчас придется заплатить сполна. Даже немножко жаль, что те украинские политики, которые сейчас тоже носятся с идеей создания еще одной «восточноевропейской Швейцарии», на этот раз на Черном море, не вынесут для себя ничего полезного из печального опыта прибалтийских коллег.
Амеры caми oxyeли, когда поняли как глубоко прогнила местная "элита" и вынуждены были "нажать на тормоза",иначе cpaну 404 пришлось бы закрывать на замок,а ключи передать Пyтину.« ответить
Уничтожен последний банк Латвии. Будем кормить чужие банки, армию, фермеров, фабрикантов. Спасибо кукловодам и нашим политиканам ворам с пропитыми мозгами и голубыми очками.« ответить
Ключи Путину, с его "барабаном Страдивари", и сонмищем жуликов из кооператива "Озеро", ограбившим российский народ, не смешите.« ответить
А у тебя головушка не Ху,ху ? Речь идет о Латвии, болезный.« ответить
верзилов-дебил! Кто о чём, а ты вшивый, о России? У тебя, психбольного, весеннее обострение. Срочно надо тебя везти на Твайку!« ответить
Putin vinovat, russkie hackeri, podstava Kremlja, feik....« ответить
100% atbalstu! Хорошо, что "ТИГР" всегда пишут в кавычках, маскировка дряхлой, облезлой, больной, озлобленной на весь Мир кошки, а соседу, который её всю жизнь кормил, ставил на ноги, потом поддерживал, газом, транзитом и остальным, это чудо природы то в тапки нагадит, то еще где. Пора усыплять« ответить
который её всю жизнь кормил, ставил на ноги, потом поддерживал,« ответить
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А можно было без этого, ну лучше бы кормили, ставили на ноги , и потом поддерживали например Псковскую область, а Латвию оставили в покое, бросили на произвол судьбы..., до сих пор бы были вам в Латвии благодарны за это наверно, без вашей "заботы".:))
верзилов, а тебя мать от козла родила, потому ты и бредишь "сыном ишака", т.к. обидно тебе быть козлом..« ответить
Tevi sen vajadzēja iemidzināt, okupantu kropli!« ответить
Жалок ты, латвиешу патриотс, а главное глуп безмерно.« ответить
хорошо, хоть здесь папанька пристроил, а то ведь в детстве, маленький, когда куличи из навоза лепил в хлеву, корова ему на галвас и наступила - за свою кучу приняла..« ответить
А статья-то по делу, нас опять нагнули с улыбкой на лице.« ответить
100% atbalstu! И это, только "цветочки", такой халявы, как в составе Союза не будет. Там были любимыми, там были привилегированными, теперь хозяин укажет на место« ответить
Ну что, господа латыши, обтекаем и улыбаемся.« ответить
так ведь у латышей своего НИЧЕГО нет!!!Даже фундаменты, каких то якобы замков, и те построены не латышами! Это или шведы или немцы! Да какие это замки! Размерами с дом помещика)))Так что русскими орлами, внучек, нужно гордиться! И вся архитектура, стиля ампир - т.е. имперская , во всех городках и Риге, русского происхождения!)) А наши "банкиры" в приличном обществе, должны открывать двери на гардеробе!Думаешь, внучек, что кто нибудь из них, проворовавшихся застрелиться, от позора? Нет! Это национальная привычка))« ответить
Сын ишака, где ты видел в Риге и городках архитектуру "стиля ампир"? :_))« ответить
Полно старинных деревянных зданий в стиле ампир . В частности, кварталчик на улице Калнциема.« ответить
верзилов, а тебя мать от козла родила, потому ты и бредишь "сыном ишака", т.к. обидно тебе быть козлом.« ответить
На фронтоне Латвийского банка-двуглавые Российские орлы!!! Вот где российские лапы видны!« ответить
1000000% atbalstu! Картинка Латвийского банка на заставке супер!!!« ответить
это всё уникальные аборигены построили за 20 лет« ответить