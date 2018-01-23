Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты готовы предложить Турции создать «зону безопасности» на границе с Сирией, где сейчас ведутся военные действия. Об этом он сообщил журналистам во время визита в Париж в понедельник, 22 января. Его слова передает турецкое издание Daily Sabah.

Тиллерсон отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой, чтобы понять, как можно стабилизировать ситуацию и удовлетворить запросы Турции по вопросам безопасности на границе с Сирией. В ответ турецкий вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что США должны прекратить поддерживать террористические организации.

Ранее 22 января Reuters сообщал о том, что Турция прекратит наземную операцию, как только из региона уйдут все экстремисты. Боздаг говорил, что международное сообщество должно поддержать действия Анкары в сирийском районе Африн.

Турецкие власти начали военную операцию в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Ее цель — уничтожение военизированных отрядов курдов на территории Сирийского Курдистана, которые в Турции признаны террористическими.