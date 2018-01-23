Тиллерсон отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой, чтобы понять, как можно стабилизировать ситуацию и удовлетворить запросы Турции по вопросам безопасности на границе с Сирией. В ответ турецкий вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что США должны прекратить поддерживать террористические организации.
Ранее 22 января Reuters сообщал о том, что Турция прекратит наземную операцию, как только из региона уйдут все экстремисты. Боздаг говорил, что международное сообщество должно поддержать действия Анкары в сирийском районе Африн.
Турецкие власти начали военную операцию в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Ее цель — уничтожение военизированных отрядов курдов на территории Сирийского Курдистана, которые в Турции признаны террористическими.
НЕУЖЕЛИ ТУРЦИЯ ПОШЛЁТ НАХЙ США????!!!!« ответить
Tas nenotiks, Turcija palauzīsies un piekritīs.« ответить
Это было бы хорошо, а если наоборот, поверят турки пиндосам, которые, как всегда, блефуют?« ответить
Protams, ka noticēs, kur liksies, ar ASV vienā NATO saimē.« ответить
Петушок,ты что пророк?« ответить
petriot - филолог,а по совместительству 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,который КУПАЕТСЯ В СВОЁМ ГОВНЕ УЖЕ 28 лет!!! И выплыть НЕ МОЖЕТ,CyKA!!!« ответить
Кто пытался провернув революцию свергнуть Эрдогана? В истоической призме это был неудавшийся развал СССР. Почему тогда развалили Союз, но не свергли Эрдогана. Авторитарный режим! При Сталине тоже не было шансов развалить СССР несмотря на разруху и нищету того времени. Фактически в 90-е украли то, что создавали потом и кровью поколения советских людей десятилетиями. Не поколение 80-х построило народу бесплатные многоэтажные сирийные дома, школы, больницы и прочии блага. Это построили голодные рабочии и крестьяне потом и кровью в 40-60-х годах прошлого века заложив основу благосостояния своим социалистическим потомкам. Просто вспомните Горбачёва, на него противно было смотреть. Как баба-дура с семью пятницами на неделе. Кстати, живёт сейчас Горбачёв в Германии если кто не знал. Это я к тому, что Сирию делит Россия с Турцией окончательно убедившись в подлости штатовской буржуазии. Как они стравили Турцию с Россией все помнят. Кадры спутниковой съёмки показывал Путин по ТВ, как терористы ИГИЛ караванами везут в Турцию украденую у Асада сирийскую нефть. Асада старшего привели к власти русские во времена СССР и путинская банда желает получить эту нефть под свой контроль. Турция хочет эту нефть себе, а штаты себе. Башар стоит перед безвариантным выбором в пользу путинской буржуазии, которая единственная предлогает ему помощь в сохранении власти. Кстати, Сирия и Ливия до разрушения штатами были процвитающими странами развитого социальзма жившими в разы лучше современной России. Ну а где много денег и нефти, туда и отправляются армии наёмников. Неужели ктото верит, что некие «исламисты» живущие по средневековым законам в пустынных норах без пищи и воды, способны так долго сопротивлятся сильнейшим армиям планеты? Наивные! Это просто бизнес. Нефтедоллары, оружейное лобби, лобби ростовщиков давно правят Штатами со времён Колумба. Что стало с индейцами? Где деньги англиской короны? Где деньги за Аляску? Где золото и долларовый печатный станок наконец? Я уже промолчу про убийство первого президента США и прочии подлости. Кто фашистам разрешил создать свою армию и поддержал деьгами Адольфа? Хотя тут даже не о чем говорить, в США уже который день технический дефолт (банкротство) как и каждый год. Всем кому должны прощают одним словом. Как там с Афганистаном? Покончили с терористами. Это в средневековье шли тридцатилетние войны всадников с копьями при поддержке голубиной почты :-) А тут с кучкой наркоплантаторов никак не могут покончить уже почти 40 лет. О чём с такими вояками договариваться. У них задача навязать всем доллары в кредит паралельно их обесценивая. А после войны людям нужны деньги и % их мало интересует, отличная паства. Сколько стоил простенький автомобиль Форд век назад? 20$! А сейчас 20,000$, вот на этом мыльном пузыре и держится всё «могущество» Запада. Между прочим в самих США сотни тысяч бездомных живущих на улицах, есть кварталы-гетто куда даже полиция боится заезжать и трущёбы где нет даже дворников, не говоря о продовольственных талонах и купонах. И эта страна чтото-гдето пытается делить. Смешно. И все эти войны-манёвры оплачивают нищие рабы колоний включая ту же Прибалтику. Хотя, у прибалтов нет выхода, независимости нам не видать как собственных ушей. Можно конечно играть в Кубу или Северную Корею под гнётом санкций. Нет больше СССР способного дать достойный отпор врагам человечества. Хотя, формально Союз не развалился (на референдуме большинство проголосовало за сохранение), а просто украден. Кем? Теми, кто ресурсы за гроши вывозит и продаёт с наценкой от своего имени. А те же капиталистические законы обязывают вернуть украденное истиному владельцу. А владельцы кто? Рабочии и крестьяне не имеющие своего лидера уровня Владимира Ульянова. Вдумайтесь в масштаб Ильича выступавшего перед народом без охраны с металодетекторами и бронежилета, провернувшего революцию без интернета, радио и телевидения! Как жили росияне при «святых» Романовых? В лаптях, при лучинах, в землянках, на лошадях и с печками без дымоходов. И построили страну улетевшую в космос занимавшую шестую часть всей планеты, с бесплатными медицыной и образованием при полном отсутствии безработицы и нищеты. А пока Союз не востановлен, Асад будет слушать Путина и прогибатся под него отбиваясь вместе от турков, натовцев, саудитов и израилетян желающих оторвать кусок этого пирога. Незавидная ситуация мягко выражаясь. Искреннее сочувствие сирийскому народу. Знаете почему «война с диктаторами-угнетателями» это просто блеф? Намного дешевле каждому жителю Востока падарить визу, купить билет и помочь с переездом в «образец демократии» США, чем бомбить десятилетиями круглосуточно ковровыми бомбардировками пустыни при цене одной ракеты «тамагавк» 200,000$. Вы наверное об этом даже никогда не задумывались :-) Просто никто никого спасать не собирается, хотят поработить и поставить всех и каждого на счётчик.« ответить
Ну и простынь постелил, как Вести только терпят такое?« ответить
А что это какой-то патриотс здесь появился?« ответить
лобатый ye6eнь - ЗДЕСЬ РУССКИЙ ЯЗЫК УЧИТ!!!« ответить