Пентагон представил новую ядерную доктрину, в которой открыто назвал Россию и Китай главными угрозами мировому порядку. Соединенные Штаты объявили о модернизации ядерного вооружения, имеющей целью «обеспечить доминирование над главным нарушителем спокойствия». Чьи интересы стоят за принятием доктрины рассказал политолог-американист Сергей Судаков.

— Необходимо разделять военное и оружейное лобби. Их не надо путать. Здесь воздействие именно оружейного лобби. Это те, кто включен в большой процесс производства вооружений, а также те, кто занимается исследованиями в этом направлении. Это сотни тысяч людей, которые получают зарплату из государственного бюджета.

Идея обновления ядерных сил принадлежала бывшему президенту Бараку Обаме. Но он не смог решить данный вопрос, поэтому это сделал президент Дональд Трамп. Он от этого получит очень много. Можно вспомнить послание президента Конгрессу и Сенату, где он призывал не жалеть денег на реформы обороноспособности, ведь именно это обеспечит в будущем очень хорошие позиции Соединенных Штатов Америки и потянет за собой развитие целых отраслей экономики.

Поэтому речь сейчас идет о том, что, модернизируя ядерные силы, США обеспечивают себе хороший задел на будущее.

Огромное количество стран так или иначе находятся в «оси зла». Сюда входят и связанные с терроризмом государства, о которых говорил Дональд Трамп в своей речи. Он отмечал, что США должны сосредоточиться на борьбе с террористами и на всех тех, кто их покрывает. По словам президента, борьба с терроризмом будет вестись самыми жесткими методами.

По большому счету тот клин, который вошел между США и Северной Кореей, был неразрушим. Дело в том, что Соединенные Штаты при обычных средствах ни в коей мере не смогли бы усмирить КНДР. Но, используя ядерное оружие, они могут достичь гораздо большего результата.

Сейчас уже перейдена красная черта в противостоянии России и США. Теперь нет смысла пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре.

По большому счету Россия и Китай были названы экзистенциальными противниками. Вне зависимости от того, что будут делать Москва и Пекин, они останутся ситуационными противниками.

США будут пытаться надавить на Россию и Китай любыми методами, потому что невозможно говорить только о России. Допустим, США задушат Россию, не станет России. США станут от этого лучше жить? Это означает, что Китай станет державой номер один. По большому счету США должны всегда вести бинарную игру — как с Россией, так и с Китаем.

Сейчас идет война за выживание, не только за то, кто сохранит первое место по обороноспособности, а речь идет о доктринах будущего. Поэтому США должны сейчас вести активную войну, чтобы отыграть себе достойное будущее.

Процесс модернизации Вооруженных сил в России распланирован до 2020 года. Сейчас у России есть инновационные модели ракет, которые способны решить кардинальные задачи. Я, прежде всего, говорю о гиперзвуковых ракетах «Циркон».

У Америки сейчас нет такого класса ракет. Единственное, что могут сделать США, — это расставить ядерные ловушки вблизи границы Российской Федерации. В таком случае Россия будет вынуждена перенацелить свои ракеты как раз на те страны, которые примут ядерный «дар» от Америки.

Как раз использование тактических ядерных ударов — это и есть новая стратегия безопасности США. Тогда они смогут своего врага ударить неожиданно малыми ядерными зарядами.

Сейчас США делают всё для того, чтобы спровоцировать Россию и в дальнейшем обвинить ее в невыполнении договора ОСНВ. А после, руководствуясь «найденными причинами», самостоятельно выйти из этого договора. Де-факто, мы видим достаточно большое количество нарушений со стороны США. На сегодняшний день у них нет доказательств того, что Россия нарушает данный договор. Крылатые ракеты «Калибр», которые были применены в сирийской операции, запускались с плавучих средств, допустимых по ОСНВ.

США сейчас выгодно будет выйти из этого договора, так как это принесет много рабочих мест и даст возможность реализовать свою доктрину более эффективно.

Холодная война 2.0 идет полным ходом, просто ее очертания изменились. Прежде всего, изменилось понимание, что в той холодной войне, которая была между СССР и США, существовали четко прописанные правила игры. Существовало огромное количество красных маркеров и красных линий, за которые не стоило заходить. Сегодняшняя холодная война как раз лишена правил игры. Это не боксерский поединок, который был во времена противостояния СССР и США, а бой без правил. Кто будет более успешен, покажут не правила, а сноровка.