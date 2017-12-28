Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия», — сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства, цитирует «Парламентская газета».

Ранее возвращения российских офицеров в СЦКК также потребовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

19 декабря «Парламентская газета» писала, что наблюдатели СЦКК от России покинули центр из-за помех с украинской стороны.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Меркель объяснил, что Киев долгое время путем различных ограничений и провокаций затруднял условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей. При этом на неоднократные предложения Москвы урегулировать сложившуюся ситуацию реакции не поступило.

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что офицеры Вооруженных сил России могут вернуться в СЦКК только в том случае, если Киев прекратит препятствовать их работе.

СЦКК был создан в сентябре 2014 года, вскоре после начала вооружённого противостояния армии Украины и ополченцев Донбасса, для содействия мирному процессу и контроля за выполнением минских соглашений.