«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия», — сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства, цитирует «Парламентская газета».
Ранее возвращения российских офицеров в СЦКК также потребовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
19 декабря «Парламентская газета» писала, что наблюдатели СЦКК от России покинули центр из-за помех с украинской стороны.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Меркель объяснил, что Киев долгое время путем различных ограничений и провокаций затруднял условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей. При этом на неоднократные предложения Москвы урегулировать сложившуюся ситуацию реакции не поступило.
22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что офицеры Вооруженных сил России могут вернуться в СЦКК только в том случае, если Киев прекратит препятствовать их работе.
СЦКК был создан в сентябре 2014 года, вскоре после начала вооружённого противостояния армии Украины и ополченцев Донбасса, для содействия мирному процессу и контроля за выполнением минских соглашений.
неонацистские ублюдки, их фашингтонские кураторы и мерзопакостная шушера из обслуги и массовки по вызову« ответить
Бергер, что ты куришь? Заглавие :США хотят в Донбасс!? Дурень, они даже по ружьём туда не поедут, т.к. русских боятся, да и не собираются пиндосы в Донбасс!« ответить
Кончать курить и нюхать, а то сафсем дурылка картонная будэшь, шОкал.
пиндосовская мразь опять сует свой вонючий куй не в свое дело« ответить
Visai civilizētajai pasaulei ir jāatbalsta Ukrainas taisnīgā cīņa par valsts teritoriālo vienotību.« ответить
Patriotu".Разговор о людях в Украине,а не о территории.А снизить уровень насилия,это к шоколадному алигарху Украины.« ответить
это произойдет сразу после смены режима« ответить
вам пиииндосы американские там делать нехуууй!ну если в качестве трупов только!« ответить
Visa civilizēta pasaule ar prieku atbalstīs utilizaciju nac.idiņus kopā ar ukropiju.« ответить
"Patriot"Цивилизованый мир,это ты имеешь в виду те страны которые сейчас находятся под влиянием сатаны?« ответить