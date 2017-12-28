США хотят в Донбасс(9)

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Герман Бергер
21:15 27.12.2017
В мире / Политика

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия», — сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства, цитирует «Парламентская газета».

 

Ранее возвращения российских офицеров в СЦКК также потребовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

 

19 декабря «Парламентская газета» писала, что наблюдатели СЦКК от России покинули центр из-за помех с украинской стороны.

 

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Меркель объяснил, что Киев долгое время путем различных ограничений и провокаций затруднял условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей. При этом на неоднократные предложения Москвы урегулировать сложившуюся ситуацию реакции не поступило.

 

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что офицеры Вооруженных сил России могут вернуться в СЦКК только в том случае, если Киев прекратит препятствовать их работе.

 

СЦКК был создан в сентябре 2014 года, вскоре после начала вооружённого противостояния армии Украины и ополченцев Донбасса, для содействия мирному процессу и контроля за выполнением минских соглашений.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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театр марионеток-открытие сезона 21:33 27:12:2017

неонацистские ублюдки, их фашингтонские кураторы и мерзопакостная шушера из обслуги и массовки по вызову

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нюхачу-подкурку 22:35 27:12:2017

Бергер, что ты куришь? Заглавие :США хотят в Донбасс!? Дурень, они даже по ружьём туда не поедут, т.к. русских боятся, да и не собираются пиндосы в Донбасс!
Кончать курить и нюхать, а то сафсем дурылка картонная будэшь, шОкал.

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ин-на 00:19 28:12:2017

пиндосовская мразь опять сует свой вонючий куй не в свое дело

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Latviešu patriots 21:41 27:12:2017

Visai civilizētajai pasaulei ir jāatbalsta Ukrainas taisnīgā cīņa par valsts teritoriālo vienotību.

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Справедливый 05:47 28:12:2017

Patriotu".Разговор о людях в Украине,а не о территории.А снизить уровень насилия,это к шоколадному алигарху Украины.

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dlz77 21:55 27:12:2017

это произойдет сразу после смены режима

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креву окупант 22:04 27:12:2017

вам пиииндосы американские там делать нехуууй!ну если в качестве трупов только!

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sergiusz 22:06 27:12:2017

Visa civilizēta pasaule ar prieku atbalstīs utilizaciju nac.idiņus kopā ar ukropiju.

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Справедливый 05:51 28:12:2017

"Patriot"Цивилизованый мир,это ты имеешь в виду те страны которые сейчас находятся под влиянием сатаны?

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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