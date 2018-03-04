США хотят воевать со всем миром(5)

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Герман Бергер
18:33 04.03.2018
В мире / Политика

Намерение Дональда Трампа ввести налоговые пошлины на импорт стали и алюминия натолкнулось на сопротивление многих стран мира, что чревато «торговой войной», пишет Die Welt. Альтернативы сопротивлению планам Вашингтона нет, так примеру Америки могут последовать протекционисты из России, Китая и Индии и «уничтожить свободную торговлю».

Планы Дональда Трампа по введению пошлин на импорт стали и алюминия вызвали критику во всём мире, пишет журналист Die Welt Николаус Долль. «Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер грозит возмездием, Пекин угрожает Вашингтону, и даже миролюбивые канадцы в ярости», — отмечает автор. Однако, несмотря на заявления о контрмерах и «реванше», в итоге победителем в этом конфликте всё равно выйдет Трамп, считает Долль. Если президенту США предоставить свободу действий и ответить на его планы сдержанно, это даст ему повод считать, что он «вновь сделал Америку великой». После этого могут последовать новые пошлины, налоги на импорт и препятствия для торговли.

 

Последние недели показали, что лозунг Трампа «Америка прежде всего» означает «безразличие ко всему остальному миру». Ущерб от безучастного отношения к Трампу был бы для мира существен, и со временем он бы только вырос. Второй вариант заключается в том, чтобы ответить Трампу «его собственным оружием», то есть ввести пошлины на американские продукты. Это привело бы к серьёзному экономическому конфликту. Как показывает история, торговые войны наносят вред всем сторонам.

 

Кроме того, контрмеры могут вызвать сопротивление у тех американцев, которые ещё не поддерживают Трампа. Тогда президент сможет заявить: «Смотрите, они хотят уничтожить наши рабочие места». Трамп может извлечь огромную выгоду из торговой войны и даже, возможно, выиграть следующие выборы. Однако альтернативы жёсткому сопротивлению нет, даже если от этого пострадает экономика. Если оно не будет оказано, то в Китае, России или Индии также укрепятся протекционисты, и начнётся создание препятствий для торговли. «В итоге свободная торговля, основа немецкого благосостояния, умрёт», — резюмирует автор Die Welt.

ИНО TV / Фото
Комментарии (5)
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русский 19:10 04:03:2018

А они не сдохнут как та корова?

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Latviešu patriots 19:11 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Саня 19:29 04:03:2018

Я думаю, Дональд Вовку ушатает в честном бою.

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Latviešu patriots 20:14 04:03:2018

Tieši nezinu ko, bet 100% atbalstu!

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Путин 20:18 04:03:2018

Я за весь мир отдуваться не собираюсь.
Воюйте как хотите, только к нам и нашим
союзникам не лезьте. А с Дональдом мы еще
на рыбалку сьездим

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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